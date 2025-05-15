شكرا لقرائتكم خبر عن اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط والان مع تفاصيل الخبر

يستيقظ معظمنا على صوت المنبه في الصباح، وغالبًا ما نعيد تشغيله عدة مرات قبل أن نجبر أنفسنا على الاستيقاظ، وأحيانًا أثناء نومنا العميق يُفاجئنا صوت المنبه، وقد يسبب ذلك الارتباك وما يترتب عليه من سرعة ضربات القلب، ويشير تقرير موقع "تايمز أوف انديا" إلى أن الاستيقاظ على المنبه أيضًا قد يرفع ضغط الدم، والمعروف باسم ارتفاع ضغط الدم الصباحي.

كيف يرفع المنبه ضغط الدم لديك؟

عندما يوقظك المنبه فجأةً، بصوت عالٍ، يتفاعل جسمك استجابة للتوتر، ويمكن أن تسبب هذه المفاجئة ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم، ويُعرف باسم ارتفاع ضغط الدم الصباحي، ووجدت دراسة حديثة من جامعة فرجينيا أن الأشخاص الذين يُجبرون على الاستيقاظ بسبب المنبه قد شهدوا ارتفاعًا في ضغط الدم بنسبة 74%، مقارنةً بمن استيقظوا بشكل طبيعي دون منبه، يحدث هذا لأنه عند الاستيقاظ بهذه الطريقة، يُطلق الجسم هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يُسرع ضربات القلب، ويُضيق الأوعية الدموية، ومن ثم يرفع ضغط الدم مؤقتًا.

هل هذا مثير للقلق؟

في حين أن الارتفاع المؤقت في ضغط الدم أمر طبيعي، إلا أن الارتفاع المفاجئ خاصة في الصباح قد يكون محفوفًا بالمخاطر، خاصة إذا تكرر بشكل يومى، وقد ربطت الدراسات ارتفاع ضغط الدم في الصباح بزيادة احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

ويصبح الخطر أعلى إذا كنت تنام أقل من سبع ساعات (وبالتالي تعتمد على المنبه)، لأن قلة النوم في حد ذاتها يمكن أن تزيد من ضغط الدم ومخاطر القلب والأوعية الدموية.

تأثير جودة النوم ومدته

يلعب النوم دورًا أساسيًا في تنظيم ضغط الدم، وقد يؤدي النوم لأقل من سبع ساعات إلى ارتفاع ضغط الدم خاصة إذا كنت مجبرًا على الاستيقاظ لأداء مهامك في الصباح وتستخدم المنبه لهذه المهمة، كما أن قلة النوم أو الاستيقاظ المفاجئ من النوم العميق قد يُسببان "خمول النوم"، وهي حالة من الخمول والتوتر تستمر حتى ساعتين، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب.

ويقترح الخبراء عدة طرق لتقليل التأثيرات الضارة للاستخدام المنبهات على ضغط الدم.. على النحو التالى:

الحصول على قسط كافٍ من النوم

حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد لمساعدة جسمك على الاستيقاظ بشكل طبيعي وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

تجنب أجهزة الإنذار القاسية

استخدم الأصوات اللطيفة والهادئة بدلاً من الأصوات الصاخبة والمزعجة.

التعرض لضوء الشمس

يساعد التعرض لضوء الشمس في الصباح على تقليل الميلاتونين (هرمون النوم) ويشجع على عملية الاستيقاظ الطبيعية.

حافظ على جدول نوم ثابت

النوم فى وقت محدد وكذلك الاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا يساعد على محاذاة الساعة الداخلية لجسمك ويقلل من التوتر.

قلّل من استخدام المنبه

إن أمكن، تجنّب الاعتماد على المنبهات بانتظام، وحاول الاستيقاظ بشكل طبيعي، ويمكنك ضبط المنبه لضمان الاستيقاظ في موعدك، ولكن حاول الاستيقاظ قبل ذلك.