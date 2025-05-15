شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح ضرورية عن رش العطور والان مع تفاصيل الخبر

في الغالب تستخرج العطور من النباتات الطبيعية.وهناك عطور صناعية من أصل بتروكيماوي وتصنع في مصانع تحتوي على مواد أهمها الفينول.



مخاطر العطور على الجلد- قد تسبب بعض العطور رد فعل تحسسي نتيجة مسببات الحساسية التي تحتوي عليها، وفقا لتقرير نشر فى موقع witlofskincare ، ولكن تقل فرص الإصابة برد فعل تحسسي إذا كانت الزيوت نقية أو بيولوجية، أى من مصدر طبيعى نقى.



حساسية العطور بعض العطور تسبب حساسية لدى بعض الأشخاص، دون غيرهم، مما يزيد من حساسية الجلد التلامسية لديهم ، وهي أشهر أنواع الحساسية التي تصيب بعض الأشخاص الذين يرشون العطور بكثرة وخاصة خلال الطقس الحار، حيث تزيد فرص التعرق.





تفاعل العطور مع الضوء قد تزيد من خطر الإصابة بالحساسية التلامسية إذا كان العطر المرشوش على سطح البشرة مختلطًا مع الضوء، ومع ضوء الشمس بشكل خاص، مما يجعلها تتفاعل مع الضوء وتلتصق بالبشرة أكثر، هذا التحسس والتفاعل ينتج مجموعة من الأعراض الجلدية، مثل:

- بقع حمراء وظاهرة.

- فرط التصبغ أو تصبغ الجلد.

- نتوءات تظهر على الجلد.

- حكة والهرش.

- حرقة شديدة في سطح الجلد قد تؤدي في المستقبل إلى تلف الجلد وشيخوخة مبكرة.

- آلام لدى البعض

- تورمات وسعال وعطس لدى البعض







نصائح عند رش العطور ابتعد عن رش العطر على جلدك مباشرة وعلى سطح بشرتك، وذلك للوقاية من أعراض التهيج والحساسية والهرش. نصائح عند رش العطور

إذا كنت سوف تتعرض لدرجات حرارة عالية أو أشعة شمس مباشرة، فلا تضع العطر على جلدك مباشرة حتى لا يتفاعل مع الضوء ويسبب مشكلات جلدية.

اهتم بتخير العطور ذات المصدر الطبيعى من مكونات طبيعية مثل الورود وغيرها

إذا عانيت تحسسا ما من عطر، توقف عن استخدامه واستشر طبيبا

يمكنك رش العطر من فوق طبقات الملابس دون إكثار أو إفراط

تأثير العطور الصناعية على البشرة- قد تؤدي في بعض الحالات إلى انسداد المسام وتهيج البشرة وظهور حب الشباب.