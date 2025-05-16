شكرا لقرائتكم خبر عن أعراضها تظهر بعد أسبوعين من تناول طعام ملوث.. ما هى بكتيريا الليستيريا والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع "CNN" عن إصابة ما لايقل عن 10 أشخاص في الولايات المتحدة بالعدوى ببكتيريا الليستيريا، بعد تناولهم منتجات غذائية جاهزة للأكل ملوثة بتلك البكتيريا، الأمر الذى تسبب فى سحب بعض المنتجات الغذائية من الأسواق.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحقيق في تفشي المرض المرتبط بالأغذية، التي تُنتجها إحدى شركات الأغذية فى ولاية كاليفورنيا، وأوضحت الإدارة أن الأشخاص العشرة الذين أصيبوا بالمرض كانوا في كاليفورنيا ونيفادا، واحتاجوا إلى دخول المستشفى.

ما هى بكتيريا الليستيريا؟

وفقا لموقع "كليفلاند كلينك" الطبى، فإن داء الليستريات أو الليستيريا هو شكل من أشكال التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا الليستيريا المستوحدة.

وتسبب عدوى الليستيريا أعراضًا خفيفة كالحمى والصداع والإسهال والقيء، ولكن إذا فى حالة وجود ضعف في جهاز المناعة أو العمر فوق الخامسة والستين، فقد تحدث مضاعفات تهدد الحياة، وفى حالة الحمل، فقد تنتقل العدوى إلى الجنين أثناء الحمل أو عند الولادة، مما قد يسبب الإجهاض أو مشاكل صحية خطيرة للطفل مدى الحياة، ولا يعد الليستريا مرض معد بل تظهر أعراضه على المصاب به فقط.

أعراض الإصابة بالليستيريا

يمكن أن تبدأ أعراض داء الليستريات فى الظهور، من بعد بضعة أيام إلى أسبوعين، من تناول طعام ملوث، وفى حالة إصابة سيدة حامل، قد لا تظهر أي أعراض، لكن يمكن انتقال العدوى إلى الجنين.

وتشمل أعراض الليستريا ما يلي:

حمى

قشعريرة

صداع

إسهال

الغثيان والقيء

آلام العضلات أو المفاصل

تعب

قد لا تظهر جميع هذه الأعراض، لكن إذا انتشرت الليستيريا خارج الجهازك الهضمي ، فقد تظهر أعراض إضافية شديدة، وتشمل:

ارتباك

فقدان التوازن

تصلب الرقبة

النوبات

الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على الليستيرياالأطعمة التي من المرجح أن تكون ملوثة بالليستيريا تشمل ما يلى :

لحوم باردة مثل الهوت دوج

اللحم المهروس ومُدهنات اللحوم

الأسماك المدخنة الباردة، مثل سمك السلمون المدخن

الجبن الطري

منتجات الألبان غير المبسترة ، مثل الحليب والجبن والآيس كريم

عصائر الفاكهة غير المبسترة

الفواكه والخضراوات النيئة وغير المغسولة

السوشي النيء

مضاعفات عدوى الليستريا

يمكن أن تنتشر الليستيريا من الجهاز الهضمي إلى أجزاء أخرى من الجسم وقد يسبب ذلك مضاعفات خطيرة، منها:

التهاب القلب أو العظام

التهاب في الدماغ أو التهاب السحايا

الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة

التهاب رئوي

تسمم الدم

التهابات المسالك البولية

الوفاة

الوقاية من الليستيريايمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى الليستيريا من خلال اتباع إرشادات سلامة الغذاء، على رأسها ما يلى:

تجنب منتجات الألبان والعصائر غير المبسترة

اغسل يديك وأي أسطح طعام قبل وبعد الطهي

استخدم فرشاة التنظيف والماء الجاري النظيف لتنظيف الفواكه والخضراوات النيئة

قم بطهي النقانق وأطباق البيض والمأكولات البحرية حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 74 درجة مئوية

عدم تناول مصنعات اللحوم النية خلال الحمل

قم بتنظيف أي انسكابات في ثلاجتك على الفور، وخاصة سوائل اللحوم



