شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين ألم الأسنان والإصابة بنوبة قلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" عن قصة لأحد المرضى كان يبلغ من العمر 57 عامًا توجه لإحدى عيادات الأسنان يشكو من ألم في ضرسه، قبل أن يتبين للطبيب فيما بعد أنه يعانى من نوبة قلبية وألم أسنانه كان عرضًا لها.

توجه مريض يبلغ من العمر 57 عامًا إلى عيادة الأسنان يشكو من ألم خفيف ومزعج في ضرسه الأيسر السفلي، حيث كان يشعر بانزعاج غريب في فكه السفلي، ولكنه ليس حادًا أو كهربائيًا كأمراض الأسنان الشائعة، بل نبضًا حادًا يزداد سوءًا عند صعود السلالم أو المشي، الغريب أنه لم يكن هناك تورم، ولا حساسية تجاه الساخن أو البارد.

وقام الطبيب بفحص المريض جيدًا مستخدمًا مصباحًا علويًا ساطعًا، وكانت جميع ضروسه بحالة جيدة تبدو قوية ونظيفة، كما كشفت صور الأشعة السينية أنه لا يعانى من أي مشاكل في ضروسه، مثل التسوس أو الالتهابات ولا حتى أمراض اللثة، كما لم يكن لديه تاريخ مرضي مزمن، ولم يكن يتناول أي أدوية، وبدا نظريًا أنه بصحة جيدة.

وأضاف الطبيب: "ولكننى لاحظتُ شحوب وجهه، وقطرات العرق بدأت تتصبب من جبينه، رغم أن مكيف الهواء في عيادتي كان على أدنى درجة حرارة، وعندما سألتُه بعض الأسئلة الإضافية، ذكر أنه كان يعاني أيضًا من ضيق في التنفس أثناء المشي، وتوقعت وقتها أنها أعراضًا لنوبة قلبية".

قد لا يبدأ ألم النوبة القلبية الوشيكة دائمًا في الصدر، في الواقع، خاصةً لدى كبار السن، يمكن أن يظهر على شكل ألم في الفك، وعادةً في الجانب السفلي الأيسر، ويمكن أن تظهر مشاكل القلب على شكل ألم ينتشر إلى الصدر والذراعين والرقبة والوجه والفكين وحتى الأسنان.

وقد أكدت الفحوصات إصابة هذا الرجل بنوبة قلبية مبكرة، والألم الذي ظنه في أسنانه كان في الواقع أحد أعراض هذه النوبة، ودخل إلى المستشفى، وتلقى علاجًا طبيًا فوريًا، واستقرت حالته، وقد أخبره الأطباء لاحقًا أن الانتظار ولو ليوم واحد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وقد تبدو فكرة ألم الفك كجرس إنذار للنوبة القلبية، غريبة، لكن الأبحاث تُثبت عكس ذلك، فقد وجدت دراسة أمريكية أنه في بعض الحالات، قد يُسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب بسبب انسداد الشرايين ألمًا رجيعًا، ويُشعر به أحيانًا في الفك أو الرقبة أو حتى الأذنين، وغالبًا ما يُحاكي ألم الفك مشكلة في الأسنان بشكل مُقنع لدرجة أن المرضى والأطباء قد يغفلون عن هذه العلامة الخطيرة.

من المؤكد أن ليس كل ألم في الأسنان أو الفك مؤشرًا على نوبة قلبية، ولكن بالنسبة للمرضى الذين لديهم تاريخ عائلى من أمراض القلب أو الشريان التاجي، خاصةً عندما يصاحب ألم الأسنان أعراض مثل ألم الفك، والصداع، وضيق التنفس، والتعرق، يجب الخضوع لفحص شامل وليس الأسنان فقط لتفادى أي حالات خطيرة.