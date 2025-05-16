شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات الحج.. أهميتها وإجابات أهم الأسئلة عنها والان مع تفاصيل الخبر

قبل السفر لأداء الحج، هناك تطعيمات ضرورية لضمان سلامة الحجاج ومنع انتشار الأمراض المعدية، قبل السفر لأداء الحج، هناك تطعيمات ضرورية لضمان سلامة الحجاج ومنع انتشار الأمراض المعدية.

ووفقا لوزارة الصحة، هناك لقاحات أساسية والتى في مقدمتها تطعيم الالتهاب السحائي وشهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي، ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

أولًا: التطعيمات الضرورية

1. تطعيم اللاتهاب السحائي الرباعي:

النوع: لقاح ضد Neisseria meningitidis (A, C, W, Y)

الشرط: مطلوب لجميع الحجاج.

المدة: يجب أن يُؤخذ خلال مدة لا تقل عن 10 أيام.

الأهمية: يمنع انتشار المرض، وهي مرض خطير يمكن أن ينتقل بسرعة في التجمعات الكبيرة مثل الحج.

2. تطعيم الأنفلونزا الموسمية:النوع: لقاح ضد فيروسات الأنفلونزا المنتشرة في الموسم.

الشرط: مطلوب بشكل خاص لكبار السن، مرضى الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل.

الأهمية: يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا ونقلها إلى الآخرين، خصوصًا مع الزحام والجهد البدني.





الأهمية: للوقاية من تفشي المرض، خاصة مع وفود الحجاج من دول عديدة.

ثانيًا: تطعيمات موصى بها (حسب الحالة الصحية أو البلد القادم منها الحاج) 3. تطعيم شلل الأطفال:الشرط: إلزامي للحجاج القادمين من دول تنتشر فيها شلل الأطفال.





4. تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR):





5. تطعيم التيفوئيد والكبد الوبائي A و B:موصى به: خاصة لمن لم يُطعموا سابقًا أو لديهم ضعف مناعي.

الأهمية: للوقاية من أمراض تنتقل عبر الطعام أو الدم.

وأكد استشاري الباطنة، علي ضرورة قيام الحاج بأخذ التطعيمات في مركز صحي معتمد، واحصلي على شهادة تطعيم دولية، ولذا ابدأي بتجهيز التطعيمات قبل السفر بمدة كافية (على الأقل 3-4 أسابيع)، و استشير طبيبك إذا كنتِ تعاني من أمراض مزمنة أو تتناول أدوية تثبط المناعة.