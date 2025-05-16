شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الفاكهة يساعد فى الوقاية من مرض السكر والكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

وجدت دراسة أُجريت عام 2023 أن تناول هذه الفراولة له فوائد قلبية استقلابية، ويشمل ذلك خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومنخفض الكثافة (LDL)، وزيادة استرخاء الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وتقليل مقاومة الأنسولين، وانخفاض سكر الدم، وذلك وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

دور الفراولة في مكافحة مرض السكر والكبد الدهنى

ترتبط الفراولة بعلاج الأسباب الجذرية للعديد من الأمراض، بما في ذلك الكبد الدهني ومرض السكر، ولأن الفراولة تُقلل من مقاومة الأنسولين، وهي السبب الجذري لمرض السكر والكبد الدهني، فإنها تُساعد في الوقاية من هذه الأمراض، وقد ربطت التجارب السريرية الفراولة بتحسين مؤشرات مختلفة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مستويات الدهون.

وأظهرت دراسة العبء العالمي للأمراض (GBD) أن اتباع نظام غذائي منخفض الفاكهة يُعد من بين أهم ثلاثة عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر، ولمعالجة هذه الفجوة نحتاج إلى زيادة كمية الفاكهة المستهلكة، بالإضافة إلى تنويع أنواع الفاكهة في النظام الغذائي، وتشير الأدلة في مجال صحة القلب والأيض إلى أن تناول كوب واحد فقط من الفراولة يوميًا قد يُظهر آثارًا مفيدة.

وقال الباحثون أيضًا إن هناك أدلة كافية لدعم دور الفراولة كدواء للوقاية من مرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين، حيث إن تناول جرعة يومية من الفراولة له تأثير كبير على صحة القلب والأيض، وخاصةً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، فهي تُحسن استقلاب الدهون وتُقلل الالتهابات الجهازية.

وصرحت الباحثة الرئيسية في الدراسة التى أجريت العام الماضى في جامعة كاليفورنيا، قائلة "الفراولة غنية بالمغذيات النباتية التي تُفيد صحة القلب، وقد وجدت مراجعتنا أن تناول الفراولة بانتظام لا يُخفض الكوليسترول فحسب، بل يُساعد أيضًا في تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي للإصابة بأمراض القلب، وهذا يعني أن مجرد إضافة كوب من الفراولة إلى روتينك اليومي يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

يبحث الناس عن حلول طبيعية قائمة على الغذاء للعناية بصحتهم، والفراولة تُقدم طريقة سهلة ولذيذة لدعم صحة القلب، فهي غنية بالمغذيات النباتية والألياف والفيتامينات، وخاصة فيتامين سي، ويمكن إضافتها بسهولة إلى العصائر والزبادي والسلطات، أو تناولها كوجبة خفيفة.