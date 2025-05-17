شكرا لقرائتكم خبر عن حلول منزلية سريعة وفعالة لرائحة القدمين الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

يعاني البعض من رائحة كريهة في القدمين من وقت لآخر بسبب الأحذية التي يرتدونها وارتفاع الحرارة، وقد يجدوا صعوبة في إيجاد علاج لرائحة القدمين، وقد يعانون في بعض الحالات من التعرق المفرط، فى السطور التالية نقدم العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في الحد من حدوث هذه الحالة، بحسب موقع تايمز ناو.

على الرغم من أنه قد لا يكون بمقدورك تجنب ذلك تمامًا، إلا أنه يمكنك تغيير طريقة العناية بقدميك بمساعدة بعض الخطوات المجربة والمختبرة، تحتوي قدم الإنسان المتوسطة على أكثر من 250 ألف غدة عرقية، ومثل باقي أجزاء الجسم، تمتلئ قدميك بالبكتيريا. تحدث رائحة القدم والالتهابات عندما تبدأ البكتيريا التي تعيش على الجلد وفي الأحذية بالتهام العرق.

يقول الخبراء إنه على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على تجنب ذلك تمامًا، إلا أنه يمكنك تغيير طريقة العناية بالقدمين بمساعدة بعض الخطوات المجربة والمختبرة التي تساعد في تقليل حدوث ذلك.

حلول فعالة لرائحة القدم الكريهة ارتدي الجوارب دائمًا

من المهم ارتداء الجوارب عند ارتداء الأحذية للمساعدة في علاج رائحة القدمين الكريهة وتقليل تعرقهما.

الجوارب - وخاصةً المصنوعة من مواد تمتص العرق وتخفف جميع أنواع الروائح.

تغيير الجوارب

كما أن تغيير الجوارب سهل أيضًا، وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الروائح الكريهة التي قد تبقى داخل أحذية الشخص.

نقع قدميك

ومن المهم أيضًا تنظيف قدميك جيدًا وبشكل كامل، الأمر الذي يتطلب أكثر من مجرد غسلهما بشكل سريع.

للحصول على نقع ملحي، خذ حوضًا من الماء الدافئ، ثم قم بإذابة نصف كوب من الملح، وانقع قدميك لمدة ١٠-٢٠ دقيقة. وفقًا للخبراء، يُزيل الملح الخشن الرطوبة من بشرتكِ، مما يُقلل من وجود البكتيريا. يمكنكِ أيضًا تجربة نقع البشرة بالخل، حيث يُمكنكِ مزج مقدارين من الماء مع مقدار واحد من الخل في حوض أو وعاء كبير من الماء الدافئ، ثم نقعها لمدة ١٥-٢٠ دقيقة مرة واحدة أسبوعيًا.

حافظ على قدميك جافة

خاصةً بعد الاستحمام أو النقع أو السباحة.

غالبًا ما تكون الروائح الكريهة ناتجة عن الرطوبة، لذا من المهم الحفاظ على جفاف قدميك وحذائك وجواربك قدر الإمكان.

استبدال نعل الحذاء

احرص من وقت لآخر على استبدال نعل حذائك بآخر مُزيل للروائح أو مُضاد للبكتيريا. كما يُمكنك شراء بخاخ مُضاد للبكتيريا أو مُطهّر لاستخدامه على النعل.

تقشير القدمين

يجب عليك تقشير قدميك بانتظام لإزالة الجلد الميت الخلايا التي تتغذى عليها البكتيريا.

وفقًا للخبراء، يُنصح باستخدام حجر الخفاف مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا أثناء الاستحمام لتجنب تراكم البكتيريا. كما يُنصح بغسل القدمين يوميًا بصابون مضاد للبكتيريا، مع الاهتمام جيدًا بالمناطق بين الأصابع.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

إذا لاحظتَ ظهور رائحة كريهة في قدميك، فعليكَ فحص قدميك جيدًا بحثًا عن أي علامات تقرحات أو جروح قد تكون مصابة بعدوى.

افحص قدميك جيدًا بحثًا عن أي خلل.

إذا ظهرت أي علامات جروح أو احمرار أو خطوط حمراء أو تورم على قدميك، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى.

احرص على استشارة طبيب مختص لمعالجة هذه المشكلة فورًا، خاصةً إذا كنت تعاني من مرض السكري.

