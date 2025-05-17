قصة "ليلى تتعلم الكثير في حديقة الحيوان" من عمر 7-9 سنوات

طفلة تقوم بتصوير الحيوان بالحديقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 07:20 صباحاً - العلم والمعرفة لا يقتصر تحصيلهما على كتب المدرسة، ولكن للآباء دورهم الخاص في إضافة المعلومات المتنوعة والمختارة لأطفالهم، فبجانب قصص و، هناك الأنشطة العائلية كالرحلات الداخلية والزيارات والسفر، وبها يزدادون علماً وثقافة، ويتميزون بين أقرانهم.. مما يبث المزيد من الثقة في أنفسهم.ومن أجمل ما قرأت قصة "ليلى تتعلم الكثير في حديقة الحيوان"، والتي تحمل مشاهدها وأحداثها الكثير من الصفات الطيبة التي تتصف بها بعض الحيوانات، ما يمثل للطفل المستمع نوعاً من المعرفة والثقافة، وإشارات لبعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها؛ ليعيش آمناً مستقراً ومحبوباً.في صباح يوم ربيعي هادئ، استيقظت ليلى مبكّراً على صوت تغريد العصافير فوق نافذتها، وكانت أشعة الشمس الذهبية تنسج خيوطها عبر الستائر، فاهتزّ قلبها صخباً وفرحاً، نهضت ليلى مُسرعةً؛ لتوقظ أمها بابتسامة صافية لتذكرها: «أمي، اليوم موعدنا مع حديقة الحيوان!».استيقظت الأم بسرعة، وأعدّت حقيبة صغيرة وضعَت فيها زجاجة ماء، وكاميرا للتصوير، وكتاباً مصوّراً عن الحيوانات، ثمّ تركتا المنزل ودخلتا سيارتهما متجهتين نحو بوّابة حديقة الحيوان الكبيرة الخضراء، وعند وصولهما، رحّبت بهما لوحة ضخمة نُقش عليها اسم الحديقة بألوان زاهية.تقدّمت الأم إلى ليلى، وهي تشير إلى خريطة الحديقة الموزّعة إلى مناطق، وقالت لها بصوت هادئ وحنون: «يا ليلى، رحلتنا اليوم ستكون فرصة للتعرّف إلى مخلوقاتٍ رائعة، وستتعلمين منها كيف نجتهد ونتعاون ونعتني بالآخرين»، ابتسمت ليلى، وأمسكت بيد أمها، لمشاهدة الحيوانات وهي تعيش حياتها منطلقة في مكان مصمم؛ ليكون أشبه ببيئتها الطبيعية، وفيه تتحرك بشكل طبيعي، ودخلتا البوّابة معاً.

أجمل ما قرأت من قصص الأطفال: علي والأصدقاء الجدد! هل تودين مطالعتها؟منطقة الأفيال

أسرة الفيل

ذئب يعوي في الليل

كانت أولى محطات الرحلة عند قطيع الأفيال؛ ولأن الأم الواعية قامت بقراءة الكثير عن حيوانات الحديقة قبل اقتراح مكان الرحلة، أخذت تفسّر وتشرح لابنتها كيف أن من صفات الأفيال؛ أنها تحمل في ذاكرتها تجارب سنوات طويلة مضت، كما تتميز بالميل إلى بناء روابط قوية مع بعضها البعض.جلست ليلى والأم أمام سياج الخشب المصقول، وشاهدتا الأفيال تتمايل ببطءٍ وأناقة، ترفرف آذانها الواسعة كلما اقتربت ريح خفيفة، وهنا نظرت أم ليلى إلى ابنتها وقالت: "انظري يا ليلى إلى تلك الأفيال، كيف تتذكر مَن رافقها في رحلاتها عبر الغابات، إن الذاكرة القوية لديها تعلّمنا قيمة التعلم من تجاربنا، وقيمة التراحم والعطاء بيننا وبين بعضنا".التقطت ليلى بجوالها، صوراً للفيلة الصغيرة التي كانت تسرح حول أمهاتها، ورأت كيف يردّ القطيع على صوت خرير ماء نافورة قريبة، فتقترب الأفيال بشغفٍ لارتواء العطش.انتقلت الأم وابنتها إلى منطقة الذئاب، وركّزتا على قوة التنظيم وروح الولاء، وقفت الأم قائلةً: "الذئاب أجناسٌ منظَّمة، تتعاون في الصيد وتحسن توزيع المهام، وهذا يعكس لنا أهمية التخطيط والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف".راقبت ليلى وأمها جماعة ذئابٍ وهي تتبادل الأدوار في المراقبة والصيد، ففهمت ليلى بعد أن شرحت لها الأم؛ "أن توزيع المهام بحكمة يكفل نجاح المجموعة في مواجهة أصغر وأكبر التحديات".

