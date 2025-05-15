7 علامات مهمة اكتشفيها بنفسك تدل على سلامة وصحة جنينك

1- الشعور بالغثيان الحملي الطبيعي

لاحظي أن الغثيان الحملي، وعلى الرغم من متاعبه؛ هو دليل صحي على أن حملك يسير على ما يُرام، وأنك لا تعانين من مشاكل خاصة مع أشهر الحمل الأولى، وحيث إن حدة أعراض الغثيان خلال الحمل تختلف من امرأة لأخرى، وتكون مرتبطة بالتغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة، ولكن وجود الغثيان الحملي يعني أن الحمل يسير في اتجاه صحيح، خاصة أن الأعراض المقلقة تعني أن هناك حالة من الحمل غير الطبيعي مثل الحمل العنقودي أو الحمل خارج الرحم.

حاولي أن تتابعي أعراض غثيان الحمل؛ حيث إن الأعراض الطبيعية تبدأ في الصباح وتنسحب خلال النهار، كما أنها تنتهي مع تقدم أشهر الحمل، ولذلك يجب أن تعرفي أن الغثيان الحملي على هذه الوتيرة يشير إلى سلامة حملك وصحة جنينك، ويمكن تقليل أعراضه ببعض النصائح المنزلية ومنها تقسيم الوجبات وتناول البسكويت المقرمش على الريق.

2- كِبَر حجم البطن بمعدل طبيعي كل شهر

كِبَر بطن الحامل

توقعي أن يزداد وزنك كل شهر بمعدل طبيعي، ولكن أشهر الحمل الأولى، وخصوصاً لو كنتِ حاملاً للمرة الأولى؛ لن تشهد زيادة واضحة في وزنك، في حين أنك تبدئين باكتساب وزن بمعدل كيلو غرام كل شهر حتى قرب موعد الولادة، وربما زاد وزنك بشكل ملحوظ ابتداءً من الشهر الثامن.

لاحظي أن وزن الحامل يرتبط بحصة الجنين؛ ففي بعض الأحيان قد يتوقف الوزن عن الزيادة، ومعنى ذلك أن هناك مشاكل صحية عند الجنين، وفي بعض الأحيان يموت الجنين من دون علم الأم، ولا تلاحظ زيادة في وزنها، ولكن أعراضاً أخرى قد تشير إلى ذلك مثل عدم الإحساس بحركة الجنين، ثم حدوث النزف الذي ينذر بضرورة إنهاء الحمل.

3- تحسن الشهية بعد الشهر الرابع

شهية الحامل

لاحظي أن أشهر الحمل الأولى أو ثلث حملك الأول؛ سوف يكون مرتبطاً باشتهاء أشياء وأصناف غريبة لا تقع ضمن قائمة الأصناف التي تساعد على صحة الجنين ونموه وتحسين صحتك؛ ولذلك ترتبط شهية الحامل في الأشهر الأولى باشتهاء تناول أطعمة غير متوافرة في الموسم مثلاً، ولكن مع انتهاء الثلث الأول من الحمل تبدأ شهية الحامل في التحسن.

تابعي شهيتك للطعام وتابعي كيف تتغلب الحامل على فقدان الشهية أثناء الحمل؟ وحيث من الطبيعي أن تشعري برغبة في تناول الطعام الصحي وليس أشياء خالية من الفيتامينات مثل السكريات والحلويات التي تضر الجنين بصورة كبيرة، وواظبي على تناول البروتين بكل أنواع بشكل يومي من أجل صحة الجنين وبناء عضلاته؛ حيث يسهم البروتين في تغذيتك وتغذية الجنين وزيادة شعورك بالشبع دون اكتساب وزن زائد.

4- عدم وجود ألم مستمر في أسفل البطن

5- تحسن البشرة والشعر

بشرة الحامل

توقعي أنه كلما تقدمت أسابيع الحمل؛ يزداد إشراق بشرة الحامل، سواء لديك أو لدى باقي الحوامل، حيث تلاحظين أن بشرتك قد أصبحت لامعة ومشدودة بشكل ملحوظ، وتشع منها النضارة والحيوية؛ فالدورة الدموية في جسمك، التي تتوسع وتكبر؛ تزيد من ضخ الدم إلى الوجه الذي يكون قريباً من الدماغ، ولذلك تظهر لدى النساء الحوامل ما يُعرف بـ"إشراقة الحمل"، كما أن الغدد الدهنية يزداد معدل إفرازها في الوجه؛ ما يؤدي لزيادة نضارة وجه الحامل عموماً مهما كان لون بشرتها أو مستوى جمالها.

