بطرق مجربة.. تربية الأطفال على الاستقلالية والشجاعة منذ الصغر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 08:48 صباحاً - ليس من السهل دائماً على الآباء تدريب أطفالهم ليكونوا أكثر استقلالية ومسؤولية، وذلك بسبب غريزة الوالدين التي غالباً ما تريد تسهيل الأمور على أطفالهم.

فعلى المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى تقييد تجربة الطفل في محاولة قبول الفشل والبحث عن حلول خاصة بهم للتغلب على مشاكلهم.

لذلك؛ يحتاج الأطفال إلى التحدي لتطوير الشجاعة اللازمة، ويتطلب الأمر وقتاً وجهداً وثقة لتوجيه الأطفال ليصبحوا أكثر استقلالية. إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" كيفية تربية الأطفال على الاستقلال والشجاعة.

كيفية تربية الأطفال على الاستقلال والشجاعة

الطرق التي يمكن للوالدين تطبيقها لتعليم أبنائهم الاستقلال والشجاعة منذ الصغر:

دعي طفلك يرتكب الأخطاء

تعليم الأطفال أن يكونوا مستقلين من خلال تعليمهم أن الفشل أمر طبيعي، ولا داعي للخوف منه، وهو أمر طبيعي، وأنهم سيكونوا أكثر ثقة في تجربة أشياء جديدة في المستقبل؛ فعندما يرتكب أطفالك الأخطاء، أخبريهم أن ذلك يُعَدُّ أمراً طبيعياً، بل في المقابل ساعديهم على التفكير في كيفية القيام بذلك بشكل أفضل في المرات القادمة، ويجب فهم أن بناء استقلالية الأطفال ليس عملية فورية، بل هي رحلة طويلة تتطلب الصبر.

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حرية الاختيار

توفير مساحة من الحرية للأطفال والسماح لهم بحرية الاختيار في كثير من الأحيان يُعَدُّ وسيلة رائعة لبناء الثقة بالنفس والمساعدة في ترسيخ الشعور بالمسؤولية. على سبيل المثال، اطلبي من الطفل أن يقرر ما إذا كان سيرتدي قميصاً أسودَ أو أزرقَ.

عندما يكون لدى طفلك حرية الاختيار ستصبح لديه فرصة أكبر لهم للتفكير بشكل مستقل وتجربة العواقب، فيُعَدُّ من المهم مساعدتهم على التفكير والتخطيط.

امنحي طفلك مساحته الشخصية

يحتاج الأطفال إلى مساحة للتعلم ليصبحوا أكثر استقلالية، فعلى سبيل المثال، إذا رأيت صراعاً مع طفلك وأحد أشقائه أو أصدقائه، امنحيهم فرصة لحل الأمر بأنفسهم قبل التدخل؛ ما يساعد على معرفة كيفية التعامل دون الاعتماد دائماً على مساعدتك ليتعلم الأطفال كيفية التعرف إلى حدودهم، ومواجهة مخاوفهم، واكتشاف أنهم قادرون على تحقيق أكثر مما كانوا يعتقدون.

لذلك؛ من المهم للآباء عدم الإفراط في حماية الأطفال من الانزعاج أو التحديات.

إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية

ابدئي بمهام بسيطة تتناسب مع عمر طفلك -الصورة من موقع AdobeStock

تعليم الأطفال المسؤولية هو المفتاح ليكونوا أكثر استقلال؛ فعليك البد ببعض المهام البسيطة التي تتناسب مع عمر طفلك، مثل ترتيب الألعاب أو المساعدة في تنظيف المنزل.

على الجانب الآخر، عودي طفلك على المساعدة في الأعمال المنزلية اليومية، مثل تنظيف الألعاب بعد انتهاء وقت اللعب، والمساعدة في ترتيب البقالة، وترتيب غرفته وتأكدي من إعطاء طفلك مهام تتناسب مع عمره واحتياجاته.

من المهم أن نتذكر أن الانضباط مهم لتعليم الأطفال الاستقلال. لذا؛ فمن الأفضل أن نجعل هذا روتيناً يومياً.

استخدمي أيضاً أسلوباً إيجابياً في تعليم الأطفال دون إجبار، وذلك من خلال تقديم التذكيرات اللطيفة والثناء عندما ينجح الطفل، وكوني قدوة في إظهار المسؤولية وشرح العلاقة بين الأفعال والعواقب، مثل "إذا لم تلتقط ألعابك؛ فقد تتلف". وهذا يساعد الأطفال على فهم أهمية المسؤولية.

الفخر بإنجازات طفلك

لتربية الأطفال على الاستقلال والشجاعة، عليك أن تُظهري فخرك بإنجازاتهم فعليك مدح جهود طفلك وعملهم الجاد، وليس فقط النتيجة النهائية فإذا تم الثناء على النجاح فقط؛ فقد ينظر الأطفال إلى الفشل باعتباره شيئاً سيئاً.

أهمية العلاقات الاجتماعية

الأطفال يحتاجون إلى الشعور بأنهم يتولون دوراً أكبر في الأسرة والمجتمع فإذا ذهب طفلك إلى السوبر ماركت بمفرده؛ فدربيه على التفاعل مع الأشخاص الآخرين. إن تعلم مثل هذه المهارات لا يتعلق فقط بحسن السلوك، بل إنه يعمل أيضاً على إعداد الأطفال للترابط والتواصل مع الآخرين.

التحلي بالصبر

حاولي أن تجعلي الأطفال يبدأون بشيء سوف ينجحون فيه، بدلاً من إلقائهم في تحدٍّ صعب فإن اتخاذ القرارات الصغيرة يساعد الأطفال على الشعور بمزيد من الثقة لتحمل المزيد من المسؤوليات.

أيضاً إذا كان طفلك يحتاج إلى 10 دقائق لتمشيط شعره، ابدئي روتينه الصباحي قبل 10 دقائق. وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بسيطاً؛ فإنه يساعد أيضاً في تدريب الأطفال على الاستقلال من دون التسرع.

يجب تدريب الأطفال أيضاً على أن يكونوا أكثر تنظيماً من خلال استخدام التقويم أو الأجندة؛ فإن الاعتياد على وضع جدول زمني يُعَدُّ أيضاً شكلاً من أشكال تدريب الأطفال على المسؤولية.

في النهاية من خلال منح طفلك الصغير حرية الاستكشاف، يمكنه أن يصبح أكثر استقلالية ومسؤولية منذ سن مبكرة، وتذكري أن الهدف الرئيسي ليس جعل الأطفال مستقلين فحسب، بل هو أيضاً مساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.