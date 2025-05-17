شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوعية بضغط الدم.. شروط أساسية لصحة القياس والان مع تفاصيل الخبر

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهو شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة لكورونا، وفى اليوم العالمى للتوعية بارتفاع ضغط الدم نسلط الضوء على كيفية التعرف على القراءة الصحيحة لضغط الدم.

ما هو ضغط الدم؟

وفقا لموقع "clevelandclinic" ضغط الدم هو قياس قوة ضغط الدم داخل الشرايين، ففي كل مرة ينبض فيها قلبك، يضخ الدم إلى الشرايين التي تنقله إلى جميع أنحاء جسمك، يحدث هذا من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، على مدار الساعة.

لماذا ضغط الدم مهم

ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، بدون علاج، قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

سكتة دماغية .

نوبة قلبية .

تضخم القلب .

سكتة قلبية .

مرض الشرايين الطرفية .

تمدد الأوعية الدموية .

الأوعية الدموية المكسورة في عينيك.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

يكون خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم أعلى إذا كنت:

لديك تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري .

تعانى من السمنة.

لديك مرض السكر.

التدخين.

عدم ممارسة الرياضة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

متى يتم فحص ضغط الدم؟

ينبغي على طبيبك فحص ضغط دمك في كل فحص سنوي إذا كان ضغط دمك طبيعيًا، وإذا كانت قراءات ضغط دمك مرتفعة في مواعيدك، فقد يطلب منك الطبيب فحص ضغط دمك في المنزل عدة مرات يوميًا أو مرة واحدة أسبوعيًا.

يجب عليك قياس ضغط الدم في نفس الوقت من اليوم، يمكنك أخذ قراءتين أو ثلاث قراءات متتالية، بشرط الانتظار دقيقة واحدة قبل القراءة التالية، وعند الانتهاء، احسب متوسط القراءتين أو الثلاث التي أخذتها.

ما هي العلاجات المتاحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وبدون علاج، قد تُصاب بسكتة دماغية، أو نوبة قلبية، أو تضخم في القلب، أو قصور في القلب ، أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية، أو تمدد الأوعية الدموية ، أو أمراض الكلى، أو تمزق الأوعية الدموية في العينين، يشمل العلاج إجراء التغييرات التي يوصي بها الطبيب.

تغييرات النظام الغذائي ونمط الحياة:

الوصول إلى وزن الجسم المثالي والبقاء عليه

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا للقلب.

قلل الملح والدهون والكوليسترول.

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة.

تقليل تناول (الملح).

إدارة التوتر والغضب.

تجنب كافة منتجات التبغ والنيكوتين.

كيف تستعد لقياس ضغط الدم؟

انتظر 30 دقيقة لقياس ضغط دمك إذا كنت قد دخنت أو مارست الرياضة أو تناولت كوبًا من القهوة.

اذهب إلى الحمام أولا وتأكد من افراغ المثانة لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم مؤقتا.

قم برفع الأكمام حتى لا تضع طرف الأكمام فوق كم قميصك.

اجلس لمدة خمس دقائق على الأقل دون التحدث.

اجلس بشكل مستقيم وقدميك مسطحتان على الأرض.

لا تضع ساقًا فوق الأخرى.

أريح ذراعك على الطاولة أمامك بحيث يكون ذراعك في مستوى قلبك.

كيف يتم قياس ضغط الدم

لقياس ضغط الدم يدويًا، قم بما يلي:

لف السوار الخاص المتصل بجهاز قياس ضغط الدم حول الجزء العلوي من ذراعك (فوق مرفقك).

انفخ الكفة لتضييقها حول ذراعك.

اضغط على زر بدء وانتظر حتى ينتفخ السوار وتظهر النتائج على الجهاز.

ما نوع النتائج التي تحصل عليها؟

قراءة ضغط الدم لديك لها قياسان:

ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي/الأول): هو الضغط في الشرايين عندما ينبض قلبك ويرسل الدم إلى الشرايين.

ضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي/الثاني): هو الضغط في الشرايين عندما يكون قلبك في حالة راحة بين ضربات القلب.

ما هو ضغط الدم الطبيعي؟

ضغط الدم الطبيعي هو <120>ارتفاع ضغط الدم هو 120 -129 /< 80 مليمتر زئبق، قد يتفاقم ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تقع قراءات ضغط دمهم ضمن هذه الفئة إذا لم يتخذوا أي إجراء لتحسينه.

ما هو ضغط الدم المرتفع جداً

إذا كان أعلى معدل ضغط دم لديك 180 أو أعلى، أو أدنى معدل ضغط دم لديك 120 أو أعلى، فاطلب مساعدة طبية طارئة أو اطلب من شخص ما نقلك إلى المستشفى فورًا، هذه هي أزمة ارتفاع ضغط الدم .

أثناء أزمة ارتفاع ضغط الدم، قد تواجه ما يلي:

ضيق في التنفس .

ألم صدر .

صعوبة في القدرة على الرؤية أو التحدث.

ألم في ظهرك.

ضعف أو خدر.

تشير نطاقات ضغط الدم المرتفعة إلى أنك قد تعاني من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة 1 أو 2 (ارتفاع ضغط الدم).

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى هو 130-139 (الرقم الأعلى) أو 80-89 (الرقم الأدنى).

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية هو 140 أو أعلى (الرقم الأعلى) أو 90 أو أعلى (الرقم الأدنى).

عندما تكون قراءات ضغط الدم لديك في المرحلة 1 أو المرحلة 2، سيطلب الطبيب إجراء تغييرات في نمط حياتك وتناول أدوية ضغط الدم.

