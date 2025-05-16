هل هناك فائدة من وظائف الصيف للمراهقين؟.. وكيف أساعد ابني؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 10:27 صباحاً - يبحث المراهقون في هذا العمر عن هويتهم، أي عن شعورٍ بذاتهم. ويرغبون في أن يكونوا أكثر تحكماً واستقلالية. وفي مواجهة صعوبة مرحلة المراهقة، يؤكد الخبراء أهمية أن يكتسب الأطفال إحساساً بالقدرة يُمكّنهم من بناء الثقة بالنفس، والتدرب على احترام الذات والمثابرة الملهمة، من خلال تشجيع جهودهم للمشاركة في الأنشطة التي يختارونها، واتخاذ القرارات، وتقبل ارتكاب الأخطاء والتعلم منها، ومحاسبة أنفسهم على أفعالهم، باعتبارها «الطريقة التي يحققون بها الاستقلال الضروري لهويتهم المستقبلية».

يمكن أن يوفر العمل الصيفي للمراهقين أكثر من مجرد راتب. فالحصول على وظيفة قد يكون خطوةً مهمةً في مسيرتهم نحو البلوغ، إذ يمنحهم خبرةً حياتيةً قيّمةً، إليكِ كيفية البحث عن وظيفة لابنك المراهق، وفوائدها التي تعود عليه.

إذا كان لديك مراهق لا يعمل بدوام كامل هذا الصيف، فإليك طريقة بسيطة لمساعدته في العثور على عمل. قد يكون جزئياً في بادئ الأمر، لكنه سيساعده في الحصول على وظيفتين بدوام جزئي لملء وقته. وبما أن ابنك قد يكون خجولاً من إظهار نفسه. فوفري عليه مشقة البحث إذا كنتِ في هذا الموقف، فأنت تعلمين كيف تُقابلين نصائح البحث عن عمل بالرفض والانزعاج. فالعثور على وظيفة هو تحدٍّ يجب على كل طفل التغلب عليه. إليك برنامج البحث المفيد:

الخطوة 1

قومي بإعداد رسالة بريد إلكتروني قصيرة تخبرين فيها مديري الأعمال المحليين بوجودك

أفسحي المجال لابنك بإجراء بعض التعديلات



عندما تتأكدين من أن ابنك أو ابنتك مُجتهدان، دقيقان، ويخبرانك أنهما جاهزان للعمل. اكتبي المسودة الأولى بنفسك، وأفسحي المجال لابنك بإجراء بعض التعديلات عليها، حتى تصبح كما يلي:

نموذج 1

مرحباً [الاسم الأول]

أنا خريج مجتهد من مدرسة "كذا" الثانوية، أبحث عن عمل صيفي. هل توظفون؟ يسعدني العمل في مجال البيع بالتجزئة، أو الخدمات، أو الأعمال المكتبية، أو الأعمال الخارجية. أتمتع بمهارات حاسوبية جيدة، وسريع التعلم، ويمكنني البدء فوراً. مرفق سيرتي الذاتية، ويمكنني أيضاً الحضور لملء طلب توظيف أو إجراء مقابلة.

أرجو إعلامي إن كان لديكم أي شيء. وإن لم يكن، هل يمكنكم اقتراح مكان قد يوظف؟

شكراً لكم

نموذج 2

مرحباً [الاسم الأول]

أردتُ معرفة ما إذا كنتم توظفون هذا الصيف. أنا طالبة تخرجت في المرحلة الثانوية، أبحث عن عمل في مجال التجزئة، أو الخدمات، أو المكاتب، أو العمل في الهواء الطلق. أتعلم بسرعة وأتمتع بروح إيجابية، ويمكنني البدء في تاريخ كذا والعمل حتى أواخر شهر كذا.

أخطط لدراسة علوم الحاسوب في جامعة "كذا"، أرفقتُ سيرتي الذاتية، ويسعدني ملء طلب التوظيف أو إجراء مقابلة هاتفية.

