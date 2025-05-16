بطريقة محببة إليك: أساليب لتربية الأطفال وتعليمهم الانضباط

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 10:27 صباحاً - تعد تربية الأطفال المنضبطين والمسؤولين ليست بالأمر السهل، خاصة عندما لا يزالون صغارًا، فقد يشعر العديد من الآباء بالارتباك بشأن أفضل طريقة لتأديب الأطفال، فعلى الرغم من أن أساليب العقاب البدني لا تزال تستخدم في كثير من الأحيان، إلا أن هناك العديد من الطرق الأكثر فعالية لمساعدة الأطفال على فهم الحدود دون استخدام العنف.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك تجربتها لتعليم الأطفال الانضباط في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك بطريقة إيجابية ومتوازنة تقوم على الصبر والثبات والفهم العميق للاحتياجات العاطفية للأطفال، فيعد تعليم الأطفال الانضباط منذ الصغر أمرًا ضروريًا وذلك لمساعدتهم على النمو وليصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة.

على الجانب الآخر لا يقتصر الانضباط على معاقبة الأطفال عندما يرتكبون الأخطاء، بل يشمل أيضًا توجيههم لفهم ما هو الصواب وما هو الخطأ وبهذه الطريقة، يمكن للأطفال التعلم من خلال تجاربهم وفهم عواقب أفعالهم.

إليك وفقًا لموقع "raisingchildren" أساليب لتربية الأطفال وتعليمهم الانضباط بطريقة محببة.

اللعب كأداة تعليمية

تعلم الأطفال الكثير من خلال اللعب-الصورة من موقع Freepik

يتعلم الأطفال الكثير من خلال اللعب. لذلك، يمكنك استخدام وقت اللعب لتعليم الأطفال القواعد والانضباط. من خلال لعب الأدوار أو ممارسة بعض الألعاب التي تتطلب التفكير والانتظار، تعد. هذه الطريقة ليست ممتعة فقط، بل إنها تسهل أيضًا على الأطفال فهم القواعد وقبولها.

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كوني قدوة حسنة

في كثير من الأحيان يقوم الأطفال بتقليد سلوك البالغين من حولهم. لذا، إذا كنت تريدين أن يتعلم أطفالك الانضباط، فتأكدي من إظهار موقف منضبط في حياتك اليومية أيضًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تتوقعين من أطفالك أن يضعوا ألعابهم في مكانها بعد اللعب، فافعلي الشيء نفسه مع متعلقاتك الخاصة. سوف يجد الأطفال أنه من الأسهل اتباع الأمثلة التي يرونها بدلاً من مجرد سماع الأوامر.

تجنب العنف

إن استخدام العنف، سواء كان جسديًا أو لفظيًا، لن يؤدي إلا إلى جعل الأطفال يشعرون بالخوف وعدم الأمان. بدلاً من ذلك، حاولي التحدث بهدوء وشرح ما هو الخطأ في تصرفاتهم. على سبيل المثال، بدلاً من الصراخ عندما يرتكب طفلك خطأً، تحدثي إليه وساعديه على فهم ما يمكنه القيام به بشكل أفضل في المرات القادمة.

اشرحي العواقب بوضوح

يحتاج الأطفال إلى معرفة عواقب أفعالهم، ولكن ليس من الضروري أن يكون العقاب دائمًا فعلى سبيل المثال، إذا كان طفلك لا يريد أن يضع ألعابه في مكانها، يمكنك أن تشرحي له أن الألعاب قد تضيع أو تنكسر. بهذه الطريقة، يتعلمون أن يكونوا مسؤولين عن أشيائهم دون أن يشعروا بالعقاب.

مكافأة السلوك الجيد

يمكنك تقديم مكافآت صغيرة لطفلك-الصورة من موقع Freepik

بدلاً من التركيز دائمًا على أخطاء طفلك، حاولي أن تمنحيه التقدير عندما يقوم ببعض السلوكيات الإيجابية، فلا يشترط أن تكون هذه المكافأة هدية مادية، في بعض الأحيان تكون المجاملة البسيطة أو العناق الدافئ أو هدية بسيطة تجعل الطفل يشعر بالتقدير ويكون الأطفال أكثر تحفيزًا لتكرار سلوكياتهم الجيدة في المستقبل.

تقديم الثناء والمكافآت على السلوك الجيد يعد وسيلة فعالة لتشجيع الانضباط. فإن الثناء الحقيقي على الأفعال الإيجابية يعزز السلوك ويجعل الطفل يشعر بالتقدير.

يمكنك تقديم مكافآت صغيرة، مثل الملصقات أو وقت اللعب الإضافي، مقابل إنجازات معينة. وهذا لا يحفز الأطفال على الاستمرار في التصرف الجيد فحسب، بل يبني ثقتهم بأنفسهم أيضًا.

لا تترددي في الاعتذار

كآباء أو معلمين، يمكننا أيضًا أن نرتكب أخطاء. عند الشعور أننا غير عادلين أو قاسين للغاية، فلا تترددي في الاعتذار. وهذا يعلم طفلك أنه من الجيد ارتكاب الأخطاء طالما أننا على استعداد لتصحيحها كما سيتعلم الأطفال أ المسؤولية والصدق قيمتان مهمتان.

ضعي قواعد واضحة

تأكدي من أن القواعد التي تقومين بوضعها واضحة ويتم تطبيقها بشكل صحيح فإذا تغيرت القواعد بشكل متكرر، فسوف يصاب الأطفال بالارتباك ولن يعرفوا ما هو المتوقع منهم فقد تساعد القواعد الواضحة الأطفال على فهم ما هو متوقع منهم لذا يجب القيام بوضع قائمة بالقواعد المنزلية البسيطة وسهلة الفهم المطلوبة من أطفالك والتأكد من شرح الأسباب وراء كل قاعدة.

استخدام العواقب المناسبة

من المهم توفير عواقب تتناسب مع الإجراءات التي اتخذها الطفل فيجب أن تكون العواقب تعليمية، وليست عقابية. على سبيل المثال، إذا خالف الطفل قاعدة ما، يجب تحديد له عواقب تساعده على التعلم من أخطائه، مثل تقليل وقت اللعب أو القيام بأعمال منزلية إضافية.

على الجانب الآخر يجب التأكد من أن العواقب عادلة لمساعدة الأطفال على فهم العلاقة بين أفعالهم والعواقب الناجمة عنها.

في النهاية يجب الانتباه إلى أن تعليم الأطفال الصغار الانضباط يتطلب الصبر وتجنب العنف، ليصبح طفلك مسؤولًا وواثقًا من نفسه ويجب تذكر أن الانضباط لا يعني العقاب، بل التعليم والتوجيه فيمكن للأطفال أن يتعلموا الانضباط بطريقة ممتعة ومحبة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.