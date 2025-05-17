شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات ضغط الدم بين الارتفاع والانخفاض.. التعامل الأمثل فى كل حالة والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم – 17 مايو، فيُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا وخطورة، حيث يُطلق عليه الأطباء "القاتل الصامت"، نظرًا لأنه قد لا تظهر له أعراض واضحة في مراحله الأولى، ومع ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات مميتة مثل الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، تحدث الخليج 365 مع الدكتورة منى ثابت استاذ الباطنة في القصر العيني، التي تحث علي تجديد الدعوة للتوعية والوقاية من هذا المرض الصامت، وللفهم الصحيح لأعراضه، والتفريق بينها وبين أعراض انخفاض الضغط، الذي لا يقل أهمية من حيث الأثر على جودة الحياة.

علامات ارتفاع ضغط الدم

صداع مزمن (غالبًا في مؤخرة الرأس)

دوار أو دوخة مفاجئة

تشوش في الرؤية أو زغللة

خفقان القلب

نزيف أنفي دون مبرر

طنين في الأذنين

تعب وشعور بالتوتر دون سبب واضح

نصائح مهمة للوقاية والسيطرة:

التقليل من تناول الملح

ممارسة رياضة يومية مثل المشي

الحفاظ على وزن مثالي

التوقف عن التدخين وتقليل الكافيين

السيطرة على التوتر والانفعالات

الفحص الدوري لضغط الدم.

علامات انخفاض ضغط الدم

دوخة قد تصل إلى الإغماء

ضعف عام وإرهاق مستمر

برودة في الأطراف

تسارع في ضربات القلب

غثيان وزغللة في العين

شحوب الجلد

نصائح للتعامل مع انخفاض الضغط:

شرب كمية كافية من الماء

تناول وجبات خفيفة ومنتظمة

تجنب الوقوف السريع

النوم برأس مرفوع قليلاً

مراجعة الطبيب في حال تكرار الأعراض

وأخيرا الوقاية خير من العلاج، في هذا اليوم التوعوي، تذكّر أن معرفة ضغط دمك بانتظام خطوة بسيطة لكنها قد تنقذ حياتك. لا تنتظر ظهور الأعراض، ولا تتهاون في نمط حياتك. استشر طبيبك، وتابع قياساتك، وابدأ التغيير من اليوم.

