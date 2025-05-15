شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل خطر للإصابة بسرطان الفم.. التدخين أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ سرطان الفم مصدر قلق كبير للصحة العامة، ويتزايد انتشاره بسبب ازدياد عدد المدخنين، ووفقًا للخبراء، يُمكن علاج هذا النوع من سرطان الفم تمامًا والوقاية منه إذا تجنّبت التدخين والتعرّض المفرط لأشعة الشمس، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من سرطان الفم، بحسب موقع "تايمز ناو".

يمكن أن يحدث سرطان الشفاه عندما تبدأ الخلايا الحرشفية التي تُبطّن بعض ملامح الفم والوجه بالتكاثر بشكل غير طبيعي، مما يُؤدي إلى ظهور أورام.

ووفقًا للخبراء، ولأن سرطان الشفاه نوع من سرطان الفم، فإنّ نسبة النجاة منه مرتفعة، إذ يُمكن تشخيصه في مراحله المبكرة وعلاجه جراحيًا ومع ذلك، يُمكن الوقاية منه أيضًا.

يُعدّ سرطان الشفاه أكثر أنواع سرطان الفم شيوعًا، ولكنه يُشكّل أقل من 1% من جميع حالات السرطان المُشخّصة عالميًا.

تشمل بعض عوامل الخطر لسرطان الشفاه ما يلي: تعاطي التبغ

يشمل ذلك تدخين السجائر والسيجار والغليون، ومضغ التبغ. تشير الدراسات إلى أن معظم حالات سرطان الشفاه مرتبطة بتعاطي التبغ.

تناول الكحول

يرتفع خطر الإصابة بسرطان الشفاه 30 مرة إذا كنت تستخدم التبغ وتستهلك الكحول.

التعرض المفرط لأشعة الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الضوء الاصطناعي في أجهزة تسمير البشرة إلى سرطان الشفاه.

البشرة الفاتحة

وفقًا للخبراء، فإن الأشخاص ذوي البشرة البيضاء والملامح الفاتحة هم الأكثر عرضة للخطر.

العمر فوق الأربعين

يقول الأطباء إن معظم الأشخاص يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الشفاه في الخمسينيات والستينيات من العمر.

الجنس

الذكور أكثر عرضة للإصابة بسرطان الشفاه بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.

ضعف المناعة

يُعد ضعف جهاز المناعة أحد أهم أسباب الإصابة بسرطان الشفاه. وفقًا للخبراء، يمكنك بالتأكيد تقليل خطر الإصابة بسرطان الشفاه بتجنب عوامل الخطر الشائعة هذه، ولكن الأهم من ذلك، من الضروري إجراء فحوصات دورية في المستشفيات للتحقق من أي تشوهات من حين لآخر.

ما هو سرطان الشفاه؟

يحدث سرطان الشفاه عندما تنمو خلايا غير طبيعية بشكل خارج عن السيطرة، مما يؤدي إلى أورام صلبة أو آفات على الشفاه.

يقول الأطباء إن أكثر من 90% من سرطانات الشفاه هي سرطان الخلايا الحرشفية، الذي يبدأ في الخلايا الموجودة في الطبقة الخارجية من الجلد.

الأنواع الأقل شيوعًا هي سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الجلد. يتطور سرطان الشفاه أيضًا على الشفة العليا أو السفلى، ولكن من المرجح أن يبدأ على الشفة السفلى.

علامات وأعراض سرطان الشفاه

يقول الأطباء إن أول علامة على سرطان الشفاه غالبًا ما تبدو كقرحة فموية لا تلتئم على الإطلاق. ومع ذلك، من السهل أيضًا الخلط بين الأورام وقروح البرد عند ظهورها لأول مرة. الفرق هو أن قروح البرد تختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع تقريبًا، لكن آفات سرطان الشفاه تبقى.

تشمل العلامات الأخرى لسرطان الشفاه ما يلي:

بقعة ملونة مسطحة أو مرتفعة قليلاً على شفتيك

ألم أو خدر أو وخز في شفتيك أو في فمك

تخلخل الأسنان، وإذا كنت ترتدي طقم أسنان، فقد لا يناسبك

نزيف أو سماكة الشفاه

تورم الفك

ما هي المضاعفات التي يمكن أن يسببها سرطان الشفاه؟

وفقًا للخبراء، إذا خضعت لجراحة لإزالة ورم كبير على شفتيك، فقد تحتاج أيضًا إلى جراحة إعادة بناء ليبدو فمك كما كان من قبل. قد تحتاج أيضًا إلى استشارة أخصائي أو معالج نطق إذا كنت تواجه صعوبة في التحدث أو البلع بعد العلاج.

مع ذلك، يقول الأطباء إنه إذا كنت قلقًا بشأن مظهرك بعد الجراحة، فتأكد من معرفة أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في استعادة مظهرك، ويمكن مناقشتها مع الطبيب قبل جراحة إزالة الورم.