إذا لم تكن ترغب في التوظيف، فأنا أرحب باقتراحات الشركات المحلية الأخرى التي قد تقوم بذلك.

الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني

نجاة عبدالهادي خبيرة التوظيف في لينكد إن: نساعد الباحثات عن عمل لإيجاد الفرص المناسبة لهن

الخطوة 2

قومي بإرسال هذا البريد الإلكتروني إلى أكبر عدد ممكن من الشركات والمسؤولين المحليين

السر يكمن في السرعة وتكثيف البحث



للعثور على شركات ومديري شركات محليين، قومي بزيارة موقع مدينتك أو موقع جمعية الأعمال المحلية. كل مدينة لديها هذه المواقع التي. يمكنك من خلالها الحصول على معلومات الاتصال بالشركات والمسؤولين المحليين الذين عادةً ما يكونون مسؤولي أعمال محليين. في بعض المدن، توفر هذه المواقع عناوين بريد إلكتروني للشركات، بينما لا توفرها مدن أخرى. إذا لم تتمكني من العثور على عنوان بريد إلكتروني، فما عليك سوى استخدام عبارة "اتصل بنا".

السر يكمن في السرعة وتكثيف البحث. ومع أن الكتابة الشخصية أفضل دائمًا، إلا أن هذا مجرد طلب وعرض، و لا تقلقي من عدم وجود وظائف شاغرة في أي شركة أو بدت مثيرة للاهتمام، فقط أرسلي البريد الإلكتروني. ليس بالضرورة أن تبحثي عن وظيفة في كل بريد إلكتروني، بل أن تُعلمي الشركات المحلية بوجودك واستعدادك للعمل. رسالة بسيطة تُرسل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعنيين.

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الخطوة 3: ردي بسرعة وباحترافية

اعلمي أن الشركات لا تحب التأخير في الرد، فعلمي ابنك متابعة بريده الإلكتروني عبر نظام الإشعارات المفعّل، ومتابعته دائماً، ناقشي الموضوع مع ابنك، وأوضحي له وجهة نظرك في الوظيفة، وعندما تلقى ردوداً، كان يُشاركها معي، ونناقش كيفية الرد. فيما يلي رسائل بريد إلكتروني ذات صلة.

راسلي الجميع، بغض النظر عما إذا كنت تعتقدين أنهم يوظفون أو مهتمون بك. أنت لا تتقدمين لأي وظيفة، بل تُعلمي المسؤولين المحليين بوجودك، وأن ابنك ذكي، ومنضبط، ومجتهد، ويبحث عن عمل. معظم الأشخاص الذين تتواصلين معهم لن يكونوا مهتمين بوظيفتك، لكنهم قد يعرفون شخصاً مناسباً.

فوائد العمل الصيفي للمراهقين

فوائد العمل الصيفي للمراهقين



استكشاف المسار المهني. يمكن للوظائف الصيفية والتدريب العملي أن يساعدا طلاب المرحلة الثانوية على استكشاف مسارات مهنية مختلفة قد تُثير اهتمامهم. كما قد تُتاح لهم فرص للتواصل والبحث عن مرشدين مستقبليين.

الاستقلال المالي. يمكن للمراهقين تعلّم مهارات مالية قيّمة، مثل وضع الميزانية وإدارة الأموال.

إدارة الوقت. يمكن للمراهقين تعلم كيفية إدارة وقتهم، وتحديد المواعيد النهائية، وتحمل المسؤولية عن أعمالهم.

مهارات التواصل. يمكن للمراهقين تعلم كيفية التواصل بفاعلية مع رؤسائهم وعملائهم وزملائهم.

أخلاقيات العمل. يمكن للمراهقين تعلّم قيم أخلاقيات العمل في مكان العمل، مثل العمل الجماعي والاحترام والمسؤولية.

الثقة بالنفس. العمل في مواقف واقعية يعزز تقدير الذات والثقة بالنفس. كسب راتب يمنح المراهقين شعوراً بالإنجاز.

