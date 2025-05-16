شكرا لقرائتكم خبر عن الموجه الحارة.. إزاى تحمى جلد وبشرة طفلك من الالتهابات وأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال الموجة الحارة التي حذرت منها الأرصاد الجوية، ينبغى الاهتمام بحماية جلد وبشرة طفلك، خاصة إذا اضطررت للخروج به لأي سبب.

تقول الدكتورة رضوى عراقي، أخصائي الأمراض الجلدية بجامعة شبين الكوم: "إن الأطفال أحد أهم الفئات التي يجب أن نحميها من الموجات الحارة وأشعة الشمس المباشرة، نظرًا لأن حاجز الجلد لديهم رقيق للغاية ويتأثر سريعًا بأشعة الشمس المباشرة. حاجز البشرة لديهم يمكن تلفه بسهولة وتظهر التصبغات والآثار الجلدية بشكل سريع أكثر من الكبار".

وحذرت من خروج الأطفال خلال الموجات الحارة نتيجة ارتفاع الحرارة والرطوبة ومباشرة أشعة الشمس التي تؤثر على خلايا الجلد وسطحه بالسلب وتؤدي إلى التهابات أو حبوب وبثور أو حكة واحمرار وتورم لدى بعض الأطفال.

وقدمت مجموعة من النصائح إذا اضطررت للخروج مع طفلك خلال الموجات الحارة وأشعة الشمس الشديدة:

1. لا شك أن أول خطوات الحماية تبدأ بدهان الأماكن الظاهرة في جسم طفلك بواقٍ من الشمس مناسب لبشرة الأطفال ونوعيته جيدة لا تسبب الالتهاب ولا الحكة، لا تزيد من عامل الحماية، ولكن يجب أن يكون عامل الحماية مناسبًا لسن طفلك، حوالي 30.

2. حاول بين الحين والآخر الجلوس بطفلك في الظل أو الدخول إلى أماكن باردة منخفضة درجة الحرارة بعد الخروج من الشمس.

3. شرب المياه وغسل الوجه واليدين من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها خلال الموجات الحارة. على طفلك أن يشرب الماء كلما أمكنه وعلى مدار اليوم بشكل منتظم.

4. إذا كان طفلك يتعرض للشمس أثناء السباحة أو التمارين، فعليه الاستحمام مباشرة بعد الانتهاء من التمرين، وإعادة دهان واقٍ جيد من الشمس.

5. تجنب حروق الشمس من خلال ترطيب الجسم جيدًا بعد الاستحمام وتجفيفه. استخدم مرطبًا طبيًا خاليًا من العطور يصفه الطبيب لطفلك بشكل خاص.

6. لا تضع عطرًا لطفلك أو كريمًا يحتوي على عطور.

7. اجعل طفلك يرتدي نظارة شمسية وقبعة وتغطية أغلب مناطق جسمه بملابس قطنية فضفاضة واسعة فاتحة اللون.

8. يرتدي شرابًا أو جوربًا قطنيًا للوقاية من تعرق القدمين.

9. يمكن استخدام المظلة أو الشمسية لحماية رأس طفلك.

10. لابد وأن يتناول طفلك على مدار اليوم الطعام الصحي المناسب، طعامًا معدًا منزليًا مليئًا بالفيتامينات مثل الخضراوات والفاكهة والعصائر الطبيعية.

11. اهتم بتقديم مشروبات صحية لجسم طفلك وجلده مثل مشروب الليمون الطازج، مشروب البرتقال، مشروب الفراولة، مشروب البطيخ، كلها مشروبات للترطيب.

12. لا تقم بوضع كريمات أو الجل على رأس طفلك وشعره، ولا أي نوع من المستحضرات على البشرة حتى العلاجية منها إلا بأمر الطبيب.

13. لاحظ أي احمرار أو تورم أو التهابات على بشرة الطفل.

14. وعند الوصول إلى المنزل، لابد من الاستحمام بماء فاتر على الفور والتجفيف جيدًا.