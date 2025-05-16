شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر مع مذاكرة وامتحانات.. رطبى على أولادك بهذه الأطعمة والمشروبات والان مع تفاصيل الخبر

تتزامن الموجة الحارة خلال الوقت الحالي مع الامتحانات، حيث يستعد الطلاب لخوض امتحانات نهاية العام، لذلك من المهم إضافة الأطعمة والمشروبات إلى النظام الغذائي لأطفالك يتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة ويكون عونًا لهم على المذاكرة وأداء الامتحانات بشكل جيد خلال هذا الطقس، وفى هذا السياق، نقدم مجموعة من الأطعمة والمشروبات لترطيب الجسم في الموجة الحارة، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى.. أطعمة ومشروبات مرطبة للطلاب لمساعدتهم على المذاكر والامتحانات في الطقس الحار:

الخيار

الخيار من أفضل الأطعمة المرطبة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى 95%، وهو معروف بخائصه المبردة على الجسم كما أنه غني بالألياف التي تُساعد على الهضم، ويمكن إضافته إلى السلطة أو تناوله بمفرده كوجبة خفيفة.

النعناع

أوراق النعناع لها تأثير مُبرد طبيعي، سواء تناوله كمشروب أو إضافته إلى السلطات أو الصلصات، حيث يُضفي النعناع انتعاشًا فوريًا، بل ويُساعد على الهضم، ويمكن إضافته أيضًا إلى عصير الليمون لتناول مشروب منعش غنى بفيتامين سى.

التوت

التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر والتوت الأسود غنية بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي، وهي خفيفة على المعدة وتساعد على تقوية المناعة، التي غالبًا ما تضعف في درجات الحرارة المرتفعة، ويمكن إضافة التوت إلى الزبادي أو العصائر، أو الاستمتاع به كوجبة خفيفة وسريعة.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل الخس غنية بالماء والعناصر الغذائية الأساسية، كما أنها سهلة الهضم ومثالية للسلطات، كما يمكن تناول الخس كوجبة خفيفة.

الزبادي

تناول كوبًا من الزبادى خاصة في الطقس الحار له مفعول السحر، فهو غني بالبروبيوتيك ومن ثم يعمل على تحسين الهضم ويُهدئ بطانة المعدة، كما يمنح أطفالك الترطيب اللازم بجانب الفوائد الغذائية الأخرى.

الطماطم

الطماطم غنية بمحتواها من الماء بجانب مكون الليكوبين الذي يوفر فوائد في الوقاية من أشعة الشمس كما أنها تُزود جسمك بكمية وفيرة من الماء، ويمكن إضافتها إلى السلطة والسندويشات.

عصير الليمون

عصير الليمون البسيط والمنعش والغني بفيتامين سي، يعتبر المشروب الكلاسيكى في الصيف والأيام الحارة، فهو يُعيد ترطيب الجسم، ويمنحك دفعة سريعة من الطاقة.

عصائر الفاكهة الطبيعية

العصائر المصنوعة من الفواكه الطازجة مثل المانجو والموز والتوت، مع الزبادي مثالية لأيام الطقس الحار، فهي غنية بالعناصر الغذائية، كما أنها منعشة ومُشبعة للغاية.

عصير القصب

عصير القصب الطازج غني بالطاقة والمعادن، فهو مُبرد طبيعي، بجانب مذاقه الرائع والمنعش.

مشروب الخيار والنعناع

اخلطِ الخيار مع النعناع والليمون والقليل من السكر للحصول على مشروب منعش ومرطب مثالي للأيام الحارة.