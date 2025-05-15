شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك تاريخ عائلى للإصابة بالسكر.. خطوات لازم تعرفها للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

داء السكر هو حالة مزمنة تُصيب ملايين الأشخاص حول العالم، عند الإصابة به، ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مفرط، مما قد يؤثر على وظائف الجسم الطبيعية، وإذا لم يُسيطر عليه، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الفشل الكلوي، والعمى، وأمراض القلب، وغيرها.

يُعد التاريخ العائلي عامل خطر قوي للإصابة بداء السكر، وخاصةً داء السكر من النوع الثاني، ويمكن أن يُعزى هذا الخطر المتزايد إلى العوامل الوراثية، بالإضافة إلى عادات نمط الحياة المشتركة بين أفراد العائلة، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بداء السكر من النوع الثاني، فهل من الممكن الوقاية منه.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري؟ فهم الاستعداد الوراثي:

وفقا لموقع " NDTV"، فإن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكر، وخاصةً النوع الثاني، معرضون لخطر أكبر بكثير للإصابة بهذا المرض، إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء بمرض السكر من النوع الثاني قد تزيد من خطر الإصابة به بمقدار ضعفين على الأقل، وحتى أربعة أضعاف.

عوامل نمط الحياة المشتركة: "غالبًا ما تتشارك العائلات عادات غذائية متشابهة، وممارسة التمارين الرياضية، واتباع أساليب متشابهة لإدارة الوزن، هذه العوامل قد تؤثر بشكل أكبر على تطور مرض السكري من النوع الثاني.

يمكن أن يكون داء السكر من النوع الثاني وراثيًا، ولكن للعوامل البيئية دورٌ أيضًا. ليس كل من لديه تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع الثاني سيُصاب به.

كيفية تقليل المخاطر

1. حافظ على نشاطك البدني:

مارس تمارين رياضية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع لتحسين حساسية الأنسولين، سيساعدك ذلك على الحفاظ على مستويات سكر دم صحية.

2. إدارة الوزن:

تحقيق والحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2.

3. إجراء تغييرات في النظام الغذائي:

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون، قلل من تناول الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة والمشروبات السكرية والدهون غير الصحية، انتبه أيضًا لحجم حصصك الغذائية للتحكم في استهلاكك من السعرات الحرارية.

4. التحقق من نقص التغذية

أظهرت الدراسات أن فيتامينات ب2، وب6، وفيتامين د يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكر، أضف كمية كافية من هذه الفيتامينات إلى نظامك الغذائي وتحقق من أي نقص.

5. إدارة التوتر:

قد يُسهم التوتر المزمن في مقاومة الأنسولين، جرّب أساليب إدارة التوتر كاليوجا والتأمل أو قضاء وقت في الطبيعة.

6. الإقلاع عن التدخين:

يُعد التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، الإقلاع عن التدخين يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكر.

7. جدول نومك

إعطاء الأولوية للحصول على قسط كافٍ من النوم (7-9 ساعات) لأن الحرمان من النوم يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين.

ويوصي الأطباء أيضًا بإجراء فحوصات طبية دورية، لذا ناقش مع طبيبك إجراء فحوصات سكر الدم الدورية (صيام، بعد الأكل، واختبار الهيموجلوبين السكري). غيّر نمط حياتك قبل أن يُغيّرك داء السكري.

في حين تلعب الجينات دورًا رئيسيًا، فإن عوامل الخطر الأخرى تشمل الوزن الزائد، والإجهاد المزمن، ونمط الحياة المستقر، والعمر، ومتلازمة تكيس المبايض، وعادات الأكل غير الصحية، والتدخين .