لاحظي أن شعرك خلال فترة الحمل سوف يتحسن، وعلى عكس فترة النفاس أو ما بعد الولادة؛ حيث إن طبيعةوكثافة شعرك سوف تتغير للأفضل خلال أشهر الحمل، وسوف ترين تحسناً في سمك الشعرة نفسها، ولا توجد مشاكل في التقصف والضعف، وسوف يحدث ذلك بعد الأسبوع الخامس عشر من الحمل خصوصاً.

6- تضخم الثديين

7- الإحساس بحركة الجنين المستمرة

نبض الجنين

لاحظي أنك سوف تشعرين بحركة الجنين لأول مرة، وذلك في الفترة ما بين الأسبوعين الـ16 والـ25 من أسابيع الحمل التي تُسمى "التسريع"، خاصة إذا كان هذا هو حملك الأول؛ فقد يتأخر شعورك بحركة طفلك حتى اقتراب الأسبوع الخامس والعشرين، في حين في حالة الحمل الثاني سوف تبدئين بالشعور بالحركات في وقت مبكر؛ أي منذ 13 أسبوعاً.، ومن المؤكد أن تشعري بحركة الجنين عندما تكونين في هيئة هادئة، إما جالسة أو مستلقية على ظهرك.

تابعي حركة جنينك باستمرار؛ لكي تطمئني على صحته، ويجب أن تشعري بها بشكل يومي، وفي حال الشك بضعفها أو اختفائها؛ فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب الذي يقوم بسماع نبضات قلبه من خلال السماعة الطبية، وكذلك من خلال التصوير بالسونار وتقنيات تصوير أخرى تطمئنك على صحته.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 07:18 صباحاً - تهتم الأم الحامل ومنذ بداية الحمل بأن تكون صحتها وصحة جنينها على خير ما يُرام، وتبحث الأم الحامل خصوصاً عن العلامات التي تساعدها في الاطمئنان على صحة مولودها المنتظر الذي تنتظره بكل شوق ولهفة وحب؛ ولذلك فهي تولي اهتماماً للتعرف إلى أهم تلك العلامات، ومن دون متابعة الطبيب أحياناً أو من دون اللجوء إلى التصوير بالسونار، حيث لا يفضل الأطباء تصوير الجنين من خلاله لأكثر من مرتين خلال فترة الحمل.يمكن للحامل، حتى لو كانت أماً للمرة الأولى؛ أن تتبع عدة علامات تكتشفها بنفسها وتشير إلى صحة جنينها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ استشارية طب النساء والولادة الدكتورة ولاء معروف، حيث أشارت إلى 7 علامات مهمة، اكتشفيها بنفسك، تدل علىومن بينها: زيادة وزنك وشهيتك الطبيعية، وسماع نبضات قلب الجنين، وغيرها في الآتي.تابعي منطقة البطن، وتحديداً منطقة الحوض؛ حيث إنه من الطبيعي أن تشعري بتقلصات بسيطة في أسفل البطن مع ثبوت الحمل، ويطلق عليها العامة مسمى"التجاميع"، وهي حالة عادية لا توجب القلق، ولكن يجب أن تشعري بالقلق في حال استمرار ألم البطن والشعور بتقلصات رحمية طيلة الوقت تشبه آلام الدورة الشهرية؛ حيث إن هذا الألم يكون منذراً بحدوث الإجهاض في أشهر الحمل الأولى.اعلمي أنه من الطبيعي أن تشعري بزيادة حساسية الثديين مع ظهور علامات الحمل الأولى؛ حيث إن تغيراً ملموساً سوف تشعر به الحامل لأول مرة في منطقة الثديين، وحيث تبدأ مرحلة تكون الغدد اللبنية خلال الحمل، وتشعر الحامل بزيادة حساسية المنطقة بحيث تتألم لمجرد لمسها، ولكن لا ترتبط هذه التغيرات بنوع الجنين، ولكنها عادية وتدل على سلامة الحمل، ومع تقدم أسابيع الحمل سوف تلاحظ الحامل نزول إفرازات لزجة بنية اللون، ويجب عدم تعصير الصدر في هذه الحالة.قد يهمك أيضاً: كيفية التعامل مع مخاوف الحامل الشائعة وطرق كثيرة للسيطرة عليها* ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.