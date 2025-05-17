شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة طبية.. رجل أمريكى يجرى زراعة كلى من "خنزير" معدل وراثيا والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع "CNN" تجربة طبية ناجحة لعملية زارعة كلى، تم إجراءها بالولايات المتحدة الأمريكية لمريض يدعى تيم أندروز، والذى يبلغ من العمر 68 عام، والذى تلقى كلى من خنزير معدل وراثيا.

وخضع أندروز للجراحة، 25 يناير الماضى، بعد معاناته من مرض الفشل الكلوى وعدم وجود متبرع له، حيث تم إجراء عملية زرع كلية تجريبية من خنزير مُعدّل وراثيًا بين نوعين مختلفين، ويعد أندروز واحد من عدد قليل من المرضى الذين خضعوا لهذا الإجراء التجريبي، وهو حاليًا الشخص الوحيد في الولايات المتحدة المعروف بأنه يعيش بكلية خنزير.

ورغم المخاطرة المتوقعة لتلك الجراحة، لكن أندروز لم يتررد في خوض تلك التجربة، لأنه على حد قوله، إذا أعطته الكلية يومًا واحدًا فقط خاليًا من غسيل الكلى، فإن الأمر يستحق ذلك، بالنسبة له وللمرضى الآخرين، لأن نجاح تلك التجربة بفتح بابا جديدا للإنسانية بأكملها.

كلية الخنزير التى تمت زراعتها لأندروز

التاريخ المرضى لأندروز

كان أندروز يعاني من مرض السكر منذ تسعينيات القرن الماضي، ويعالج بالأنسولين، لكن قبل حوالي عامين ونصف، أظهرت الفحوصات إصابته بفشل كلوي في المرحلة الثالثة، حيث كانت كليتاه لا تزالان تعملان، ولكن بكفاءة أقل من المفترض، وبعد شهر تقريبًا، تطور مرض الكلى لدى أندروز بسرعةٍ إلى المرحلة النهائية، حتى أصبح غسيل الكلى هو الخيار الوحيد لإبقائه على قيد الحياة حتى يتمكن من إجراء عملية زرع عضو.

وبسبب متاعب إجراء الغسيل الكلوى، تعرض أنروز بعد حوالي ستة أشهر، للإصابة بنوبة قلبية، كما اشتدت عليه الآثار الجانبية لغسيل الكلى لدرجة أنه أراد التوقف، لكن زوجته كارين لم تسمح له بذلك.

تجربة جديدة

يوجد ما يقرب من 90,000 شخص على قوائم انتظار زراعة كلية في الولايات المتحدة، معظمهم لا يحصلون على زراعة كلية بسبب تفاقم حالتهم الصحية أو وفاتهم أثناء انتظارهم لمطابقة الأعضاء، وبالنسبة لأندروز كانت فرصته ضئيلة بسبب فصيلة دمه النادرة، لأنه عادةً ما ينتظر الناس من ثلاث إلى خمس سنوات للحصول على كلية من متبرع، أما هو فكان من المرجح أن يستغرق الأمر من سبع إلى عشر سنوات، في حين قال الأطباء أن جسده لا يتحمل سوى خمس سنوات من غسيل الكلى.

وجاء الأمل لأندروز عندما علم أن مستشفى ماساتشوستس العام يبحث في بدائل حيوانية، عندها طلب من مسؤول الاتصال في المستشفى أن يربطه بأحد الأطباء المشاركين في ذلك المشروع، وهو الدكتور ليوناردو رييلا، المدير الطبي لزراعة الكلى في مستشفى ماساتشوستس العام، والذى أخبره أنه سيخضع لزراعة أعضاء خنزيرية معدلة وراثيًا .

وخلال الأشهر القليلة التالية، ذهب أندروز إلى صالة الألعاب الرياضية وتلقى العلاج الطبيعي، وأصلح أسنانه، وحصل على عدة لقاحات وخسر 22 رطلاً، حتى جاء موعد إجراء الجراحة، والتي كان من المفترض أن تستغرق أربع ساعات، ولكن تم الإنتهاء منها بعد حوالي ساعتين وربع فقط، ووصفها الأطباء أنها سارت بنجاح مذهل.

وتم تحضير كلية الخنزير قبل عملية زرعها، وذلك عن طريق ربط كلية الخنزير المعدلة وراثيا بالعضو غير العامل لدى أندروز، وبعد إجراء عملية الزرع، أمضى أندروز أسبوعًا في المستشفى، ولكن فقط من باب الحيطة والحذر، ويتناول حاليًا أكثر من 50 حبة دواء يوميًا، بينما يحاول الأطباء تحديد نوع الأدوية التي سيحتاجها مع كليته الجديدة، لكن العيش بدون غسيل كلى أحدث فرقًا كبيرًا.

تيم أندروز فى جلسة غسيل كلوى

مدى فاعلية الأعضاء الحيوانية

يدرك أندروز أن كلية الخنزير قد لا تجدي نفعًا على المدى الطويل، لذلك فهو لا يزال على قائمة انتظار الحصول على عضو بشري، لكن إذا استطاعت كلية الخنزير إبقاءه بصحة جيدة بما يكفي لانتظار تطابق من متبرع بشرى، فستكون تلك سابقة طبية.

وأندروز هو رابع مريض حي في الولايات المتحدة يجرى له عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا، في مارس 2024 ، أصبح ريتشارد سليمان أول مريض حي في العالم يحصل على كلية خنزير معدلة وراثيًا، ورغم أن العملية في مستشفى ماساتشوستس العام سارت على ما يرام، لكنه توفي بعد شهرين لأسباب لا علاقة لها بعملية الزرع.