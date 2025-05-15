شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع مستوى حمض اليوريك.. علامات ونصائح والان مع تفاصيل الخبر

حمض اليوريك، وهو ناتج طبيعي للفضلات، قد يُلحق ضررًا طفيفًا بالصحة عند ارتفاعه، مما يؤدي إلى النقرس وحصوات الكلى وغيرها، يُساعد النظام الغذائي وشرب الماء والنشاط البدني على التحكم في مستوياته ، بحسب موقع تايمز ناو.

حمض اليوريك هو مُنتج نفايات يُنتجه الجسم عند تحليل مواد تُسمى البيورينات، توجد هذه المواد في بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية عادةً، تصفيه الكلى، ويخرج بسهولة عبر البول ولكن عندما تتراكم كميات كبيرة منه، أو لا يستطيع الجسم التخلص منه بكفاءة، تُصبح الأمور مُعقدة.

ارتفاع حمض اليوريك، المعروف طبيا باسم فرط حمض اليوريك لا تظهر أعراض النقرس دائمًا في البداية إنه النوع الخفي. لكن وراء الكواليس، قد يكون مُهيئًا للإصابة بالنقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل مؤلم .

ارتفاع مستويات حمض اليوريك باستمرار قد يؤدي أيضًا إلى حصوات الكلى وأمراض الكلى المزمنة. كما رُبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل التمثيل الغذائي.

ما الذي يجب على الجسم فعله؟

الترطيب هو خط الدفاع الأول. يساعد الماء على التخلص من حمض اليوريك الزائد. ثم، راجع نظامك الغذائي؛ قلل من الأطعمة الغنية بالبيورين المشروبات المحلاة بالسكر، بدلًا من ذلك، تناول الخضراوات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والفواكه الغنية بفيتامين سي.

كذلك، مارس الرياضة. فالنشاط البدني يُحسّن عملية الأيض بشكل عام، ويساعد على تنظيم الوزن، وهو أمر أساسي، لأن السمنة تُعدّ سببًا معروفًا لارتفاع مستويات حمض اليوريك.