كيف توجهين ابنك للبحث عن وظيفة؟

كيف توجهين ابنك للبحث عن وظيفة؟



عند البحث عن وظيفة صيفية، اقترحي على ابنك المراهق أن يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

ادفعيه للبحث عن وظيفة تتوافق مع اهتماماته ومهاراته. على سبيل المثال، إذا كان بارعاً في التواصل، فإن وظائف خدمة العملاء والمبيعات خيارات مناسبة.

يجب أن تكون الوظيفة الصيفية مرنةً بما يكفي لتناسب جدول المراهقين. هذا مهمٌّ خاصةً إذا كانوا يخططون لحضور دروس صيفية أو المشاركة في أنشطة لامنهجية.

على الوظيفة أن تُتيح وقتاً للمرح العائلي، فالعطلات الصيفية شائعة بين العائلات، لذا على المراهقين أخذها في الاعتبار عند البحث عن عمل صيفي.

لا تسمحي لابنك المراهق أن يُفرط في الجدولة كي لا يصل إلى الإرهاق النفسي ويجعل الصيف صعباً. من المهم للمراهقين مراعاة أولوياتهم والحفاظ على التوازن بين التزاماتهم الأخرى.

كيفية العثور على وظيفة صيفية

التطوع وفرص أخرى



تتوفر موارد لمساعدة المراهقين على تحقيق أقصى استفادة من البحث عن عمل في الصيف، عن طريق ما يلي:

مواقع التوظيف الإلكترونية

تُدرج مواقع التوظيف فرص عمل صيفية موسمية، وفرص تدريب، ووظائف تطوعية. أنشئ ملفاً شخصياً للوظيفة على مواقع التوظيف التي تُدرج الوظائف الصيفية. استخدمي الكلمة المفتاحية المناسبة لتضييق نطاق بحثك والتقديم وإرسال طلبك.

معارض التوظيف

عادةً ما تُقيم الجامعات والمدارس والشركات المحلية معارض توظيف. يتواصل أصحاب العمل مع الباحثين عن عمل، ويتبادلون المعلومات، ويستكشفون فرص العمل المتاحة. اسألي أصدقاءك أو عائلتك أو مركز التوظيف في مدرستك عن معارض التوظيف القريبة منك.

تواصلي مع الآخرين

اطلبي من ابنك المراهق إبلاغ معلميه أو أصدقائه أو عائلته أو جيرانه بأنه يبحث عن وظيفة صيفية. فالتوصيات الشفهية أو التوصيات أو الاقتراحات تُسهّل العثور على وظيفة صيفية.

الأعمال الموسمية

تحتاج الشركات المحلية ومناطق الحدائق وغيرها من المؤسسات المجتمعية إلى دعم إضافي خلال مواسم محددة. تشمل هذه الأعمال السياحة، وتجارة التجزئة، والبناء، والحدائق الصيفية، والعناية بالمروج، والدروس الخصوصية، والتدريب الشخصي.

ملاحظة: ينص قانون معايير العمل العادلة (FLSA) عادةً على أن يكون سن الرابعة عشرة الحد الأدنى للتوظيف. ويحدد عدد ساعات عمل المراهقين دون سن السادسة عشرة. كما يحظر توظيف الأفراد دون سن الثامنة عشرة في المهن الخطرة.

التطوع وفرص أخرى

قد يواجه المراهقون صعوبةً في العثور على وظائف صيفية بسبب قلة الخبرة، وتقييد السن، والمنافسة، وقلة الفرص. إذا لم يتمكنوا من العثور على وظيفة صيفية للمراهق، فهناك فرص أخرى للتعلم. شجّعيهم على التطوع، وريادة الأعمال، والمشاريع المستقلة، أو الدورات التدريبية لتعلم مهارات العمل.

هل أسمح لابني المراهق بأن يحصل على وظيفة صيفية؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص