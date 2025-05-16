شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ساعات على الموبايل أصابت شابا بـ"متلازمة الرأس المتدلي".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت جريدة ديلي ميل البريطانية حالة طبية نادرة، حيث أصيب شاب ياباني يبلغ من العمر 25 عامًا بحالة تُعرف طبيًا باسم "متلازمة الرأس المتدلي" (Dropped Head Syndrome)، بعد قضاء فترات طويلة في استخدام هاتفه الذكي لألعاب الفيديو.

بدأت أعراض الحالة عندما لاحظ الشاب أنه لم يعد قادرًا على إبقاء رأسه مرفوعًا بشكل طبيعي، وكان يميل للأمام بشكل دائم، عند فحصه في المستشفى، تبين أن عضلات رقبته ضعفت بشدة نتيجة الوضعية المنحنية المستمرة أثناء اللعب، ما تسبب في تدلي الرأس.

أفاد الأطباء أن الشاب كان يقضي ما يصل إلى خمس ساعات يوميًا في ممارسة الألعاب على هاتفه، غالبًا في وضعيات غير صحية، وقد تطلبت حالته علاجًا تأهيليًا مكثفًا، شمل العلاج الطبيعي، وتدريب العضلات، وتغيير نمط الاستخدام الرقمي اليومي.

متلازمة الرأس المتدلي هي حالة نادرة تؤثر على العضلات المسئولة عن إبقاء الرأس في وضع مستقيم، وتُعد عادة من أعراض أمراض عصبية عضلية، لكنها قد تحدث نتيجة عادات سيئة مثل الاستخدام الطويل للهواتف أو الشاشات بوضعيات خاطئة.

وحذر الأطباء من تزايد عدد الحالات المرتبطة بـ"عنق التقنية" (Text Neck) الناتج عن الاستخدام المطول للهواتف الذكية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وضعية الجلوس السليمة، وأخذ فترات راحة متكررة أثناء استخدام الأجهزة، لتفادي مضاعفات خطيرة على المدى الطويل.

علاج متلازمة الرأس المتدلي



يعتمد على السبب الأساسي وشدة الحالة، حيث إنها ليست مرضًا بحد ذاته، بل عرض ناتج عن مشاكل في الأعصاب أو العضلات. إليك نظرة عامة على العلاج.

أولًا: تحديد السبب

تشمل الأسباب المحتملة:

أمراض عضلية مثل: الاعتلال العضلي الالتهابي، أو الضمور العضلي.

أمراض عصبية مثل: مرض باركنسون، أو التصلب الجانبي الضموري (ALS).

أمراض المناعة الذاتية.

ثانيًا: خيارات العلاج1. العلاج الدوائي

في حالات الالتهابات العضلية: الكورتيزون أو أدوية تثبيط المناعة مثل الميثوتريكسات.

في الحالات العصبية: أدوية لمعالجة الحالة العصبية الأساسية مثل أدوية باركنسون.

أحيانًا يُستخدم البوتوكس لتقليل التشنجات في عضلات الرقبة.

2. العلاج الطبيعي

تمارين تقوية عضلات الرقبة والظهر.

استخدام دعامة للرقبة (collar or orthosis) لدعم الرأس وتحسين الوضعية.

تمارين التوازن والوقوف لتقليل تأثير انحناء الرقبة.

3. العلاج الجراحي (نادر)

يُفكر فيه فقط إذا كانت الحالة شديدة جدًا وتؤثر على التنفس أو البلع ولا تستجيب للعلاج الآخر.

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