شكرا لقرائتكم خبر عن بتدمر الكلى من غير ما تاخد بالك.. هذه العادات يجب الابتعاد عنها والان مع تفاصيل الخبر

معظمنا لا يفكر في الكلى إلا إذا كانت هناك مشكلة، وعادةً لا ندرك تلف الكلى في مراحله المبكرة، بل يتسلل بصمت، ولا تظهر أي علامات إلا بعد تفاقم الوضع، حيث يلحق الكثير منا الضرر بالكلى دون قصد من خلال عادات بسيطة يومية، لذلك من المهم أن نكون على دراية بهذه العادات السيئة لتجنبها وأن نعرف طرق الوقاية من أي مشاكل، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

حبس البول لفترة طويلة جدًا

تأخير دخول الحمام بانتظام أو حبس البول قد يزيد الضغط على كليتيك والمثانة، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى التهابات، أو حصوات الكلى، أو حتى إلى تلف مزمن، لذلك انتبه لهذه العلامات المبكرة: حرقة أثناء التبول، أو تبول متكرر أو مؤلم، أو بول عكر أو كريه الرائحة. استمع إلى جسدك، واحرص أيضًا على شرب كمية كافية من الماء حتى تتمكن كليتيك من طرد السموم بكفاءة.

تناول الكثير من الملح

قد لا تُكثر من إضافة الملح إلى كل وجبة، ولكن هناك الكثير من الملح مخبأ في الأطعمة المعبأة مثل رقائق البطاطس أو الشعيرية سريعة التحضير أو الوجبات الجاهزة، فمن المُحتمل أنك تستهلك كمية من الصوديوم تفوق قدرة كليتيك على تحملها، ويُؤدي تناول الملح بكثرة إلى ارتفاع ضغط الدم الذى إذا لم يتم السيطرة عليه قد يكون أحد أكبر مُسببات مرض الكلى المُزمن (CKD)، ويُعد تورم الكاحلين، أو اليدين، أو الوجه، أو الصداع المُستمر، أو ارتفاع ضغط الدم من العلامات المُبكرة التي يجب الانتباه إليها، لذلك قلّل من الملح إلى أقل من 2300 ملج يوميًا (حوالي ملعقة صغيرة)، وتجنب الأطعمة المُصنعة، ونكه وجباتك بالأعشاب، أو عصير الليمون، أو حتى الثوم.

الإفراط في استخدام مسكنات الألم

هل تتناول مسكنًا للألم عند كل صداع، أو تشنج في الظهر، أو تقلصات في الدورة الشهرية، فقد تُلحق مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك، ضررًا بكليتيك إذا تم تناولها بكثرة أو دون ترطيب كافٍ، فهي تُقلل من تدفق الدم إلى الكليتين، مما قد يُؤدي إلى تلفهما مع مرور الوقت، خاصةً إذا كنت تعاني من الجفاف أو مشاكل صحية أخرى، ولا تتجاهل أعراضًا مثل الغثيان أو القيء، أو انخفاض إنتاج البول، أو التعب أو النعاس، واستخدم مسكنات الألم باعتدال، وإذا كنت تحتاج إليها كثيرًا، فاستشر طبيبك.

قلة النشاط البدنى

الجلوس لساعات طويلة مع الحد الأدنى من النشاط البدني يُبطئ الدورة الدموية، ويساهم في زيادة الوزن، ويزيد من خطر ارتفاع سكر الدم وضغط الدم، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى، لذلك انتبه للأعراض البسيطة مثل تقلصات العضلات (بسبب اختلال توازن الأملاح)، وانتفاخ العينين، وصعوبة التركيز، واحرص على الحركة دائمًا مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة، أو تمارين التمدد لمدة 10 دقائق، من أجل تنشيط الدورة الدموية.

الإفراط في المشروبات السكرية

لا يزيد الإفراط في تناول المشروبات السكرية من محيط خصرك فحسب، بل تُرهق كليتيك أيضًا، وتسبب السمنة ومقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وتلف الكلى، كثرة التبول خاصةً ليلًا، وفقدان الوزن غير المبرر، وجفاف وحكة الجلد، لذلك قلل من المشروبات السكرية، واستبدلها بالماء، أو ماء جوز الهند، أو مشروبات الأعشاب غير المُحلاة.

فيما يلى.. علامات مبكرة لمشاكل الكلى لا يجب تجاهلها:

البول الرغوي أو الفقاعي (علامة على فقدان البروتين).

تورم القدمين أو الكاحلين.

زيادة التعب أو تشوش الذهن.

جفاف أو حكة الجلد.

تغيرات في أنماط التبول (اللون، التكرار، أو الإلحاح).

إذا لاحظت أكثر من عرض واحد من هذه الأعراض بانتظام، فقد حان الوقت لفحص كليتيك، خاصةً إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكر، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض الكلى.

فيما يلى.. تغييرات في نمط الحياة للحفاظ على صحة الكليتين:

استبدل ملح الطعام بالأعشاب وقشر الليمون.

حافظ على ترطيب جسمك بشرب الكثير من الماء.

احرص على الحركة وتجنب الجلوس لفترات طويلة.

التخفيف من تناول مسكنات الألم والمشروبات الغازية.

تناول أطعمة لدعم صحة الكلى، مثل التوت الأزرق والبري، غنيان بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكلى من التلف، والخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ، والثوم والبصل مضادة للالتهابات ومفيدة للكلى، والتفاح والعنب فواكه غنية بالبوتاسيوم، والأسماك الدهنية، مثل السلمون، تُوفر أحماض أوميجا 3 التي تُقلل الالتهاب، وتذكر اختيار أطعمة منخفضة الصوديوم.