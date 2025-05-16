شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قلق.. إزاى تعالج نفسك من طعامك والان مع تفاصيل الخبر

ما تشربه وتأكله له تأثير كبير على هدوئك وصحتك بالنفسية، وفى شهر التوعية بها نتعرف على بعض الطرق السهلة والشهية لتهدئة القلق وفقا لموقع " onlymyhealth".

أطعمة ومشروبات تساعد فى علاج القلق 1. مشروب الأعشاب الدافئ

يمكن التنويع بين مشروب البابونج أو النعناع أو الليمون، فهي ليست مشروبات دافئة فحسب، بل لها أيضًا خصائص تُهدئ عقلك وجسدك.

2. الماء

عندما تشعر بالعطش، قد يُصاب جسمك بالتوتر، وهذا قد يُفاقم القلق، احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك، وارتشف منها رشفات طوال اليوم.

3. الشاي الأخضر (باعتدال)

يحتوي هذا الشاي الأخضر على حمض إل-ثيانين، وهو حمض أميني يرتبط بالهدوء والتركيز، لكن لا تفرط في تناول الكافيين، فقد يؤدي إلى نتائج عكسية.

أطعمة مهدئة 1. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو (70% أو أكثر) تحتوي على مضادات أكسدة قد تساعد في خفض هرمونات التوتر.

2. المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور اليقطين، هذه المكسرات الصغيرة غنية بالمغنيسيوم والزنك، وهما معدنان يُحسّنان المزاج، تناول حفنة صغيرة منها كوجبة خفيفة صحية ومهدئة.

3. الأسماك الدهنية

يُعدّ السلمون والتونة والماكريل خياراتٍ جيدة، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي ثبت تأثيرها الإيجابي على وظائف الدماغ، وقد تُساعد في تخفيف أعراض القلق.

4. الخضراوات الورقية

السبانخ والكرنب وغيرها من الخضراوات الورقية غنية بحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الضروري لوظائف الدماغ، كما أنها غنية بعناصر غذائية صحية أخرى تُعزز الصحة العامة.

5. الأطعمة المخمرة

الزبادي النشط، ومخلل الملفوف، كلها عناصر تُحسّن صحة جهازك الهضمي، هناك علاقة وطيدة بين أمعائك ودماغك، فالأمعاء السليمة تُؤدي إلى عقل أكثر هدوءًا.

أطعمة تثير القلق

كما أن بعض الأطعمة تُشعرك بالاسترخاء، فإن أطعمة أخرى تُثير القلق وهى:

الإفراط في تناول الكافيين .

المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة: يمكن أن تؤدي هذه المشروبات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى الانهيار بعد ذلك، مما يجعل الشخص يشعر بالتوتر والقلق.