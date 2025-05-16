شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة.. الشاي والشوكولاتة الداكنة يخفضان ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة من جامعة سري البريطانية أن تناول كميات معتدلة من الشاي أو الشوكولاتة الداكنة قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، بفضل مركبات طبيعية تُعرف باسم "فلافان-3-أول" (flavan-3-ols) الموجودة في الكاكاو، الشاي، التفاح، والعنب، وفقا لموقع Medical Xpress.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة European Journal of Preventive Cardiology، حيث قام الباحثون بتحليل بيانات من 145 تجربة سريرية عشوائية. أظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم للفلافان-3-أول يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في قراءات ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه. في بعض الحالات، كانت تأثيرات هذه المركبات مماثلة لتلك التي تحققها بعض الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون تحسنًا في وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية (endothelium)، وهو أمر حيوي لصحة القلب والأوعية الدموية. هذا التحسن حدث بشكل مستقل عن تغييرات ضغط الدم، مما يشير إلى فوائد أوسع لهذه المركبات على الجهاز الدوري.

قال البروفيسور كريستيان هايس، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة سري: "هذه النتائج مشجعة لأولئك الذين يبحثون عن طرق بسيطة وممتعة لدعم صحة القلب وخفض ضغط الدم. إدراج كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالفلافان-3-أول، مثل الشاي، التفاح، الشوكولاتة الداكنة، أو مسحوق الكاكاو، في النظام الغذائي اليومي قد يكون مفيدًا."

مع ذلك، شدد الباحثون على أن هذه الأطعمة ليست بديلاً عن الأدوية الموصوفة أو النصائح الطبية، بل يمكن أن تكون إضافة قيمة إلى نمط حياة صحي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.