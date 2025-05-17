شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعية ولا تشكل قلقا.. أسباب تغيرات الجلد أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

الحمل فترة رائعة، تستعدين لاستقبال مولود جديد، وتتحسن صحة بشرتك خلال الحمل وتصبح أكثر نضارة وشبابا وتوهجا، هذا التوهج يصبح أكثر وضوحًا في حوالي الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وهناك عدد قليل من الأسباب الرئيسية وراء ذلك نتعرف عليها في السطور التالية بحسب موقع تايمز ناو.

أسباب تغيرات الجلد أثناء الحمل

أحد العوامل الرئيسية هو التغيرات الهرمونية يؤدي الحمل إلى زيادة هرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون، التي تحفز الغدد الدهنية في البشرة.

يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج الزهم (الزيت الطبيعي)، مما يجعل البشرة تبدو رطبة وندية ومشرقة.ثم هناك زيادة الدورة الدموية، حيث يزداد حجم دم المرأة الحامل بنسبة تصل إلى 50% لدعمها ودعم جنينها". هذا التحسن في تدفق الدم وتوسع الأوعية الدموية يجعل البشرة - وخاصةً الوجه - تبدو متوهجة ودافئة، مما يزيد من نضارتها.

كما يُحسّن هذا التعزيز الهرموني من تجديد خلايا الجلد ويعزز ترطيبه، مما يجعله أكثر نعومةً ونضارةً. وتلاحظ بعض النساء أيضًا أن شعرهن أصبح أكثر كثافةً وأظافرهن تنمو أسرع، وهي فوائد إضافية لهذه التغيرات الهرمونية.

ولكن ليس كل شيء ورديًا بالنسبة للجميع، بينما تتمتع بعض النساء ببشرة مشرقة ونقية، قد تواجه أخريات عكس ذلك، وبالنسبة للنساء ذوات البشرة المعرضة لحب الشباب، قد يؤدي زيادة إنتاج الزيوت إلى ظهور البثور". ومن مشاكل البشرة الشائعة الأخرى أثناء الحمل الكلف (البقع الداكنة)، وعلامات التمدد، وزيادة حساسية الجلد.

إلى جانب التغيرات الجلدية المرئية، يُحدث الحمل سلسلة من التغيرات المذهلة داخل الجسم. تتحرك الأعضاء لإفساح المجال للجنين الذي ينمو، وتصبح الأربطة أكثر مرونة، ويتسارع الأيض. تؤثر الهرمونات على كل شيء، من مزاجك إلى حاسة الشم.

باختصار، الحمل هو وقت العديد من التغيرات العاطفية والجسدية، والتوهج هو مجرد علامة مرئية واحدة لكل ما يحدث داخل الجسم.

وإذا ظهرت بعض البثور أو البقع الداكنة أثناء الحمل، فهذا أمر طبيعي تمامًا.

يُبرز الحمل جمال المرأة الطبيعي. ولكن حتى هذه التغييرات التي تبدو صعبة بعض الشيء، هي جزء من رحلة ولادة حياة جديدة.