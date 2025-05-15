“التخصصي” ووكليفلاند كلينك يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير رعاية التوحد وعلوم الأعصاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع مؤسسة كليفلاند كلينك الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي؛ بهدف التعاون في الجوانب السريرية، والتشغيلية، والتعليمية، والبحثية المتعلقة بالتوحد وعلوم الأعصاب، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس التزام “التخصصي” بتوسيع شراكاته الدولية؛ لدعم التميز الطبي، وتعزيز الابتكار في رعاية المرضى.

ومثّل “التخصصي” في توقيع المذكرة معالي الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد الفياض، بينما مثّل مؤسسة كليفلاند كلينك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة الدكتور توميسلاف ميهالجيفيتش، وذلك بمقر المستشفى في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى مواصلة التعاون لتأسيس شراكة طويلة الأجل بين الجانبين في مجالات التوحد وعلوم الأعصاب، من خلال تطوير إطار مشترك للعمل، وتشكيل فرق متخصصة من الطرفين، لتحديد المشاريع ذات الأولوية، واستكشاف سبل تنفيذها، بما يضمن تعزيز مكانة التخصصي بصفته رائدًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار توجه التخصصي نحو بناء شراكات دولية نوعية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير البحث والتعليم، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وذلك انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يعمل على تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها، مع التركيز على الوقاية قبل العلاج.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Finance Brand) لعام 2024، كما أُدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

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