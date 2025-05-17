شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل مريض الضغط مع ارتفاع الحرارة فى يوم التوعية بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

مع وصول درجات الحرارة اليوم إلى معدلات تصل إلى 42 درجة مئوية، يحتاج مريض الضغط إلى ضبط مستويات ضغط الدم خلال الطقس الحار بشكل خاص، حيث قد تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى الجفاف وزيادة الضغط على الجهاز القلبي الوعائي، مما يؤثر بدوره على ضغط الدم.

نصائح لمريض الضغط في الطقس الحار

وفقا لموقع " timesofindia"، إليك بعض النصائح لمساعدتك على ضبط ضغط دمك خلال الطقس الحار:

1. حافظ على رطوبة جسمك:

قد يؤدي الجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا من المهم شرب الكثير من الماء طوال اليوم، خاصةً عندما يكون الجو حارًا.

2.تجنب الحرارة الشديدة:

حاول البقاء في المنزل خلال أشد أوقات اليوم حرارة، عادةً بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، إذا كنت مضطرًا للبقاء في الخارج، فابحث عن الظل، وارتدِ ملابس خفيفة، واستخدم واقيًا من الشمس لحماية نفسك من أشعة الشمس الضارة، قد يؤدي التعرض المفرط للحرارة إلى الإجهاد الحراري، مما قد يؤثر على مستويات ضغط الدم.

3. راقب كمية الملح التي تتناولها:

تناول الكثير من الملح قد يُسهم في ارتفاع ضغط الدم، خلال الطقس الحار، من المهم الانتباه لكمية الملح التي تتناولها، لأن التعرق قد يُؤدي إلى اختلال توازن الأملاح، تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، وتجنب الأطعمة المُصنّعة والمالحة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

4. حافظ على البرودة:

استخدم المراوح أو مُكيّفات الهواء للحفاظ على برودة منزلك خلال الطقس الحار، تُسبب درجات الحرارة المرتفعة ضغطًا إضافيًا على الجسم، لذا فإن الحفاظ على بيئة داخلية مُريحة يُساعد في تنظيم ضغط الدم، إذا لم يكن لديك مُكيّف هواء، فكّر في زيارة الأماكن العامة مثل المكتبات أو مراكز التسوق للبقاء منتعشًا.

النشاط البدني مهم للصحة العامة، ولكن خلال الطقس الحار، من الضروري ممارسة الرياضة باعتدال، تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد أوقات اليوم حرارة، واختر التمارين في الصباح الباكر أو المساء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة، استمع إلى جسدك وخذ فترات راحة عند الحاجة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

6. التحكم في التوتر:

يمكن أن يؤثر التوتر على مستويات ضغط الدم، لذلك من المهم إيجاد طرق للتحكم فيه خلال الطقس الحار، مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا للمساعدة في التحكم في مستويات التوتر لديك، كما أن المشاركة في الأنشطة التي تستمتع بها يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتعزيز الصحة العامة.

7. تحقق من أدويتك:

قد تتأثر بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية ضغط الدم، بالطقس الحار، استشر الطبيب الخاص بك للتأكد من أن أدويتك لا تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، قد يكون من الضروري تعديل جرعتك أو تغيير دواء آخر للحفاظ على التحكم الأمثل في ضغط الدم خلال الطقس الحار.

باتباع هذه النصائح، يمكنك المساعدة في التحكم في مستويات ضغط الدم خلال الطقس الحار والحفاظ على صحتك وتنظيمها.

