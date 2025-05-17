شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقة بين انقطاع الطمث والتهابات المسالك البولية وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تعد التهابات المسالك البولية مشكلة صحية شائعة بين النساء بعد انقطاع الطمث، بسبب التغيرات الهرمونية وعوامل أخرى مرتبطة بالعمر، والتي قد تجعل النساء الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بهذه الالتهابات.

وففقا لموقع "Harvard health publishing" ، تعد تلك الالتهابات أمرا مزعجا، وقد تصبح خطيرة إذا تركت دون علاج، لذلك فإن فهم أسباب حدوثها، وكيفية الوقاية منها وإدارتها، يساهم في تقليل خطر حدوث مضاعفات.

أسباب الإصابة بالتهابات المسالك البولية بعد انقطاع الطمث

تعتبر النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث أكثر عرضة لالتهابات المسالك البولية، بسبب التغيرات التي تطرأ على أجسامهن بتلك الفترة، على رأسها انخفاض مستويات هرمون الإستروجين قد يؤدي إلى ترقق أنسجة المهبل والإحليل، مما يسهل دخول البكتيريا إلى المسالك البولية، بالإضافة إلى ذلك يساعد الإستروجين على الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في منطقة المهبل، وانخفاض هذا الهرمون قد يخل بهذا التوازن، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وقد تزيد تغيرات المثانة من خطر الإصابة أيضًا لدى بعض النساء الأكبر سنًا، لأنه قد لا تفرغ المثانة تمامًا، أو قد يعانين من سلس البول، مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر، كذلك قد تتعرض النساء اللاتي يخضعن لإجراءات طبية أيضًا لخطر متزايد، إذا تم استخدام القسطرة أو الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إدخال البكتيريا إلى المسالك البولية.

أعراض التهاب المسالك البولية

غالبًا ما تسبب التهابات المسالك البولية أعراضًا ملحوظة، ولكنها قد تكون خفية أحيانًا لدى النساء الأكبر سنًا، تشمل أعراض التهابات المسالك البولية الشائعة ما يلي:

رغبة قوية ومستمرة في التبول

إحساس بالحرقان أثناء التبول

كثرة التبول، وإخراج كميات صغيرة من البول في كثير من الأحيان

بول عكر ذو رائحة قوية أو دم في البول

ألم أو انزعاج في الجزء السفلي من البطن، فوق عظم العانة مباشرة.

أعراض التهاب المسالك البولية الأكثر شيوعًا لدى النساء الأكبر سنًا

قد تكون أعراض التهاب المسالك البولية خفيفةً ويصعب تشخيصها لدى النساء الأكبر سنًا، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بأعراض أقل شيوعًا، مثل:

سلس البول الجديد

ارتباك أو تغيرات في الحالة العقلية

التعب أو الضعف العام

فقدان الشهية

الوقاية من التهابات المسالك البولية

ويعد الوقاية من التهابات المسالك البولية أمرًا مهمًا بشكل خاص بالنسبة للنساء الأكبر سنًا، والتي تشمل ما يلى:



اتباع عادات النظافة الشخصية، بالتنظيف الجيد بعد استخدام المرحاض، وتغيير الملابس الداخلية بانتظام

الحفاظ على رطوبة الجسم لطرد البكتيريا من المسالك البولية، بشرب ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أكواب من الماء يوميًا

تجنب حبس البول لفترات طويلة، فقد يسمح ذلك بنمو البكتيريا.

في حالة الإصابة بالسكر، فيرجى التحكم في مستوى السكر في الدم باتباع نمط حياة صحي وتناول الأدوية الموصوفة

علاج التهاب المسالك البولية

عند حدوث التهابات المسالك البولية، يعد العلاج الفوري ضروريًا للوقاية من المضاعفات، مثل التهابات الكلى، ويشمل العلاج عادةً جرعة قصيرة من المضادات الحيوية، لكن من المهم إكمال الجرعة كاملةً وفقًا للوصفة الطبية، حتى لو تحسنت الأعراض، لضمان شفاء العدوى تمامًا وعدم عودة الأعراض.