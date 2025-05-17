شكرا لقرائتكم خبر عن عصير هذا الخضار على الريق يحسن صحة القلب وينظم مستويات السكر والان مع تفاصيل الخبر

اكتسب عصير الكرفس شهرة واسعة على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة بفضل فوائده الصحية المذهلة، من المساعدة على إنقاص الوزن والتخلص من السموم إلى ضبط مستويات السكر في الدم، ويُمكن لهذا المشروب أن يُضفي قيمة غذائية قوية، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فوائد تناول عصير الكرفس على الريق

الصباح هو وقت الترطيب المناسب من خلال تناول الأطعمة التي تُزود جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية، ويُعد عصير الكرفس خيارًا جيدًا لبدء يومك، فهو قليل السكر ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البوتاسيوم، وفيتامينات A، C، K، والكالسيوم، وحمض الفوليك، والمنجنيز، والمغنيسيوم.

يوازن مستويات السكر في الدم

يُصنّف عصير الكرفس كغذاء منخفض المؤشر الجلايسيمي، ويُعتبر مناسبًا لمرضى السكر، هذا يعني أنه يُساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم والحفاظ على توازن مستويات الجلوكوز، كما أن محتواه العالي من مضادات الأكسدة يُقلل الالتهاب، وهو عامل خطر لمضاعفات السكر، ومع ذلك، لتعزيز فوائده لمرضى السكر، ويُنصح بعدم تصفية الكرفس بعد عصره، لأن محتواه من الألياف يُساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم.

فقدان الوزن

يعتبر عصير الكرفس مساعدًا لإنقاص الوزن وليس رفيقًا، ولا يجب الاعتماد عليه كليًا لإنقاص الوزن، فبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات مناسبة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن، ويُمكن لعصير الكرفس أن يُسيطر على شهيتك وتقليل الرغبة فى تناول الطعام، ويزودك بالعناصر الغذائية الضرورية.

تعزيز صحة القلب

يحتوي عصير الكرفس على الفثاليدات، وهي مركبات طبيعية قد تساعد على استرخاء أنسجة جدران الشرايين، مما يزيد من تدفق الدم، وربما يخفض ضغط الدم، كما يدعم محتواه من البوتاسيوم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة في تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم.

خصائص مضادة للالتهابات

يُعد الالتهاب المزمن سببًا للعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية، ويوفر عصير الكرفس مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك الفلافونويدات والبوليفينولات، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

هل هناك طريقة أفضل لتناول الكرفس؟

مع أن عصير الكرفس رائع وله فوائد جمة، إلا أن تناوله كاملاً دون تصفية أفضل دائمًا، إذ أن محتواه العالي من الألياف يُعزز فوائده بشكل كبير، حيث يمكن إضافته إلى الشوربات والأطباق المقلية، والسلطات، وحتى العصائر للحصول على ألياف إضافية والعديد من العناصر الغذائية التي تُفقد أثناء عملية العصر.