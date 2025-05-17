شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر وضغط.. 11 خطوة تجنبك أى مضاعفات فى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الإرصاد المصرية من تخطى درجات الحرارة اليوم السبت حاجز الـ 40 درجة مئوية مما يتطلب من مرضى الضغط والسكر الحذر ومعرفة بعض النصائح الضرورية لحالتهم.

فقد يُسبب ارتفاع درجات الحرارة تحديات إضافية لمرضى السكر والضغط، حيث تشير الأبحاث إلى أن الطقس الحار قد يُسبب مشاكل صحية للمرضى الذين يعانون من مرضى السكروالضغط ، مما يجعلهم أكثر حساسية لدرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة.



على الرغم من ان ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على الجميع، لكن مرضى ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم بحاجة إلى مزيد من الحذر، يؤثر طقس الصيف عليهم أسرع، لذا عليهم مراعاة بعض الأمور الخاصة، علاوة على ذلك، على مرضى السكر اتخاذ احتياطات إضافية عند تخزين الأنسولين، لأن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على فعاليته.

إذا كنت مصابًا بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم، فعليك توخي المزيد من الحذر، فقد يؤدي أي إهمال بسيط إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، خاصةً مع الموجات الحارة، يصبح من الضروري تعويض نقص الماء في الجسم، . كما أن هناك خطرا من ارتفاع ضغط الدم بسبب الحرارة.

في مثل هذه الحالة حسب موقعى indiatvnews"، و " sahyadrihospital"، من المهم تجنب اختلال توازن الأملاح في الجسم، ويجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر مراعاة بعض الأمور في الموجة الحارة.

كيف تؤثر الحرارة على مرضى السكر

تشمل علامات الجفاف الخفيف إلى المتوسط في الطقس الحار ما يلي:

الإرهاق.

قلة التبول.

زيادة العطش.

الدوخة أو الدوار.

الصداع.

جفاف الفم والعينين.



عندما يشتد الجفاف، قد تظهر عليك الأعراض التالية:

العطش الشديد.

لون البول داكن.

انخفاض ضغط الدم.

تسارع نبضات القلب.

نصائح لمريض السكر وضغط الدم في الموجة الحارة

1. اشرب الكثير من الماء وتجنب الجفاف أمر بالغ الأهمية، لكن تجنب المشروبات المحلاة بالسكر.

2. يجب عليك فحص مستوى السكر في دمك بانتظام يوميًا التحكم في مستوى السكر.

3. لتجنب الحر استمر بشرب ماء الليمون، وإذا كان ضغط الدم وسكر الدم تحت السيطرة، يمكنك إضافة السكر والملح إليه.

4. تناول الفواكه والخضراوات الموسمية قدر الإمكان، فهذا يُزوّد الجسم بالماء بشكل طبيعي، مما يُحافظ على ترطيبه.

5. إذا كنت تريد تجنب ضربة الشمس، البس ملابس قطنية وكاب واشرب الماء بشكل مستمر.

6. إذا تعرضت لضربة شمس، يجب عليك استشارة الطبيب فورًا، فالإهمال قد يزيد المشكلة.

7. إذا كنت ستخرج فابق في الظل قدر الإمكان، يمكن أن يكون مؤشر الحرارة أعلى قليلاً في ضوء الشمس المباشر، لذا اختر الظل حيث يكون الجو أبرد قليلاً.

8. الحد من تناول الملح، فقد يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم، اختر وجبات طازجة وتجنب الأطعمة المصنعة أو المعلبة، التي غالبًا ما تحتوي على ملح مخفي.

9. السيطرة على التوتر، فيمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم التوتر، مما يؤثر بدوره على ضغط الدم، مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوجا للسيطرة على مستويات التوتر.



10. راقب ضغط دمك بدقة، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية، قد تكون تقلبات ضغط الدم في الصيف غير متوقعة، لذا فإن المتابعة المنتظمة تساعد في التدخل في الوقت المناسب.



11. تجنب الكافيين.