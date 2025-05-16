شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات يومية لحمايتك من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ولكن هناك خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة به، يوضحها موقع Hindustan Times.

فيما يلي 5 عادات يومية موصى بها من قبل الأطباء1. الحفاظ على وزن صحي

يشير الدكتور ميجال سانغافي، جراح الأورام في مستشفى ووكهارت بمومباي، إلى أن "الحفاظ على وزن صحي أمر بالغ الأهمية، حيث إن الدهون الزائدة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات هرمونية قد تحفز نمو السرطان.

2. ممارسة النشاط البدني

يوصي بممارسة التمارين الرياضية يوميًا، مثل المشي السريع أو اليوجا أو الرقص، حيث يمكن أن يقلل النشاط البدني من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 14%، وفقًا لدراسة شملت بيانات من 130,957 امرأة من أصول أوروبية.

3. مراقبة النظام الغذائي

يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء، حيث يُعتقد أن هذه الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

4. الخضوع للفحوصات الدورية

يُعد الكشف المبكر عن التغيرات في الثدي أمرًا حيويًا، حيث يمكن أن ينقذ الحياة، يوصي الأطباء بإجراء الفحوصات الدورية مثل الفحص الذاتي للثدي والفحوصات السريرية والماموجرامات حسب التوجيهات الطبية.

تُظهر الدراسات أن الجمع بين هذه العادات الصحية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير. على سبيل المثال، يُعتقد أن الحفاظ على وزن صحي، وزيادة النشاط البدني، وتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، والامتناع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 38% في الولايات المتحدة، و42% في المملكة المتحدة، و28% في البرازيل، و20% في الصين.