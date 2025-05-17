شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تبطئ شيخوخة الجلد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشف بحث طبى حديث أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تبطئ عملية شيخوخة الجلد، بينما تسرعها الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المكررة والدهون المتحولة.

وأشار البحث الذى نشره موقع "News medical life science"، نقلا عن مجلة علوم الغذاء والتغذية، إلى أنه مع تقدم الأشخاص في العمر، تحدث تغيرات فسيولوجية، بما في ذلك انخفاض تجدد الجلد وزيادة الضرر الخلوى.

كيف تحدث شيخوخة الجلد؟

تنتج شيخوخة الجلد عن عوامل داخلية وخارجية ، وتعد الشيخوخة الداخلية عملية طبيعية مرتبطة بالوقت، وتتضمن انخفاض إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وضعف تجدد خلايا الجلد، وترقق الجلد، بينما تحدث الشيخوخة الخارجية بسبب الضغوط البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية، والتلوث، والتدخين، وقلة النوم، والنظام الغذائي غير الصحي، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والتصبغات وخشونة ملمس الجلد.

ويشكل الجلد حوالي 15% من وزن جسم الشخص البالغ، وهو بمثابة حاجز واق قابل للتكيف، ويتكون من ثلاث طبقات وهى البشرة (الطبقة الخارجية)، والأدمة (الطبقة الوسطى)، والأنسجة تحت الجلد (الطبقة العميقة)، ويحمي الجسم من الأضرار الجسدية، والأشعة فوق البنفسجية، والالتهابات، كما يحافظ على ترطيب الجسم، ويدعم تخليق فيتامين د عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويتخلص من الفضلات مثل اليوريا والأمونيا.

وتتكون البشرة في معظمها من الخلايا الكيراتينية، وتعمل كحاجز مقاوم للماء، وتحمي من مسببات الأمراض، وتحتوي على الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين للحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

أهمية النظام الغذائي لصحة البشرة

تؤكد الأبحاث الحديثة على الدور الحاسم للنظام الغذائي في الحفاظ على صحة البشرة، فالعادات الغذائية السيئة تعطل وظائف البشرة وتساهم في الإصابة بأمراضها، بينما تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية على ترميم البشرة وتأخير الشيخوخة.

وتخفف مضادات الأكسدة، مثل فيتامينات أ، ج، هـ، والبوليفينولات، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، من آثار الشيخوخة من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات، حيث يدعم فيتامين ج إنتاج الكولاجين، بينما يعزز فيتامين هـ مرونة الجلد، كذلك توفر الببتيدات والبروتينات أحماضًا أمينية مثل اللايسين والبرولين، وهي ضرورية أيضًا لتكوين الكولاجين، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في بذور الشيا وبذور الكتان والأسماك الدهنية، وتحسّن هذه الأحماض وظيفة حاجز البشرة وترطيبها.

كما تدعم المعادن مثل النحاس والسيلينيوم والزنك، نشاط مضادات الأكسدة والإصلاح الإنزيمي، وتحسن الإستروجينات النباتية، مثل إيزوفلافون الصويا، رطوبة البشرة وسمكها، خاصةً لدى النساء بعد انقطاع الطمث، كما تدعم البريبايوتكس والبروبيوتكس ميكروبيوم البشرة ، وتحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتُقلل التجاعيد، وتُعزز الترطيب.

الأطعمة الصحية للبشرة

تشمل الأطعمة الأكثر صحةً للبشرة، الخضراوات والفواكه الغنية بالبوليفينولات والكاروتينات، مثل الطماطم والخضراوات الورقية والحمضيات والتوت، بجانب البذور، مثل بذور الشيا والكتان، والمكسرات بما في ذلك الفستق واللوز، والأطعمة المخمرة، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والزيوت الصحية، والأسماك الدهنية مثل التونة.

وتوجد بعض الأدلة على أن الصيام أو تقليل السعرات الحرارية، يمكن أن يحسن صحة البشرة، وقد أظهرت الدراسات التجريبية، وخاصةً على النماذج الحيوانية، أن تقليل السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ معدل تجلك بروتينات الجلد، ويقلل من تراكم نواتج التجلك المتقدمة، مما يساعد على تأخير التغيرات المرتبطة بالعمر في بنية الجلد.

في الوقت نفسه تعد أكثر الأطعمة ضررا بالبشرة هي السكريات والدهون غير الصحية، والتي تُلحق الضرر بالكولاجين وتسرع الشيخوخة، كما تشمل أكثر الأنظمة الغذائية غير الصحية للبشرة تلك الغنية بالدهون المتحولة، مثل الوجبات الخفيفة المُصنّعة والسمن النباتي، والسكريات المكررة، وتلك التي تحتوي على نسبة قليلة من الماء، مما يؤدي إلى جفاف وخشونة البشرة، كما أن الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة وبعض الدهون المصنعة يمكن أن يؤثر سلبًا على بنية البشرة ومظهرها.