شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع لدهون البطن والكرش وأسباب خفية لحدوثها.. طرق التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

دهون البطن من أصعب أنواع الدهون، ولا تستجيب دائمًا لنفس الحميات الغذائية أو برامج التمارين الرياضية التي تستجيب لها باقي أجزاء الجسم، لكن هناك أمر لا يدركه معظم الناس: ليست كل دهون البطن متشابهة، فهناك أسباب مختلفة لدهون البطن يختلف طريقة التعامل معها، وفقا لموقع تايمز ناو.

شكل البطن قد يكشف لنا الكثير عما يحدث داخل الجسم، من التوتر إلى التغيرات الهرمونية، يعكس كل "نوع من البطن" سببًا جذريًا مختلفًا، ومعرفة ذلك تساعدك على اتخاذ الخطوات الصحيحة.

لماذا يصعب التخلص من دهون البطن؟

على عكس الدهون المُخزّنة في مناطق أخرى، غالبًا ما تكون دهون البطن دهونًا حشوية، تُحيط بالأعضاء الداخلية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهرمونات وعمليات الأيض.

الدهون الحشوية نشطة هرمونيًا، ما يعني أنها تتأثر بهرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ومستويات الأنسولين، وتغيرات هرمون الإستروجين أو هرمونات الغدة الدرقية".

علاوة على ذلك، لا يستجيب هذا النوع من الدهون دائمًا بسرعة للحمية الغذائية أو تمارين القلب. غالبًا ما يتطلب نهجًا أكثر تركيزًا وشمولية، خاصةً عند وجود اختلالات هرمونية.

أنواع دهون البطن وكيفية التعامل مع كل منها 1. دهون البطن الناتجة عن التوتر

كيف تبدو دهون البطنالناتجة عن التوتر بطن يشبه الكيس، غالبًا ما يكون به مستويات عالية من الكورتيزول.

السبب:التوتر المزمن.

الحل: ينصح بتناول الشاي الأخضر الغني بالثيانين، فهو يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات الكورتيزول.

2.متلازمة تكيس المبايض ودهون البطن

كيف يبدو الأمر: انتفاخ في أسفل البطن من الصعب التخلص منه.

السبب: متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، والتي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

الحل: يمكن أن يساعد شاي القرفة في موازنة مستويات السكر في الدم"، مما يجعل من السهل إنقاص الوزن.

3. بطن الغدة الدرقية

كيف يبدو: دهون البطن وانتفاخ.

السبب: انخفاض هرمونات الغدة الدرقية.

الحل: شاي بذور الكزبرة غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يدعم وظيفة الغدة الدرقية بشكل طبيعي.

4.بطن انقطاع الطمث

كيف يبدو: الدهون المخزنة حول الجزء السفلي من البطن.

السبب: انخفاض هرمون الاستروجين وزيادة مقاومة الأنسولين أثناء انقطاع الطمث.

الحل: يساعد شاي النعناع على تقليل الانتفاخ وتهدئة الهضم.

5. انتفاخ البطن

كيف يبدو الأمر: بطن يشعر بالصلابة ويتضخم أثناء النهار.

السبب: مشاكل في الجهاز الهضمي، والتي ترتبط عادة باختلال التوازن الهرموني.

الحل: شاي النعناع هو الفائز مرة أخرى، فهو يساعد على الهضم ويقلل من الانتفاخ.



خسارة دهون البطن تتطلب أكثر من مجرد تمارين البطن وحساب السعرات الحرارية.

وفهم السبب الجذري لشكل بطنك - سواءً كان التوتر أو الهرمونات أو الهضم - سيساعدك على استهدافه بفعالية أكبر.

وتذكر أن الاستمرارية، والترطيب، والنوم، كلها أمور مهمة بقدر أهمية النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية.

