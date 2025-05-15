شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير شائعة للقولون العصبى ومكملات غذائية ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القولون العصبي أحد أهم المتلازمات التي تسبب الكثير من الأعراض المرضية لصاحبها. وفقًا لتقرير نشر في موقع drgevaan، فإن الكثير من الأعراض تظهر على مرضى القولون العصبي بشكل واضح منها:

أعراض القولون العصبي

- الحاجة المُلحة لاستخدام الحمام، فهناك على الدوام مشكلات تتعلق بالإخراج لديهم، مما يسبب كثرة استخدام الحمام، فلا يرتبط الأمر بالإسهال فقط، بل إن الأمعاء تكون شديدة الحساسية لكل التغيرات المعوية والغذائية.

- الإسهال نتيجة طفيليات في الأمعاء أو بكتيريا ضارة تزاحم البكتيريا النافعة، يتسبب ذلك في عدم تحمل الطعام وارتفاع مستوى السيروتونين وبالتالي الإصابة به.

- الإمساك أحد أشهر الأعراض التي تتعلق بمرضى متلازمة القولون العصبي نتيجة انخفاض مستوى السيروتونين في بعض الأحيان.

- الانتفاخ وكثرة الغازات أحد أشهر الأعراض نتيجة انخفاض مستوى الإنزيمات الهضمية مع حموضة المعدة، وبالتالي تظهر بكتيريا أو خمائر ضارة بالمعدة.

أعراض غير شائعة للقولون العصبي

- هناك بعض الأعراض غير الشائعة التي تصيب مرضى القولون العصبي، والتي من أبرزها الشعور بالتوتر الحاد واضطراب المزاج والقلق المرضي أو تقلبات المزاج الحادة، فضلاً عن الشعور بالغثيان لدى بعض المرضى دون القيء، هذا الشعور الدائم بعدم الرغبة في تناول الطعام والغثيان قد يسبب اضطرابات في الشهية حادة.

مكملات غذائية ضرورية لمرضى القولون العصبي - أوضح التقرير بعض المكملات الغذائية الضرورية لمرضى القولون العصبي، منها:

- الأوميجا 3 الصحية الدهنية التي تزيد من تقليل فرص التهاب الأمعاء، وهو مكمل نباتي ممتاز مع البروبايوتيك يعمل على تقليل التهابات المعدة ودعم مستويات البروبايوتيك في الأمعاء وبالتالي تحسين عمل الأمعاء وحركياتها.

- البروبايوتيك، مستويات البروبايوتيك في المعدة أمر ضروري للتعايش مع متلازمة القولون العصبي، مكملات البروبايوتيك خيار صحي ومفيد وآمن لتعزيز هذا الأمر وتحسين صحة المعدة وتقليل الانتفاخ والالتهابات.

التعايش مع متلازمة القولون العصبي

- التعايش مع متلازمة القولون العصبي والسيطرة على الأعراض أمر في غاية الأهمية، ولذا يجب المتابعة الضرورية مع طبيب مختص.