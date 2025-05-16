شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أمريكي يكشف عن علاج بسيط لحرقة المعدة في دقائق والان مع تفاصيل الخبر

يعانى معظمنا من حرقة المعدة فهى مزعجة للغاية، خاصة بعد تناول الوجبات، فهو ذلك الشعور بالحرقان في منطقة الصدر، ورغم أنه شعور شائع إلا أن معظمنا لا يزال يجهل كيفية التعامل معها دون اللجوء إلى استخدام أدوية مثل مضادات الحموضة وغيرها، ومن جانبه، كشف الطبيب الأمريكى جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المعتمد من مجلس البورد والمقيم في فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، عن علاج طبيعي بسيط لحرقة المعدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي حرقة المعدة؟

حرقة المعدة هي ألم حارق في الصدر، يحدث بسبب ارتداد حمض المعدة إلى الحلق (ارتجاع المريء)، وغالبًا ما تتفاقم حرقة المعدة بعد تناول الطعام، وخاصةً في المساء، أو عند الاستلقاء أو الانحناء.

ولا يوجد سبب واضح لحموضة المعدة، ولكن بعض العوامل التي قد تؤثر عليها تناول أطعمة ومشروبات مثل القهوة والطماطم والشيكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة، بجانب عوامل أخرى مثل زيادة الوزن والتدخين، والحمل، والتوتر والقلق، وقرحة المعدة، والعدوى البكتيرية في المعدة.

كيف تعرف أنك تعاني من حرقة المعدة؟

حرقة المعدة هي شعور غير مريح، وهناك مجموعة من الأعراض تسببها.. على النحو التالى:

إحساس بالحرقان في الحلق

الضغط أو الألم خلف عظمة القص

صعوبة في البلع

تفاقم الألم بعد الاستلقاء أو الانحناء

الشعور بطعم حامض أو مرير في الفم

السعال

كيفية تخفيف حرقة المعدة بشكل طبيعي؟

هناك العديد من الأدوية ومضادات الحموضة التي تُصرف دون وصفة طبية والتي يُمكنك تناولها لتخفيف حرقة المعدة، ومع ذلك، فقد شاركنا الدكتور سلهب، المتخصص في الهضم والكبد والبنكرياس والتغذية، بعلاج طبيعي مفيد للكثيرين، حيث يوصي الطبيب بمضغ اللبان الخالى من السكر لتخفيف أعراض حرقة المعدة في دقائق، حيث يعتبر اللبان خيار عملي يمكنك تناولها في أي وقت كما أنها خيار سريع لتخفيف الألم.

ماذا يحدث عندما تمضغ العلكة؟

يوضح الطبيب أن مضغ اللبان الخالى من السكر يُحفز عمليتين رئيسيتين تُكافحان حرقة المعدة، أولًا: تُحفز إنتاج اللعاب، الذي يعمل كدرع طبيعي ضد حمض المعدة.

ثانيًا، تُحاكي عملية المضغ عملية الأكل، مُحفزًا ما يسمى بالتمعج، وهي انقباضات العضلات التي تُحرك محتويات الجهاز الهضمي، وهذا بدوره يُزيل الحمض من المريء والمعدة، ويُقلل من الارتجاع.

على الرغم من أن حرقة المعدة العرضية أمر شائع ولا داعي للقلق، إلا أنها إذا استمرت، فيجب وقتها استشارة الطبيب.