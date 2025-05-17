بين الخرافة والحقيقة: هل الإسهال يرتبط بالتسنين عند الطفل؟

هل يرتبط الإسهال بمرحلة التسنين؟

طفل في مرحلة التسنين

اعلمي أن الإسهال عند الرُّضَّع خصوصاً يُعَدُّ عرضاً لمرض وليس علامة لتطور في النمو كما تعتقدين؛ فلا يمكن أن تربطي الإسهال المائي بالتسنين لأنه قد يودي بحياة الطفل في حال لم يتم علاج أسبابه التي تكون غالباً إصابة الرضيع بالنزلة المعوية والتي يكون من أهم أعراضها الإسهال المائي الذي يكون مختلطاً بالمخاط وذا رائحة كريهة مع القيء وارتفاع درجة الحرارة.

لاحظي أن هناك علاقة بين إصابة الطفل بالأمراض الهضمية خصوصاً ومرحلة التسنين؛ حيث تبين أن الرُّضَّع في هذه المرحلة يميلون إلى التقاط أي شيء أمامهم ووضعه في الفم حتى لو لم يكن نظيفاً، وبالتالي يتعرضون للتلوث ودخول بكتيريا ضارة للجهاز الهضمي عن طريق الفم؛ ما يؤدي لأن يُصاب الطفل بأعراض هضمية؛ مثل القيء والإسهال وكذلك الحمى، ومن الخطأ، بل إنه من الخطر على صحة وحياة الطفل ألا تعرضه الأم على الطبيب، معتقدة أن مثل هذه الأعراض غير مقلقة وعادية وسببها التسنين.

توقعي أن تزداد عدد مرات تغيير الحفاض بالنسبة لطفلك حين يبدأ مرحلة التسنين، ولكن لا يعني ذلك أن يكون مصاباً بالإسهال الذي يحتاج إلى علاج؛ فغالباً ما تضطرين لزيادة عدد مرات تغيير الحفاض لمرتين أكثر من المعتاد، كما يصبح براز الرضيع أكثر سيولة عن السابق، ولكن من دون أي دواعٍ للقلق أو الربط بين التسنين وحدوث الإسهال، ما لم يؤثر في عمليات حيوية أخرى في جسم الطفل.

أعراض التسنين الطبيعية عند الأطفال

ارتفاع حرارة الطفل

توقعي أن يُصاب رضيعك بكثرة سيلان اللعاب من الفم، وهذه الظاهرة تُعَدُّ من الأعراض المبكرة للتسنين مع سيلان الأنف بصورة ملحوظة حتى تظن الأم أن رضيعها مصاب بالرشح.

لاحظي أن طفلك مع بدء مرحلة التسنين، التي قد تبدأ في سن مبكرة أحياناً؛ أي نحو سن خمسة أشهر، وفي بعض الأحيان قد تتأخر حيث يميل الطفل لكثرة البكاء والعصبية؛ يميل لعض الأصابع في كلتا اليدين ووضعهما في الفم.

توقعي أن تؤثر أعراض التسنين والألم الذي يشعر به الرضيع في لثته على نمط وكمية تغذية الطفل؛ فتلاحظ الأم عموماً أنه يرفض الرضاعة أو يرضع بشكل متقطع، وتصبح شهيته للطعام الخارجي الذي بدأ في تناوله أقل، ولكن تتحسن الشهية بالتدريج مع ظهور الأسنان.

لاحظي أن ارتفاع الحرارة عند الرضيع في حالة التسنين يكون طفيفاً ولا يحتاج لعلاج، ولا يكون مقلقاً، في حين أن الحمى وارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ ومستمر قد تكون مؤشراً لإصابة الطفل بالمرض وانتقال العدوى إليه، ويجب علاج ارتفاع حرارة الطفل بسرعة؛ لكي لا تؤثر المضاعفات في دماغ الطفل.

