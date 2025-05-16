شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد قلة نوم.. حالات مرضية تسبب الهالات السوداء تحت عين طفلك والان مع تفاصيل الخبر

الهالات السوداء تحت عيون الأطفال ليست دائمًا بسبب قلة النوم فقط، بل قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية أخرى، هذا ما أكده الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في قصر العيني.

وقدم بعض الأمراض أو الحالات الشائعة التي قد تسبب الهالات السوداء لدى الأطفال.

1. الحساسية (مثل حساسية الأنف أو حساسية الطعام)

تؤدي إلى احتقان الجيوب الأنفية، مما يبطئ الدورة الدموية في المنطقة تحت العين.

تُعرف هذه الحالة أحيانًا بـ"الهالات التحسسية" أو "العيون التحسسية".

2. فقر الدم (نقص الحديد)

نقص الحديد يقلل من كمية الأوكسجين التي تصل إلى الأنسجة، مما يجعل الجلد يبدو شاحبًا والهالات أكثر وضوحًا.

3. مشاكل في الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب يسبب احتقانًا في الأوعية تحت العين، مما يؤدي إلى ظهور الهالات.

4. الإجهاد وقلة النوم

النوم غير الكافي يرهق الجسم ويجعل الأوعية الدموية تحت العينين أكثر وضوحًا.

5. الجفاف أو سوء التغذية

نقص السوائل أو العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين C أو K يؤثر على مظهر البشرة.

6. العوامل الوراثية

بعض الأطفال يرثون من أهلهم البشرة الرقيقة أو الصبغات الداكنة تحت العين.

واكد علي ضرورة استشارة الطبيب في حالة إذا كانت الهالات دائمة أو تزداد مع الوقت، أو إذا لاحظتِ أعراضًا أخرى مثل فقدان الشهية، شحوب، تعب مستمر أو مشاكل في التنفس.