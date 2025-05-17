شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات من الأعشاب للسيطرة على مستويات السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

ما تأكله قد يُحسن صحتك أو يُضعفها، وبالنسبة لمرض السكر يُعد تناول الأطعمة المناسبة أمر في غاية الأهمية للوقاية من أي مضاعفات صحية، فلا شك أن الأدوية ضرورية لمرضى السكر، ولكن إضافة بعض الأعشاب البسيطة إلى النظام الغذائي اليومي يُمكن أن يُساعد أيضًا في موازنة مستويات السكر المرتفعة في الدم عن طريق تنظيم مستويات الأنسولين بشكل طبيعي، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أعشاب بسيطة معروفة بقدرتها على التحكم في ارتفاع مستويات السكر في الدم:

القرفة

القرفة من التوابل المشهورة ذات خصائص قوية مضادة لمرض السكر، حيث تحتوي على سينامالديهيد، الذي يعزز حساسية الأنسولين ويساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز بكفاءة أكبر، وتشير الدراسات إلى أن تناول 1-2 جرام يوميًا يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام بشكل ملحوظ، ويمكن إضافتها إلى الشاي أو دقيق الشوفان أو العصائر وكلها طرق بسيطة للاستفادة من فوائدها.

الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يُبطئ امتصاص الكربوهيدرات ويُحسن تحمل الجلوكوز، حيث تُساعد مُركباتها الفعالة، مثل 4-هيدروكسي إيزوليوسين، على تنظيم سكر الدم عن طريق تعزيز إفراز الأنسولين، ويُعد شرب ماء الحلبة (نقع البذور طوال الليل) على معدة فارغة ممارسة تقليدية لضبط مستويات السكر في الدم.

الكُركُم

يحتوي الكركم على المركب النشط الكركمين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات وخفض نسبة السكر في الدم، حيث يُحسن الكركم من حساسية الأنسولين ويُقلل إنتاج الجلوكوز في الكبد، ويمكن إضافة الكركم إلى الكاري أو الشوربات أو حتى الحليب الدافئ، حيث يُساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل

الزنجبيل ليس عشبًا قويًا مضادًا للالتهابات فحسب، بل يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، فهو يعزز حساسية الأنسولين ويعزز امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات، تناول ماء الزنجبيل أو يمكنك إضافته إلى الوجبات فهو يساعد في التحكم في ارتفاع السكر في الدم بشكل طبيعي.

الريحان

الريحان يحظى بالعديد من الفوائد الطبية، فهو يساعد على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الأنسولين وتحسين وظيفته، ويُعد تناول مشروب الريحان أو مضغ بضع من أوراقه الطازجة يوميًا طريقة سهلة للاستفادة من فوائده.