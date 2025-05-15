طفلي لا يأكل جيداً.. متى يصبح الأمر خطراً على الصحة والدماغ؟

التغذية السليمة للنمو: من 6 أشهر وحتى 9 سنوات

فتيات يتناولن طعامهن

بناء العظام والعضلات.

من خلال الكالسيوم، البروتين، وفيتامين د.

تقوية الجهاز المناعي.

مواجهة الأمراض الموسمية والمزمنة.

تطور الدماغ والقدرات العقلية.

تنظيم المزاج والسلوك.

توازن السكر في الدم والفيتامينات.

توفير الطاقة اللازمة للحركة والتعلم والنمو.

تأثير التغذية على الدماغ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 07:18 صباحاً - تعيش الأمهات صراعات يومية كثيرة مع أطفالهن، ومشاكل طعام الطفل هي الصراع الأول والأكثر إلحاحاً، خاصة حينما يرتبط الأمر بصحة الطفل ونموه؛ فكم من وجبة أساسية تمر على الطفل وهو يرفض تناولها، وفي المقابل كم من أمّ قلِقة بسبب وزن ابنها المنخفض أو ضعف شهيته المستمر؟ والتغذية السليمة لا تتعلق فقط بالشكل الخارجي للطفل أو وزنه، بل لأنها تعد دلالة أكيدة على الصحة الجسدية والعقلية للطفل.في هذا التقرير يتناول الدكتور مصطفى المصري أستاذ التغذية والصحة العلاجية الكلام عن، والعلاقة بين الغذاء وصحة الدماغ والجسم في 10 نقاط، ثم يقدم حلولاً عملية للمشكلات الشائعة التي تواجه الأهل في تغذية أطفالهم.احتياج الأطفال للعناصر الغذائية الاساسية أكثر ما يكون في مراحل النمو وبشكل أكثر من البالغين؛ لأن أجسامهم لا تزال في طور التكوين، وأجهزتهم العصبية والمناعية والعضلية في حاجة دائمة إلى دعم غذائي متوازن.فوائد التغذية السليمة:ربما لا يربط كثير من الأهل بين ما يأكله الطفل، وبين تركيزه في المدرسة أو سلوكه في المنزل، لكن العلم أثبت ذلك بوضوح مثل: الأوميغا 3 الموجودة في الأسماك والمكسرات تُعزز الذاكرة والانتباه.الحديد وهو ضروري لنقل الأكسجين للدماغ، ونقصه يسبب الخمول الذهني، الزنك: يؤثر على القدرة التحليلية والاستيعاب.B6 وB12 وحمض الفوليك والفيتامينات، تلعب دوراً رئيسياً في توازن الجهاز العصبي، طفل يتغذى جيداً يعني طفلاً يتعلم أسرع، يركز أكثر، ويتصرف بهدوء.

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تأثير التغذية على الصحة النفسية والسلوك

طفلة تشرب اللبن

مكونات الوجبة الصحية للطفل

البروتينات: البيض، الدجاج، اللحم، العدس: لبناء العضلات والمناعة الكربوهيدرات المعقدة: (الخبز الأسمر، الأرز البني، الشوفان) الطاقة مستدامة: الخضروات والفواكه، وهي غنية بالفيتامينات والألياف. الألبان ومشتقاتها: لامتصاص الكالسيوم وتقوية العظام. الدهون الصحية: زيت الزيتون، المكسرات، الأسماك: ضرورية للدماغ والقلب.

المشاكل الشائعة والحلول في تغذية الأطفال

الانتقائية الغذائية

الأهل يشكلون عادات التغذية

شكّلي طبق غذاء الطفل

لا تجبري الطفل على إنهاء طبقه، لكن علّميه كيف يُقدّر الجوع والشبع.

اجعلي أوقات الطعام خالية من الشاشات والمشتتات.

شاركيه اختيار مكونات الطعام من السوق وطهيها.

استخدمي أدوات طعام ملونة وشخصيات كرتونية لجذب الطفل.