نصائح لتقليل آلام التسنين عند الرُّضَّع

أم تطعم طفلها

قدِّمي لطفلك الرضيع في حال استمرار بكائه بسبب آلام التسنين، خصوصاً في الليل؛ مسكناً على شكل شراب حلو المذاق حسب توصية الطبيب، ويُقدَّم له بكمية مناسبة حسب وزنه وعمره، ولكن يجب عدم الإسراف في تقديمه له؛ حيث يُقدَّم في حال زيادة الألم لديه وصعوبة النوم. اهتمي بمسح لعاب طفلك أولاً بأول؛ لأن سيلان اللعاب بكثرة في محيط فم الطفل وفي زاويتي الفم خلال مرحلة التسنين يؤدي إلى حدوث التهاب تلك المنطقة؛ لرقة الجلد حولها وتهيجها واحمرارها، ما يسبب الألم، ويبدأ الطفل بالبكاء لسببين: الأول يكون بسبب ألم التسنين، والثاني بسبب ألم التهاب محيط فمه الذي قد يتحول إلى تقرحات، ويؤدي ذلك لصعوبات في عملية الرضاعة؛ ولذلك يجب ألَّا تغفُل الأم عن مسح اللعاب الذي يسيل من فم الطفل باستمرار. ضعي بين يدي رضيعك المتألم من التسنين شريطاً طولياً من البصل الأخضر، وهناك أنواع غير لاذعة الطعم، ومهما كان طعمه لاذعاً؛ فالبصل الأخضر سوف يجعل طفلك الرضيع يمتص مركب طبيعي على شكل مسكن حين يلوك العروق الخضراء ببطء وتختلط بلعابه المتساقط بكثرة الذي يبقى أغلبه متجمعاً في فمه، حيث لا يستطيع ابتلاعه بسرعة، فأعواد وعروق البصل الأخضر الطازجة تُعَدُّ طريقة مجربة وفعَّالة لتسكين آلام اللثة عند الكبار والمسنين أيضاً الذين يعانون من ظاهرة تورم اللثة بسبب الالتهابات المهملة العلاج وحشر الطعام بين اللثة والأسنان. قدِّمي لرضيعك طعام الأصابع مثلجاً أو مبرداً لأن البرودة تقلل من ألم اللثة بسبب التسنين وحيث إن البرودة تعمل بمنزلة المخدر لها لأنها تقبض الأوعية الدموية، ويمكنك أن تقدمي له شرائح الخيار والجزر المبردة بدرجة كافية بحيث تكون درجة حرارتها أعلى قليلاً من درجة حرارة الغرفة، ويمكن أيضاً وضع عضاضة الفواكه في المبرد، ثم تقديمها للطفل فتؤدي النتيجة نفسها.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 07:20 صباحاً - تُعَدُّ مرحلة التسنين عند الأطفال من المراحل المتعبة والمؤلمة للأمهات والأطفال؛ فهي مرحلة تطورية مرتبطة بتقدم نمو الطفل وبتغيير نمط حياة وتغذية الطفل كذلك؛ حيث سيتحول من خلال حدوثها من طفل يعتمد على طريقة الرضاعة في تغذية جسمه إلى طفل يستطيع أن يقطع ويمضغ ويطحن الطعام بمختلف أنواعه بأسنانه، وبالتدريج ومن خلال ظهور القواطع والأضراس العلوية والسفيلة، ولكن الطفل لن يصل إلى هذه المرحلة من الاعتماد على نفسه إلا بعد مروره بالألم والتعب والمعاناة.يجب على الأم أن تعرف أن هناك معتقدات خاطئة ترتبط بالتسنين؛ لأن هذه مرحلة حاسمة في نمو طفلها وتؤدي إلى متاعب وإرهاق لدى الأم وكل أفراد الأسرة؛ بسبب بعض الأعراض عند الطفل وبكاء الطفل المتواصل أيضاً، وكذلك سرعة تهيجه وعصبيته وعدم تحمله لأي مداعبات من الآخرين، ولكن بعض الناس يربط بين التسنين والإسهال عند الطفل؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور أيمن رضوان، حيث أشار إلى ما بين الخرافة والحقيقة:ولا يجوز القلق منه؟ وأعراض التسنين الطبيعية والمقلقة في الآتي.قد يهمك أيضاً: متى ينتهي ألم التسنين عند الرُّضَع؟* ملاحظة من " الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.