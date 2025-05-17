شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات بسيطة لتطهير الكبد والكلى والان مع تفاصيل الخبر

يحافظ الكبد والكلى، وهما عضوان طبيعيان يُزيلان السموم من الجسم، على توازن كل شيء، ويُعالجان العناصر الغذائية، ويصفيان الملوثات طوال اليوم، ومع ذلك، قد يُعانون مع مرور الوقت من التوتر، والأطعمة المصنعة، والجفاف، والعادات غير الصحية، يُمكن للعادات اليومية البسيطة أن تُؤثّر بشكل كبير على صحة هذه الأعضاء بدلًا من انتظار ظهور المشاكل ووفقا لموقع " news 18"، نعرض أسهل طرق لتنظيف الكلى والكبد.

تدليك البطن لتحسين وظائف الأعضاء

يمكن أن يساعد التدليك الذاتي السريع حول منطقة الكلى والكبد على تعزيز التطهير، وزيادة تدفق الدم.

كيفية القيام بذلك:

ضع راحتي يديكِ على الكبد الذي يقع على الجانب الأيمن من البطن لمدة دقيقتين تقريبًا، وقوم بالتدليك بحركات دائرية خفيفة.

قم بالضغط بشكل خفيف حول منطقة الكلى أثناء تحركك نحو أسفل الظهر.

لتحسين الاسترخاء والدورة الدموية، كرر الإجراء مع الاستنشاق بعمق وببطء.

مع مرور الوقت، يمكن أن يساعد هذا التمرين القصير على تقليل الضغط على هذه الأعضاء وتحسين الأداء العام.

تناول بعض بذور الشمر للمساعدة في تطهير الكلى والكبد

بالإضافة إلى كونها مُساعدًا طبيعيًا للهضم، تتميز بذور الشمر بخصائص قوية لتطهير الكبد والكلى، تساعد هذه البذور الصغيرة على التخلص من السوائل الزائدة، وتقليل الانتفاخ، ومنع تراكم السموم في الجسم.

استخدم قليل من الكركم والماء الدافئ للغرغرة

مع أن الأمر قد يبدو غريبًا، إلا أن هذه الحركة البسيطة تساعد على تقليل تراكم السموم في الكلى والكبد، تحفّز المضمضة بماء الكركم الدافئ العصب المبهم، المتصل مباشرةً بالكبد والذي يُساعد في التحكم بوظائف الجهاز الهضمي، وقد تكون آثار هذه الحركة البسيطة غير متوقعة، لأن قدرة الكبد على التطهير تتأثر بشكل كبير بعملية الهضم.

الكركمين، وهو مادة ذات خصائص مضادة للالتهابات وحماية للكبد، متوفر بكثرة في الكركم، ما عليك سوى مضمضة رشة من الكركم في ماء دافئ لمدة 30 ثانية، ثم ابصقه، بالإضافة إلى تنظيف الحلق، يساعد هذا الإجراء الكبد والمعدة على العمل بشكل أكثر فعالية.

ضع كمادات دافئة من زيت الخروع على الكبد

زيت الخروع، وهو مُزيل سموم طبيعي شائع في الطب الشامل، يُعزز تصريف اللمف ووظائف الكبد، يُمكن تحسين تدفق الصفراء، وتقليل الالتهابات، وتحسين عملية إزالة سموم الكبد باستخدام كمادة دافئة من زيت الخروع.