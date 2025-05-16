شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 سنوات من الجائحة.. تحذيرات من موجة جديدة لكورونا جنوب شرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات على جائحة كورونا، ظهرت تحذيرات من عودة موجة جديدة من الفيروس في أجزاء من آسيا، ووفقًا للتقارير حسب موقع " news18"، حيث سجلت هونج كونج وسنغافورة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أثار قلقًا عالميًا.



في هونج كونج، ارتفع الفيروس إلى مستوى "مرتفع للغاية"، ووفقا لرئيس فرع الأمراض المعدية في مركز حماية الصحة بالمدينة، وصلت نسبة عينات الجهاز التنفسي التي ثبتت إصابتها إلى أعلى نقطة لها في عام، مصحوبة بارتفاع في الحالات الشديدة.



وفي الأسبوع الماضى، تم الإبلاغ عن 31 حالة وفاة، وهو أعلى مستوى في عام واحد، وعلى الرغم من أن الموجة الحالية لم تصل إلى الذروة التي شوهدت في السنوات السابقة، فإن ارتفاع الأحمال الفيروسية في عينات الصرف الصحي وزيادة زيارات المستشفيات والاستشارات المتعلقة بكورونا، تشير إلى انتقال واسع النطاق للمجتمع في المدينة المكتظة بالسكان التي يزيد عدد سكانها عن 7 ملايين.



في غضون ذلك، تشهد سنغافورة ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة، حيث أفادت وزارة الصحة هناك بزيادة قدرها 28% في تقديرات حالات كورونا، لتصل إلى 14,200 حالة في الأسبوع المنتهي في 3 مايو، إلى جانب قفزة بنحو 30% في حالات الاستشفاء اليومية، ويمثل هذا أول تحديث رسمي من الوزارة منذ ما يقرب من عام، ورغم أن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بتراجع المناعة لدى السكان، إلا أن المسئولين صرّحوا بأنه لا يوجد دليل حالي على أن المتحورات المنتشرة أكثر قابلية للانتقال أو أشد وطأة من تلك التي شوهدت سابقًا خلال الجائحة.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا: علامات وأعراض فيروس كورونا

بينما تجتمع الجهات الصحية حول العالم لمعرفة المزيد عن الموجة الجديدة من كورونا، هناك بع أعراض الفيروس التي لا ينبغي الاستهانة بها، إذا لاحظت أيًا منها، فمن الضروري إجراء الفحص وهى:

ـ التهاب الحلق : غالبًا ما يكون أحد الأعراض الأولى والأكثر وضوحًا.

ـ سيلان أو احتقان الأنف : يشبه أعراض نزلات البرد الشائعة.

ـ التعب : الشعور العميق بالتعب أو الإرهاق، حتى بدون بذل الكثير من الجهد.

ـ السعال (جاف أو خفيف) : عادة لا يكون حادًا مثل الموجات السابقة، ولكنه مستمر.

ـ الصداع : يتم الإبلاغ بشكل متزايد عن الصداع المشابه للتوتر.

ـ آلام العضلات أو الجسم : ألم أو انزعاج عام، وخاصة في الظهر والأطراف.

ـ حمى منخفضة الدرجة أو قشعريرة : ليست مرتفعة كما كانت في المتغيرات السابقة، ولكنها لا تزال موجودة في بعض الحالات.



وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت فى بيان لها، أن فيروس كورونا فيروس تطوره مستمر منذ ظهوره، خاصة مع حدوث تغييرات جينية ومستضدية مهمة في بروتين الفيروس.

ووفقًا للتوصيات الدائمة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، يُنصح الدول الأعضاء بمواصلة تقديم لقاح كورونا بناءً على توصيات مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين (SAGE) التابعة لمنظمة الصحة العالمية .