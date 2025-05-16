شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالتعب طوال الوقت.. قد يكون علامة على هذه الحالة الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

قد تمر بعض السكتات الدماغية دون أن تُلاحظ، لكنها تُسبب استنزافًا للدم لمدة عام على الأقل، وتُعرف هذه السكتات باسم السكتة الدماغية البسيطة أو النوبة الإقفارية العابرة، وقد تُسبب انسدادًا مؤقتًا في تدفق الدم إلى الدماغ، وقد تستمر لمدة تصل إلى يوم واحد، فإذا كنت تشعر بالتعب المستمر منذ عدة أشهر فقد يكون هذا التعب ناتجًا عن تلك السكتة الدماغية الصغيرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وهناك علامات لا تبدو معروفة أو خفية للسكتة الدماغية الصغيرة، مثل التلعثم في الكلام أو ضعف في الذراع، وتختفي أعراضها الجسدية في غضون يوم، ويُصاب بها أكثر من 240 ألف أمريكي وحوالي 45 ألف بريطاني مرة واحدة كل عام، لكن واحدًا فقط من كل 30 يُدرك إصابته بها، ولعل أكثر الآثار الجانبية المُنهكة للسكتة الدماغية الصغيرة هو التعب المستمر، وهو ذلك التعب الذى لا يتحسن مع الراحة، وهو شائع بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب.

ما هي السكتة الدماغية الصغيرة أو النوبة الإقفارية العابرة؟

تُسبب النوبة الإقفارية العابرة (TIA) أعراضًا مشابهة للسكتة الدماغية، ولكنها تحدث لفترة وجيزة جدًا، ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ لفترة قصيرة جدًا، ولهذا السبب تُعرف أيضًا بالسكتة الدماغية المصغرة، وقد تستمر لبضع دقائق ولا تُسبب ضررًا طويل الأمد، ومع ذلك، قد تكون السكتة الدماغية الصغيرة مقدمة لسكتة دماغية أكبر، حيث أن حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بهذه النوبة الإقفارية العابرة سيصابون بسكتة دماغية في نهاية المطاف، ويحدث نصفهم تقريبًا خلال عام بعد الإصاب، لذلك من المهم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث السكتات الدماغية في المستقبل.

ماذا تقول الدراسة الجديدة؟

تقول الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب التابعة للأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب وأجراها باحثون دانمركيون إن السكتات الدماغية الصغيرة قد تترك الأشخاص الذين يعانون منها متعبين لمدة تصل إلى عام، وقد يكون أحد أسبابها الإرهاق الناتج عن النوبة الإقفارية العابرة هو حاجة الدماغ لتعويض الاضطراب المؤقت في تدفق الدم، حيث يضطر الدماغ إلى بذل جهد إضافي لإنجاز المهام بعد التعرض لهذه النوبة، وقد يؤدي هذا الجهد إلى زيادة استهلاك الطاقة والإرهاق المستمر.

وتكشف الدراسة عن وجود صلة قوية بين السكتة الدماغية البسيطة والإرهاق المستمر، حيث قال مؤلف الدراسة "قد يعاني المصابون بنوبة إقفارية عابرة من أعراض مثل تدلي الوجه، وضعف الذراع، أو صعوبة الكلام، وتختفي هذه الأعراض في غضون يوم واحد"، وأضاف: "مع ذلك، أبلغ البعض عن استمرار التحديات، بما في ذلك انخفاض جودة الحياة، ومشاكل في التفكير، والاكتئاب، والقلق، والإرهاق، وقد وجدت دراستنا أن التعب كان من الأعراض الشائعة لدى بعض الأشخاص، واستمر لمدة تصل إلى عام بعد النوبة".

وتابع الباحثون في الدراسة، 354 شخصًا (بمتوسط عمر 70 عامًا) لمدة عام بعد إصابتهم بسكتة دماغية خفيفة، وراقبوا التعب من خلال استبيانات على فترات زمنية متعددة، في البداية، أبلغ 61% عن تعب شديد، حتى بعد مرور عام، واستمر 54% في الشعور به، فيما انخفضت درجات التعب بشكل طفيف مع مرور الوقت، مما يُظهر أن التعب غالبًا ما يستمر لفترة طويلة بعد زوال الأعراض الجسدية.

وبحسب الدراسة، فإن فحوصات الدماغ للمشاركين الذين يعانون من التعب طويل الأمد كانت مماثلة لأولئك الذين لم يعانوا من التعب، ومع ذلك، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلق أو الاكتئاب في السابق كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتعب المستمر بمقدار الضعف، ويمكن أن تُسبب السكتة الدماغية البسيطة تلفًا دماغيًا بدرجة معينة عند حدوثها، وإن لم يكن الضرر بنفس حدة السكتة الدماغية التقليدية، وقد يؤدي هذا الضرر البسيط إلى ضعف العضلات، وشعور عام بالتعب - وهي جميعها علامات إرهاق.