شكرا لقرائتكم خبر عن غدا يوم التوعية بضغط الدم.. نوع من التوابل يتعارض مع أدوية المرض والان مع تفاصيل الخبر

تُعد القرفة من أقدم التوابل وأكثرها شيوعًا في العالم، وتُستخدم هذه التوابل في العديد من الأطعمة، من المخبوزات إلى المشروبات، ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أن القرفة تتفاعل مع أدوية ضغط الدم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا" فى اليوم العالمى للتوعية بارتفاع ضغط الدم، والمحدد له غدًا السبت.

وجدت دراسة جديدة أجراها المركز الوطني لأبحاث المنتجات الطبيعية أن أحد المركبات الموجودة في القرفة قد يتداخل مع أدوية ضغط الدم، وقد نُشرت الدراسة في مجلة كيمياء الأغذية: العلوم الجزيئية ، حيث تشير إلى أن تناول ملعقة صغيرة أو أكثر من القرفة يوميًا يمكن أن يعطل تأثيرات أدوية ضغط الدم ومميعات الدم بسبب مركب يسمى الكومارين، والذي يعمل كمميع طبيعي للدم.

وقد وجد باحثو الدراسة أن سينامالدهيد، وهو مكون رئيسي في القرفة، يُنشط المستقبلات التي تتحكم في التخلص الأيضي من الأدوية من الجسم، ولذلك، فإن تناول كميات كبيرة من القرفة قد يُقلل من آثار الأدوية، خاصة من المكملات الغذائية دون علم الطبيب، حيث إن الإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يؤدي إلى التخلص السريع من الدواء الموصوف من الجسم، مما قد يُقلل من فعاليته.

في المقابل، تُعد القرفة السريلانكية الأصلية أقل خطورة نظرًا لانخفاض محتواها من الكومارين، وقد تُشكل خصائص الكومارين المضادة للتخثر خطرًا على الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم.

ماذا يجب عليك أن تفعل؟

قد يؤدي الإفراط في استهلاك القرفة إلى تضخيم تأثيرات الأدوية، مما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات، ومع ذلك، فإن الجرعات الصغيرة من القرفة لا تزال تقدم فوائد صحية بشرط عدم الإفراط، لذلك يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو مميعات الدم استشارة أطبائهم قبل إضافة القرفة إلى نظامهم الغذائى.

وأوضحت الدراسة أن رشة صغيرة من القرفة يوميًا لن تضر، لكن الباحثين يحثون على استشارة الطبيب، خاصةً إذا كنت مهتمًا باستخدام القرفة كمكمل غذائي، كما ينصحون الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، والسرطان، والتهاب المفاصل، والربو، والسمنة، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والاكتئاب، بتوخي الحذر عند استخدام القرفة أو أي مكملات غذائية أخرى.