سابعاً: المكملات الغذائية

عدم إهمال التغذية بالمدرسة

قدّمي له وجبة إفطار قبل الذهاب للمدرسة

حضّري له "لانش بوكس" متوازناً: ساندويتش بروتين + خضروات + فاكهة + ماء أو عصير طبيعي

تجنّبي إرسال النقود، التي قد يستخدمها الطفل في شراء أطعمة ضارة

جدول تغذية الطفل خلال سنوات العمر

طفل يتناول طعاماً خارجياً

من الولادة حتى 6 أشهر

من 6 أشهر حتى سنة:

من سنة إلى 5 سنوات:

بعد سن المدرسة

التغذية في الطفولة حجر الأساس للمستقبل

أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.

أكثر تفوقاً دراسياً وعقلياً.

أكثر استقراراً نفسياً وعاطفياً.

أقل عرضة للبدانة أو أمراض القلب والسكري لاحقاً.

لا تؤثر فقط في صحة الجسم والدماغ، بل تنعكس على المشاعر والسلوك أيضاً.يؤدي إلى نوبات غضب وفرط حركة.قد يسبب الاكتئاب لدى الأطفال.: تُربك المزاج وتزيد القلقيؤدي إلى قلة الثقة بالنفس والعزلة.في دراسة أجريت على أطفال في المرحلة الابتدائية، وُجد أن الذين يتناولون إفطاراً متكاملاً صباحاً كانوا أقل عدوانية وأفضل تعاوناً مع الآخرين.ينبغي أن تتنوع وجبة الطفل لتغطي 5 مجموعات غذائية:ولا بد من تجنب الأغذية عالية السكريات والدهون المشبعة مثل المشروبات الغازية، الشيبس، والوجبات السريعة، التي تضر أكثر مما تفيدطفلي لا يأكل إلا طعاماً معيناً: يُعرف ذلك بـ"الانتقائية الغذائية"، وهي شائعة في الطفولة، الحل: الصبر والتكرار. قدمّي الطعام بطرق مختلفة حتى 10 مرات على الأقل: اجعلي الطبق ملوناً ومبهجاً، وشاركي الطفل في طهيه.الحل : قطّعيها بأشكال مرحة أو اخلطيها في العصائر والمخبوزات، واجعليها جزءاً من لعب الطفل؛ مثل لعبة "منْ يأكل أكثر لوناً أخضر"؟.تأكدي من عدم وجود سبب عضوي (كالديدان أو الأنيميا)، الحل: قللي من الوجبات الخفيفة بين الوجبات، الحل: اجعلي أوقات الطعام منتظمة ومليئة بالأجواء الإيجابيةقللي السكريات، شجعي على الحركة، وقدمي طعاماً مشبعاً وغنياً بالألياف، ولا تعاقبي الطفل أو تُشعريه بالذنب، بل قدّمي نموذجاً صحياً.الأطفال لا يتعلمون مما نقول، بل مما نفعله.إذا رأى الطفل والديه يتناولان طعاماً صحياً بانتظام، فسيقلدهما.نصائح للأهل:في الحالات الطبيعية، الطفل لا يحتاج إلى مكملات غذائية إذا كانت تغذيته متوازنة، لكن في حالات خاصة (كالأنيميا، نقص الشهية المزمن، أو الحساسية من بعض الأطعمة) قد يُوصي الطبيب بمكملات كالحديد، فيتامين د، أو الزنك، ولا يُنصح بإعطاء الطفل أي مكملات دون استشارة طبية، حتى لو كانت "فيتامينات أطفال".يقضي الطفل معظم يومه في المدرسة؛ لذا يجب ألا نهمل التغذية المدرسية:الاعتماد الكامل على الرضاعة الطبيعية، أو الحليب الصناعي عند الضرورة.إدخال الطعام الصلب تدريجياً، مع استمرار الرضاع، تنوّع الأطعمة مهم لبناء عادات غذائية سليمة مبكراً.بناء أسس الغذاء الصحي، تعليم الطفل الأكل بمفرده واختيار الأطعمة الصحية.زيادة الوعي الغذائي والتثقيف الصحي.الطفل الذي يأكل جيداً في طفولته، يكون في الغالب:التغذية في الطفولة، بناء مستقبل صحي وسعيد.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.