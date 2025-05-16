علامات الحمل السليم في الشهر السابع خصوصاً في حالة الحمل للمرة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 10:27 صباحاً - في الشهر السابع من الحمل تكون احتمالات الولادة قد بدأت، وتعني أن تلدي مولوداً سوف يستطيع أن يكمل حياته خارج رحمك؛ لأنه يكون عبارة عن كائن صغير مكتمل الأعضاء، ولكن بوزن أقل من الطبيعي، ولذلك يجب أن تراقبي علامات حملك التي تطمئنك على صحة الجنين، وأنك تسيرين نحو موعد الولادة بصحة ومن دون مشاكل.

يجب أن تكوني على ثقة أن كل يوم من الحمل الذي يقضيه جنينك في رحمك يمنحه فرصة أكبر للنجاة؛ ولذلك لا أساس لما يُروَّج بأن جنين الشهر الثامن لا يعيش، وأن الجنين في الشهر السابع تكون فرصته في الحياة أكبر؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ استشاري النساء والولادة الدكتور بهاء الدين موسى، حيث أشار إلى علامات الحمل السليم في الشهر السابع خصوصاً في حالة الحمل للمرة الاولى ومنها حركة الجنين الطبيعية وزيادة الوزن والشعور بتقلصات "براكستون هيكس" وغيرها من العلامات في الآتي.

مراحل تطور الجنين في الشهر السابع

جنين في رحم الأم

لاحظي أن جنينك في شهره السابع وخلال فترة وجوده في رحمك يكون قادراً على سماع صوتك وتمييزه من بين الأصوات المحيطة به، ولديه قدرة على النوم والاستيقاظ في رحمك، كما أن أنسجة الدماغ لديه يكون قد اكتمل نموها بشكل تام، ويبدأ شعر الرأس في الزيادة في الطول، ويمص الجنين أصابعه، وينمو جهازه المناعي لكي يستعد لمواجهة الحياة خارج الرحم، ويصبح الكبد والرئتان لديه كاملين تقريباً، وكذلك يكتمل نمو الدماغ، ويتجه رأسه لأسفل الحوض استعداداً للولادة.

لاحظي أن وزن الجنين قد أصبح يقترب من الوزن الطبيعي للأجنة، وقد أصبح لديه زيادة في وزنه بمقدار رطل واحد خلال الشهر السابع، كما أن فمه يحتوي على براعم لتذوق الحليب، ويصل طوله في الأسبوع الأخير من هذا الشهر إلى نحو 40 سم، كما يكون وزنه 1,4 كيلوغرام مع نهايته، وتبدأ ما يُعرف بالخلايا الدهنية البيضاء في الترسب تحت جلده الرقيق؛ لكي يبدأ في اكتساب الوزن أكثر، وتكتمل دورة نمو الجنين بتكون رموش العينين، ولكنه لا يقوم بعملية الرمش بالعينين بعد.

اعلمي أن جنينك في نهاية الشهر السابع قد بدأت لديه معالم اكتمال أعضائه التي تؤكد نوعه؛ ففي حال كان ولداً، فسوف يحدث استقرار لمكونات جهازه التناسلي في كيس الصفن، وكذلك يمتلئ المبيضان بالحويصلات إذا كان لديك مولود أنثى.

علامات صحة الأم والجنين في الشهر السابع

تقلصات الرحم

راقبي حركة جنينك في الشهر السابع؛ حيث إن جنينك في هذا الشهر سوف يبدأ في التحرك بطرق مختلفة، ويمكنك المقارنة بين حركته في هذا الشهر وحركته في الأشهر السابقة؛ حيث تصبح حركته أكثر قوة وحيوية، لأن هذه الحركات تشمل حركة العضلات والأطراف السفلية والعلوية، ولأن تطور نمو الجنين يؤدي إلى حدوث تطور في الجهاز العضلي بشكل ملحوظ؛ ما يسهل عليه تحريك أطرافه بحرية، وبدء ركلاته التي تشعر بها الأم وتفرح بها.

توقعي أن تتعرضي لما يُعرف بأعراض الولادة الكاذبة بحدث تقلصات رحمية يُطلق عليها مصطلح "براكستون هيكس"، وتُعتبر تقلصات طبيعية استعداداً للولادة الحقيقية، وحيث تتقلص خلالها عضلات البطن ليصبح أكثر تحجراً، ثم ترتخي هذه العضلات مجدداً، وخلال الشهر التاسع من الحمل تعود وتتكرر كل 10 دقائق إلى 20 دقيقة، ويقل حدوثها مع النشاط البدني والحركة، وتزداد خلال وقت الراحة، وقد تكون خفيفة أو مؤلمة تستدعي أن تعتقد الحامل أنها على وشك الولادة فعلاً.

