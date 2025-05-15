شكرا لقرائتكم خبر عن حالة مهاجم نوتينجهام.. ما هى الغيبوبة الصناعية ولماذا يلجأ إليها الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير صحيفة " ديلى ميل" البريطانية إدخال مهاجم نوتينجهام فورست الإنجليزي، النيجيري تايو أونيي، في غيبوبة اصطناعية لمساعدته على التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في منطقة البطن، بعد أن تعرض اللاعب لإصابة مفاجئة استدعت التدخل الجراحي العاجل.

وحسب التقارير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الفريق الطبي لم يكن لديه خيار سوى وضع اللاعب في غيبوبة اصطناعية لضمان استقرار حالته الصحية بعد العملية، ويأمل النادي والجهاز الطبي أن يساعد هذا الإجراء في تسريع عملية التعافي وحماية اللاعب من أي مضاعفات محتملة، فماذا تعرف عن الغيبوبة الصناعية.

ما هي الغيبوبة الصناعية

على الرغم من أنه يُنظر إلى الغيبوبة على أنها حدث مخيف ذو احتمالية عالية للوفاة، إلا أنها قد تنقذ حياة شخص ما في ظل الظروف المناسبة.

الغيبوبة الصناعية طبيًا وفقا لموقعى " myacare" و "scientificamerican" ، تُحدث بإعطاء الأطباء مهدئات في محاولة لحماية الدماغ من التلف الناتج عن الصدمة، حيث تُحفز المهدئات فقدان الوعي عن طريق تثبيط جوانب مختلفة من نشاط الدماغ.



عادةً ما يراقب الأطباء حالة المريض في حالة الغيبوبة الصناعية الطبية بإجراء سلسلة من الاختبارات البسيطة لتقييم مستوى استجابته، بما في ذلك قدرته على الكلام والإيماءات وإظهار ردود الفعل اللاإرادية، مثل ردود الفعل التلقائية واتساع حدقة العين.



من الشائع أن يفقد الشخص في حالة الغيبوبة قدراته الإدراكية، ولكنه لا يحتفظ بأنماط نومه ونشاطه الدماغي الطبيعيين المتعلقين بالوظائف الحيوية اللازمة لبقائه على قيد الحياة، مثل الحفاظ على نبضات قلبه.

لماذا يتم إجراء الغيبوبة الصناعية

قد يستمر الشخص في الشعور بآثار الصدمة الخطيرة لعدة ساعات أو أيام أو أسابيع بعد وقوع الحادث.

قد يتورم دماغ الشخص في حالة إصابة دماغية خطيرة، مما يقلل من تدفق الدم وإمدادات الأكسجين، ويمكن أن يؤدي إلى تلف أنسجة المخ.

قد يُتيح إحداث غيبوبة للأطباء فرصةً لتخفيف التورم، ويُتيح للدماغ الراحة من خلال تقليل نشاطه، كما قد يمنع الجسم من القيام بحركاتٍ خاطئة أثناء عملية الشفاء.

تشمل أسباب الغيبوبة الصناعية ما يلي:

إصابة دماغية رضحية مع تورم وزيادة في الضغط داخل الجمجمة.

السكتة دماغية.

الحالة الصرعية - نوع من النوبات التي تستمر لأكثر من 5 دقائق، أو نوبتين أو أكثر خلال فترة 5 دقائق، دون العودة إلى المستوى الطبيعي للوعي بين النوبات.

حالات استخدام الغيبوبة الصناعية والفوائد المحتملة

غالبًا ما تُستخدم الغيبوبة الصناعية طبيًا كحل أخير لإنقاذ الحياة في قسم الطوارئ بالمستشفى، تُستحث الغيبوبة طبيًا لحماية وظائف الدماغ في حالات الإصابات الرضحية، وبينما تُعتبر إصابات الدماغ الرضحية السبب الأكثر شيوعًا لإحداث غيبوبة الصناعية طبيًا، إلا أن استخدامها قد يمتد ليشمل أنواعًا أخرى من الإصابات التي قد تؤدي إلى تلف الدماغ. كما يُوضع المريض في غيبوبة الصناعية طبيًا عندما يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي لمساعدته على التنفس.

1. الغيبوبة الصناعية طبيًا بعد نوبة قلبية:

بعد النوبة القلبية أو السكتة القلبية، يكون المريض إما في غيبوبة طبيعية أو تحت التخدير ويُوضع في غيبوبة الصناعية طبيًا، ونظرًا لارتباط التخدير بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومضاعفات القلب بعد الجراحة، فإن الغيبوبة الصناعية بعد نوبة قلبية قد لا تكون استراتيجية جيدة إلا جزئيًا للوقاية من تلف الدماغ المحتمل.

2. الغيبوبة الصناعية طبيًا للنوبات والحالة الصرعية:

في الحالة الصرعية، وهي حالة قد تُهدد الحياة، تستمر النوبة لأكثر من 5 دقائق في الحالات الشديدة من الحالة الصرعية، قد يلجأ الطبيب إلى علاج المريض بغيبوبة الصناعية طبيًا، في هذه الحالة، يُمكن أن يُساعد ذلك في تقليل مدة النوبة وتعزيز شفاء الحالة بشكل أسرع، كما يتضح من قِصر مدة الإقامة في المستشفى ووقت الإقامة في وحدة العناية المركزة.

مراحل التخدير في الغيبوبة الصناعية طبيًا

تسكين الألم أو فقدان الوعي: تُعطى حبوب مسكنة للألم تُفقد المريض وعيه بعد مفعولها.

التخدير الجراحي: هذه هي الجرعة المثلى اللازمة للجراحة، ويتم الوصول إليها عند استرخاء العضلات وتوقف ردود الفعل اللاإرادية، مثل اتساع حدقة العين، يمكن اعتبار المريض في غيبوبة في هذه المرحلة.

الجرعة الزائدة: عند إعطاء جرعة زائدة من المخدر، تتوقف وظائف حيوية كالتنفس، وفي هذه الحالة، تصبح التهوية الميكانيكية والأدوية الأخرى لتنظيم وظائف القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ضرورية.