شكرا لقرائتكم خبر عن الكلى أكثر تأثرًا بالموجة الحارة.. اعرف إزاى تحافظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

الكلى هي العضو المسئول عن تنقية الجسم من السموم، فهى تعمل مثل المرشحات في تنظيم درجة حرارة الجسم، والتحكم في وظائف القلب والأوعية الدموية، بجانب تنظيم الماء والكهارل، ووفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، فإن الكلى تكون أكثر عُرضة لخطر الإصابة الكلوية الحادة (AKI)، خلال الطقس الحار بسبب الإجهاد الحراري، وقد ينتج ذلك عن عادات مثل الجفاف والإفراط في ممارسة الرياضة، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الكلى في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وقد تؤدي إلى أمراض مثل مرض الكلى المزمن:

الجفاف وقلة شرب الماء

يصاحب ارتفاع درجات الحرارة زيادة في التعرق، مما يعني أن الجسم يفقد السوائل بوتيرة أسرع بكثير من المعتاد، وإذا لم تُعوض السوائل المفقودة بشرب كمية كافية من الماء، سينخفض حجم البول، مما يؤدي إلى زيادة تركيزه، وهو بيئة خصبة للعدوى وتكوين الحصوات، كما يمكن أن يُسبب الجفاف إجهادًا أكبر للكلى، مما يزيد من خطر تلفها مع مرور الوقت، لذلك من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم لدعم وظائف الكلى بشكل عام والوقاية من المضاعفات.

اختلال توازن الإلكتروليت

عندما نتعرق، يفقد الجسم بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وقد يؤثر هذا الخلل على وظائف الكلى، ويسبب إرهاقًا عضليًا، وتشنجات، وغثيانًا، وحتى عدم انتظام ضربات القلب.

الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية

مع أن الحفاظ على لياقتك البدنية أمر ضروري، إلا أنك قد تُرهق نفسك أحيانًا، مما قد يؤثر سلبًا على كليتيك، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تعمل الكلى بجهد إضافي للحفاظ على توازن الجسم، وعندما تُرهقها بالنشاط البدني المفرط، يزداد فقدان السوائل وما يترتب على ذلك من مشاكل صحية.

الإفراط فى تناول الأطعمة غير الصحية

الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة والغنية بالدهون والسكريات والأملاح والمواد المضافة يؤثر على صحة كليتيك، ووفقًا لدراسة تابعت 14,000 شخص لمدة 24 عامًا، فإن من تناولوا الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 24%، كما أصيب ما يقرب من 5,000 منهم بأمراض الكلى المزمنة.

إتباع نظام غذائي عالي الصوديوم

قد تُسبب الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم مشاكل للكلى، خاصةً لمن يعانون من مشاكل في الكلى، حيث تُصفي الكلى الماء الزائد من الدم، لأنها تحتاج إلى توازن جيد بين الصوديوم والبوتاسيوم، ويُسبب النظام الغذائي الغني بالصوديوم اختلال هذا التوازن، مما يُسبب إجهادًا للكلى وارتفاع ضغط الدم.