شكرا لقرائتكم خبر عن علامات ارتفاع ضغط الدم خلال الموجة الحارة.. مشروبات لتبريد جسمك والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة، من المرجح أن يتأثر قلبك من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى فقدان جسمك للماء بسبب التعرق، ما يؤدي إلى الجفاف، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم في بعض الحالات.

وفي السياق ذاته يوافق غدًا السبت اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم، ويمكن لبعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك أن تساعد في ضبط ضغط دمك خاصة خلال الأيام الحارة، ولعل إحدى طرق تحقيق ذلك هي تضمين العصائر المنعشة والصحية للقلب في نظامك الغذائي اليومي وفقًا لموقع "onlymyhealth".

علامات ارتفاع ضغط الدم خلال فصل الصيف الحار

خلال الحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظهور أعراض مثل:

الدوخة

ضربات قلب سريعة

التعرق المفرط

التعب

الصداع

يمكن أن تتفاقم هذه الأعراض بسبب الجفاف المرتبط بالحرارة ومحاولة الجسم تنظيم درجة حرارته، ومن العلامات المحتملة الأخرى: احمرار الوجه، ونزيف الأنف، وحتى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

عصائر تساعد في التغلب على الحرارة ودعم ضغط الدم الصحي

بعض العصائر يُمكنك إضافتها بسهولة إلى نظامك الغذائي:

عصير البطيخ

يتكون البطيخ من أكثر من 90% ماء، ما يجعله مرطبًا للغاية، كما أنه غني بحمض أميني يُسمى إل-سيترولين، الذي يُحسّن تدفق الدم وقد يُخفض ضغط الدم.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً البوليفينولات، التي تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تحسين مرونة الأوعية الدموية، عادةً ما يكون ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 ملم زئبق، وتشير الدراسات إلى أن شرب عصير الرمان بانتظام يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي.

عصير الخيار والنعناع

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، وهو غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم، إضافة بضع أوراق من النعناع لا تُعزز فقط تأثير التبريد، بل تُضفي عليه نكهة منعشة.

عصير البنجر

يُعد عصير البنجر مصدرًا قويًا لصحة القلب، فهو يحتوي على النترات التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، ما يُحسّن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مصدر ممتاز للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان أساسيان في تنظيم ضغط الدم، كما أنه مرطب فائق، ويحافظ على مستويات ترطيب الجسم، فهو مثالي للحفاظ على ترطيب الجسم.