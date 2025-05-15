شكرا لقرائتكم خبر عن تخفض الكوليسترول وتساعد في الدايت.. ما هى قشور السيليوم وكيف نستعملها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع مستويات الكوليسترول علامة تحذيرية، إذ قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل أمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية، يمكنك الحد من هذه المخاطر باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي.وظهرت على الساحة الغذائية مؤخرا قشور السيليوم التي تساعد في إدارة الكوليسترول وتعزيز صحتك العامة.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، تتكون قشور السيليوم عادةً من ألياف قابلة للذوبان، تمتص الماء وتُشكل مادة هلامية في الجهاز الهضمي، هذه الخاصية الفريدة تجعلها مفيدة للغاية في تنظيم حركة الأمعاء، ودعم صحة الأمعاء، وضبط مستويات الكوليسترول، تتوفر على شكل مسحوق، وكبسولات، وقشور كاملة، وتُستخدم عادةً كمكمل غذائي طبيعي لمختلف المشاكل الصحية.

كيف يساعد قشور السيليوم في خفض الكوليسترول؟

يمكن لقشر السيليوم أن يلتصق بفعالية بالكوليسترول في الجهاز الهضمي ويساعد على إزالته من الجسم، تُجبر هذه العملية الكبد على إنتاج المزيد من الأحماض الصفراوية باستخدام الكوليسترول الموجود، مما يُخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول السيئ) بفعالية.

يمكن أن يساعد قشر السيليوم أيضًا في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم، ونتيجةً لذلك، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي قشور لسان الحمل على ألياف وخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الاتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي في جسمك.

وفقا لدراسة نشرت في دار نشر هارفارد الصحية من خلال 28 تجربة شملت أفرادًا بمستويات كوليسترول طبيعية ومرتفعة، وجد أن تناول حوالي 10 جرام من قشر السيليوم يوميًا أدى إلى انخفاض الكوليسترول الضار LDL بمقدار 13 ملجم / ديسيلتر عند تناوله لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

فوائد صحية أخرى لقشر السيليوم

يمكن أن يساعد في منع الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء عن طريق إضافة حجم إلى البراز.

تعمل الألياف الموجودة في قشور السيليوم على زيادة الشعور بالشبع، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

الامتصاص البطيء للسكر يمنع حدوث ارتفاعات في مستويات الجلوكوز في الدم.

باعتبارها مادة حيوية، فهى يدعم أيضًا نمو البكتيريا المعوية المفيدة.

كيفية إضافة قشور السيليوم إلى نظامك الغذائي

امزجها مع الماء أو العصير: قم بخلط ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من مسحوق قشور السيليوم في كوب من الماء أو العصير واشربه على الفور.

امزجها في العصائر: أضف قشر السيليوم إلى العصير المفضل لديك للحصول على دفعة إضافية من الألياف.

رشها على دقيق الشوفان أو الزبادي: طريقة بسيطة لزيادة تناول الألياف دون تغيير المذاق.

الاستخدام في الخبز: أضف قشر السيليوم إلى الخبز أو الكعك أو الفطائر المصنوعة منزليًا لتعزيز قيمتها الغذائية.

أشياء يجب أن تتذكرها

يجب الانتباه للجرعة عند تناول قشور السيليوم لتجنب أي آثار جانبية، عادةً ما يكون تناول 5-10 جرامات من السيليوم مع الوجبات آمنًا، مرة واحدة على الأقل يوميًا.