لاحظي أنك سوف تشعرين بزيادة في معدل ضربات قلبك؛ وذلك لأن قلب الجنين قد يبدأ في العمل، وأصبحت الدورة الدموية في جسمك أكبر؛ فيزداد المجهود على قلبك خاصة في حال اكتسابك وزناً زائداً.

اعلمي أن هناك تغيرات طبيعية تحدث في هذا الشهر، ومنها أن الثديين قد أصبحا أكبر من حجمهما، ولذلك تشعرين بالحزق والثقل فيهما كما أن لون الحلمتين يصبح أسودَ داكناً، وتبدو الأوردة الزرقاء بوضوح على الجلد الخارجي للثديين، مع ملاحظة أنك سوف تكثرين من التبول؛ لأن حجم بطنك يضغط على المثانة باستمرار.

توقعي أن تعاني من القلق وقلة النوم في هذا الشهر؛ بسبب كِبَر حجم بطنك وكثرة ركلات الجنين، وسوف تعاودك حرقة المعدة بشكل ملحوظ، ويجب عليك أن تنامي على جانبك وليس على ظهرك مع رفع رأسك والجزء الأعلى من جسمك بواسطة عدة وسائد، ويمكن استخدام وسائد للظهر للتقليل من حرقة المعدة.

نصائح للوقاية من الولادة المبكرة في الشهر السابع

حامل تمارس الرياضة

راقبي أي أعراض غريبة قد تظهر على جهازك التناسلي والبولي مثل حدوث تغيرات في لون البول مثلاً؛ حيث قد يميل إلى اللون الأصفر الداكن مع وجود ركود في قوامه، ويجب عليك في هذه الحالة إجراء مسحة بواسطة الطبيب لعنق الرحم وإجراء ما يُعرف بتحليل مزرعة بكتيرية للتأكد من مسببات هذه الالتهابات؛ لكي يصف لك الطبيب المعالج فقط العلاج المناسب الذي يقضي على هذه الالتهابات قبل حدوث أي مضاعفات قد تمتد إلى الجنين وقد تؤدي إلى حدوث الولادة المبكرة غير محمودة العواقب.

اهتمي بالتواصل المستمر مع طبيبتك، وذلك لكي تقوم بإجراء الفحص السريري مرة كل شهر، والذهاب إليها بسرعة ومن دون تردد في حال ظهور أي أعراض عليك غير متوقعة؛ حيث إن الوعي الطبي بخصوص الحمل والثقافة الصحية يلعبان دوراً مهماً وفعالاً وكبيراً في تقليل نسبة تعرض الأم للولادة المبكرة في الشهرين السابع والثامن مثل حدوث نزف على شكل نقاط متفرقة أو مستمرة من الدم مثلاً، ومعاناتك من تقلصات ومغص متقطع يشبه مغص الدورة الشهرية، والشعور أيضاً بثقل مستمر في أسفل بطنك.

اهتمي بأن يقوم طبيبك بقياس وتحديد ومتابعة طول عنق الرحم لديك، وذلك في الأسبوع الثامن عشر من أسابيع الحمل؛ أي في شهر الحمل الخامس، لكي يتأكد طبيبك من خلال هذا الفحص أن عنق الرحم ما زال مغلقاً بالسدادة الرحمية، ولا يوجد أي احتمالات صحية قد تؤدي لحدوث ولادة في الشهرين السابع أو الثامن، وذلك لأن احتمالات حدوث ولادة مبكرة يعني أن تحتاجي لاحتياطات كثيرة، ومنها حقنة الرئة من أجل سلامة الجنين.

واظبي على ممارسة بعض التمارين الرياضية المعتدلة والآمنة للحوامل في هذا الشهر مثل رياضة المشي والسباحة حيث يساعدان على تحفيز الدورة الدموية، وبالتالي يزداد تدفق الأكسجين والغذاء إلى جنينك فتتحسن صحته، كما تعزز مثل هذه الرياضات إضافة لممارسة تمارين كيجل وبعض تمارين اليوغا من مرونة وقوة عضلاتك الملتفة حول الرحم، وبالتالي؛ فهي تعمل على تسهيل حركة الجنين ويجب عليك تجنب التمارين المكثفة والمرهقة، وكذلك تجنب الصعود على درجات حادة لحمايتك من خطر السقوط.

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