طرق سهلة لرواية القصص للأطفال تعرفي إليهامنطقة الدلافين

الدلافين تلعب وتمرح

طفلة تُطعم زرافة

كانت لزيارة الدلافين فرحة مختلفة؛ إذ علا صوت اصطدام الماء وسط البركة، وجسدت الدلافين رشاقةً فائقة في القفز والدوران، وهنا شرحت الأم لابنتها:الدلافين لا تتوقف عن الاكتشاف وفضولها وإبداعها يجعلانها مثالاً على روح الابتكار والعمل الجماعي.قام أحد الدلافين بقفزة عالية ثم أدار نفسه في الهواء، فربطت ليلى ذلك بلحظات تمرّ بها مع صديقاتها في المدرسة، وكيف يشعر الإنسان بالفخر حين يشارك بفكرة جديدة.في ركنٍ من الحديقة، وبالشاشة المكبرة استطاعت ليلى مشاهدة مستعمرة النمل، وهي تنجز مهامها بتناغمٍ مذهل، قالت الأم بإعجاب: "النمل يعمل بجد وكفاءة، كل نملة لديها دورٌ محدد، وتتحرك بتناغمٍ مع أقرانها، هذا مثالٌ رائع على التنظيم والدقة والالتزام الجماعي".تابعت ليلى النمل وهو يحمل فُتاتاً صغيراً عبر شبكة معقدة من المهملات، فاستوعبت أن التقسيم المنطقي للمهام يساعد على إنجاز أعمالٍ ضخمة لا يقدر عليها فردٌ بمفرده.وصلت ليلى وأمها إلى منطقة الشمبانزي، وكانت الشجيرات الكثيفة تزيّن المكان بأغصانها المتشابكة، ركّزت الأم على ذكاء الشمبانزي وقدرته على استخدام الأدوات، وقالت: "هل تعلمين يا ليلى: أن الشمبانزي يبتكر ويستخدم الأعواد والحجارة لتحقيق أهدافه، وهل تدركين أن صداقاتهم وروابطهم الأسرية القوية تذكرنا بأهمية الدعم الاجتماعي والتعاون".رأى كلٌّ منهما شمبانزي يلتقط عصاً صغيرة لانتزاع حشرة من جحرها، ثم يضعها في فمه، فتعلمت ليلى أن الابتكار البسيط قد يقدّم حلولاً عظيمة.اختتمت ليلى وأمها الجولة بزيارة الزرافات؛ لما فيها من دروس حول الهدوء ورؤية المستقبل البعيد، قالت الأم: "الزرافة برقبتها الطويلة ونظرها الشامل تذكّرنا بضرورة رفع طموحاتنا، والنظر إلى أهدافنا من مسافة بعيدة لضبط مسارنا".وقفت الزرافات مترابطة أمام أشجار بعيدةمصفوفة، فرسمت في قلب ليلى صورة حلم كبير يتمثل في تحقيق أهدافها الأكاديمية والمهنية.بعد انتهاء الجولة، جلَست ليلى بجانب أمها تحت شجرةٍ وارفة الظلال، تناولتا بعض الفاكهة والخُبز، نظرت الأم إلى ليلى وقالت وهي تبتسم: "يا ليلى، لقد استخلصنا اليوم دروساً ثمينة من هذه المخلوقات؛ فعرفنا أن ذاكرتنا كقطيع الأفيال، وتنظيمنا وروح الولاء كالذئاب، وفضولنا وإبداعنا كالدلافين، ودقتنا في العمل كنمل، وابتكارنا كالشمبانزي، ورؤيتنا البعيدة كالزرافات".ابتسمت ليلى هي أيضاً، وكانت تنظر إلى السماء الزرقاء، كأنها تشكرها وتقول لها: سبحان الخالق الوهاب، ثم أمسكّت بيد أمها قائلةً: سأحمل هذه الدروس في قلبي، وسأطبّقها في مدرستي وأخبر صديقاتي وزميلاتي عنها بالمدرسة.وعند عودتهما إلى المنزل، كانت ليلى تردّد بصوت خافت كل ما تعلمته، وتخطّط لمشروعٍ مدرسيٍّ تتوزّع فيه الأدوار بتناغمٍ تامّ يذكّرها بالذئاب، وتحرص فيه على الابتكار والفضول مثل الدلافين، وتستشرف مستقبلها كالزرافة التي تنظر للأحلام البعيدة.هكذا انتهت رحلة ليلى التعليمية، حاملةً في طياتها ذكرياتٍ جميلةً ودروساً قيّمة، تجعل من يومٍ واحدٍ قصةً عن التعلم والتعاون والطموح.الإنسان لا يتعلم من القصص والكتب فقط، فهناك التجارب الجديدة التي نمُر بها والتي نشاهدها؛ فهي تقول وتعلمك الكثير.النظام والتخطيط ومشاورة منْ حولنا، والابتكار والأحلام البعيدة صفات قد تبدو صغيرة، لكنها تصلح كحلول للكثير من المشكلات.الفيل يتميز بذاكرته القوية، والزراف بطموحاته، والنمل بترتيب خطواته، والدولفين بابتكاراته.. فما بالك بالإنسان!التعرف إلى ملامح بلدك وتاريخها، وزيارة معالمها التي يأتي إليها الأجانب من الخارج.. لهي أولى بزيارة أهلها أولاً.1- أين ذهبت الطفلة ليلى وأمها؟2- كم حيواناً شاهدته ليلى؟3-بماذا تتميز الأفيال؟4- ما هي صفات الذئاب؟5-هل تتذكرين صفة الشمبانزي المميزة؟