شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يحدد إجراءات مهمة لمرضى القلب للوقاية من الجلطات في ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة على بعض الفئات، خاصة المسنين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، وبشكل خاص أصحاب أمراض القلب.

مخاطر ارتفاع الحرارة على مرضى القلب

عندما يتعرض مرضى القلب لدرجات حرارة عالية ورطوبة بشكل مستمر، يؤثر ذلك عليهم بالسلب بشكل أكبر من الأصحاء، وذلك لأن الحرارة العالية وأشعة الشمس تعمل على زيادة لزوجة الدم، ما يحمل مخاطر بعينها على مرضى القلب الذين يتعرضون لفترات طويلة ومتواصلة لأشعة الشمس والحرارة العالية.

المخاطر تشمل

- ارتفاع فرص الإصابة بالجفاف وظهور أعراض الجفاف بشكل متباين يختلف من حالة لأخرى، مثل الشعور بالعطش الحاد والتبول القليل، زيادة معدل ضربات القلب مع صعوبات في التنفس، رعشة في الأطراف مع ارتباك.

- قد يعاني مريض القلب من الهبوط أو الشعور بالدوار أو الدوخة.

- ارتفاع فرص الإصابة بالسكتات القلبية.

- ارتفاع فرص الإصابة بالجلطة القلبية.

نصائح لمرضى القلب خلال الطقس الحار

قال الدكتور إيهاب عبد الرازق أستاذ جراحات القلب المفتوح والشريان الأورطى جامعة عين شمس، ناصحا مرضى القلب وأصحاب الدعامات والقسطرة بعدم التعرض للشمس وملازمة المنازل فى ارتفاع الحرارة الشديد، والوقاية من الرطوبة العالية التي تغير في لزوجة الدم.

إذا اضطررت للخروج، يجب مراعاة الإجراءات التالية

- الالتزام بشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر، للحفاظ على مستوى وتوازن السوائل في الجسم دون فقدان أثناء العرق.

- الاهتمام بتناول الطعام الصحي الخالي من الدهون، فكل ما هو سائل والخضراوات الورقية والفاكهة الصحية مع الموازنة بين النشويات والكربوهيدرات والخضراوات أمر أساسي ويحافظ على ترطيب الجسم.

- يجب أن يتناول مريض القلب الدواء بشكل منظم.

- الوقاية من الشمس واللجوء إلى الظل والبعد عن الأماكن الحارة قدر الإمكان.

- يفضل الجلوس في الأماكن الباردة البعيدة عن اشتداد الحرارة.

- تجنب تمامًا التعرض لشمس الظهيرة القاسية.

- الاهتمام بتقليل الجهد وتنظيمه وتأجيل كل المجهود والمهام خلال الموجات الحارة لوقت آخر.

- الابتعاد عن تناول الطعام غير الصحي الذي يغير من لزوجة الدم ويؤثر على عمل المعدة ويقلل من الجهد البدني ويؤثر على وظائف الجسم لمريض القلب.

- الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج لمريض القلب، وإذا أقر بضرورة عدم الخروج من المنزل لابد من الالتزام، وإذا قام بتغييرات في الدواء فعليك الالتزام بها.

- تقليل الملح ضرورة لمريض القلب.