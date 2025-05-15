شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض للتنمر ولقب بـ ميكى ماوس.. قصة طفل واجه حالته النادرة بشجاعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مقطع فيديو نشر على موقع صحيفة " الديلى ميل" عن حالة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، يطلق عليه لقب "ميكي ماوس" بسبب "أذنيه" العملاقتين الناتجتين عن علاج لحالة جلدية نادرة.

وفقا للتقرير وُلِد الطفل، في مقاطعة فوجيان، جنوب الصين ، مع العديد من الشامات الضخمة ذات اللون الداكن التي تغطي جمجمته، وتحدث هذه الحالة، المعروفة طبياً باسم الشامة الخلقية، تحدث في المقام الأول بسبب نمو غير طبيعي للخلايا المنتجة للصبغة في الجلد، والتي يمكن أن تؤثر ليس فقط على مظهر الطفل، بل وأيضاً على صحته العقلية ونوعية حياته بشكل عام.

وقال الجراحون في الصين لعائلته إنهم يستطيعون إزالة هذه الفجوات، لكنهم قالوا إنه يتعين أن يلجأوا إلى تجديد جلد الطفل الصغير قبل إجراء الجراحة حتى يتمكنوا من تغطية الفجوات.

يُظهر مقطع فيديو ما قبل العملية الجراحية الذي تداولته عائلة تشيباو على وسائل التواصل الاجتماعي الجلد الجديد الذي يشبه البالون الكبير على جانبي رأسه والذي أدى إلى إطلاق لقبه المحزن عليه ميكى ماوس وتعرضه للسخرية، حسبما وصفته عائلته.

والآن، بعد خمسة أشهر من بدء العلاج، أعلن الجراحون نجاح علاج تشيباو بشكل كامل بعد إزالة الشامات، ويظهر مقطع فيديو بعد العملية الجراحية تشيباو وهو يلعب بسعادة في حضانة المستشفى ورأسه ملفوف بالضمادات، بعدما واجه هذه التحديات.

يولد حوالي 1% من الأطفال مصابين بوحمة خلقية، ومع ذلك، غالبًا ما تكون أصغر حجمًا بكثير، ويطلق عليها الأطباء أحيانًا اسم "الوحمات البنية" ، والتي تصبح أكبر مع تقدم الأطفال في السن.

عادة ما يكون العلاج هو الجراحة لإزالة العيب،.إذا لم يكن من الممكن إجراء الجراحة بسبب حجم أو موقع أو سمك البقعة، فقد يساعد العلاج بالليزر في تقليل التصبغ، يمكن أيضًا استخدام التقشير الجلدي، وهو عبارة عن تجديد سطح الجلد ليصبح أكثر نعومة.



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الطفل بعد الجراحة



الطفل ميكى ماوس



